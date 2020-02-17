Гибель детей в Таиланде, стрельба в Калининграде и бокс со вкусом кокаина. Неделя в фотогалерее
Главное — семья и пенсионеры. Президенту направлено более 500 поправок к Конституции.
На встрече с рабочей группой по правке Конституции президент РФ Владимир Путин сообщил, что поступило более 500 предложений, касающихся правки основного закона страны. Многие из них он одобрил, и назвал самыми важными те, что регламентируют статус семьи и поддержку пенсионеров.
Розыгрыши до сумы и тюрьмы
Эпидемия коронавируса в Китае стала поводом для шуток и розыгрышей в России. Остряки устраивают в публичных местах «социальные эксперименты», чтобы получить реакцию общества, и якобы привлечь внимание к проблеме отсутствия масок.
Российские дети в Таиланде могли погибнуть из-за наркотиков
Причиной смерти двух летей шести и 12 лет из России стало столкновение двух катеров, произошедшее 10 февраля у Восточного побережья Пхукета. Причина инцидента до сих пор неизвестна. Некоторые связываю трагедию с традиционным для этих мест пренебрежением правилами движения на воде. Осведомленные люди утверждают, что во время максимальных туристических потоков уставшие капитаны могут принимать наркотики.