Гибель красавицы ради момента. История «Вице-мисс Чита», которую погубили нелегальные гонки

Молодая участница конкурсов красоты Татьяна Дербина погибла под колесами мотоцикла. Ей было всего 24 года. Девушка вышла на проезжую часть во время нелегальных гонок в Чите, рискуя своей безопасностью, чтобы поймать красивый момент и сделать несколько фотографий. Тогда-то и произошло роковое столкновение.

Татьяна Дербина жила и работала в Чите. Она занималась профессиональным конным спортом, а также участвовала в конкурсах красоты.

В 2019 году девушка заняла третье место на соревновании «Мисс Чита» и стала вице-мисс и «Мисс Очарование». Она писала, что еще в детстве участвовала в «дворовых» конкурсах красоты. Правда, тогда не смогла занять призовое место, потому что вышла из дома «зареванная и расстроенная», так как бабушка постирала наряд для конкурса.

Татьяна какое-то время жила в Воронеже, где окончила Хреновскую школу наездников.

Она неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов и соревнований по конному спорту как в Чите, так и в других регионах России. В последнее время девушка также работала фитнес-тренером, активно занималась спортом, принимала участие в региональных чемпионатах по бодибилдингу.

Сама Татьяна называла своей основной работой тренинг и подготовку лошадей к соревнованиям. При этом она проводила для всех желающих фотосессии с этими животными и дополнительные тренировки. По словам девушки, такой вид деятельности был скорее «хобби, за которое платят». К тому же Татьяна занималась инвестированием средств. Она не уточняла, куда именно вкладывала деньги, но намекала, что это довольно рискованно. При этом девушка получала от инвестиций пассивный доход.

В социальных сетях Дербина активно делилась с подписчиками подробностями своей жизни. Она выкладывала фото с лошадьми, показывала свои спортивные успехи, а также часто публиковала снимки и видео с автомобилями. По словам Татьяны, она занималась автотюнингом.

Соболезнования

Сейчас родные, друзья, знакомые и коллеги вспоминают Татьяну Дербину в социальных сетях. Ей посвятили посты несколько групп в соцсети «ВКонтакте» — например, Читинская государственная заводская конюшня и неофициальное сообщество Хреновского конного завода.

«Для друзей и родных Таня останется вот такой яркой звездочкой. Она осветила Землю собой и ушла — стремительно и несправедливо. Танюша, те, кому ты была теплым огоньком в сердце, будут помнить тебя всегда», — написали представители Читинской государственной заводской конюшни, где также работала Татьяна.

Прощание с Татьяной состоялось 13 августа. Родные и близкие пока находятся в состоянии шока и не могут прокомментировать трагедию, которая произошла в их семье.