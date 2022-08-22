Гибель Дарьи Дугиной, обстрелы Запорожской АЭС, лесные пожары под Рязанью. Неделя в фотогалерее.

Машина с политологом Дарьей Дугиной взорвалась на Можайском шоссе. Следователи заявили о заложенном взрывном устройстве в автомобиль дочери известного философа. Украинские боевики продолжают обстрелы Запорожской атомной электростанции. Власти области предупредили, что под ударом находится хранилище отработанного топлива. В Рязанской области продолжают бушевать лесные пожары. Дым и смог пришли в Москву и Московскую область.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 15 по 21 августа — в фотогалерее «360».

Убийство Дарьи Дугиной

Заложенное взрывное устройство сработало в автомобиле политолога и журналиста Дарьи Дугиной, когда она проезжала по Можайскому шоссе в ночь на воскресенье, 21 августа. После детонации бомбы машина загорелась. Девушка погибла на месте.

Все произошло на глазах у отца Дарьи, философа и общественного деятеля Александра Дугина, который ехал в соседнем автомобиле. Вместе с дочерью он возвращался с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где выступил с лекцией.

Следователи сообщили, что взрывное устройство заложили под днище автомобиля со стороны водителя. Расследованием уголовного дела об убийстве общеопасным способом займется центральный аппарат СК.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала следователей проверить причастность украинских властей к убийству Дарьи Дугиной. Она подчеркнула, что если эта версия подтвердится, то нужно поднять вопрос о политике государственного терроризма со стороны киевского режима.

По мнению опрошенных «360» экспертов, украинский след — самая реальная версия взрыва машины Дарьи Дугиной. Также они не исключили, основной целью был отец погибшей девушки.

Обстрелы Запорожской АЭС

Украинские боевики продолжают вести регулярные обстрелы Запорожской АЭС. Как пояснил член совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов, самый большой риск заключается в повреждении открытого хранилища запасов отработанного ядерного топлива. Он подчеркнул, что достаточно одного попадания, чтобы произошла ядерная катастрофа.

Для предотвращения второго Чернобыля Россия направила в Совет Безопасности ООН письмо с информацией о возможных провокациях Украины на станции. В обращении постпредства уточнили и возможные последствия атаки ВСУ на ядерный объект.

Дипломаты со ссылкой на заявление Минобороны России уточнили, что на провокацию украинские боевики могут пойти во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Для этого в ближайшем к АЭС городе Никополь уже начали размещать артиллерийские подразделения.

Антониу Гутерриш после переговоров во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил создать вокруг АЭС демилитаризованную зону, а также вывести военных и сотрудников станции. Он добавил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую станцию только через Киев при согласии России и Украины. По предварительным данным, экспертов на станции ждут в сентябре.

Руководство Запорожской области назвало предложение генсека ООН безответственным. Там отметили, что оставить станцию без защиты — это значит существенно повысить риски катастрофы. При этом они отметили, что уже собрали для миссии доказательства обстрелов станции.

Рязанская область заполыхала

Лесные пожары охватили на этой неделе Рязанскую область. По последним данным, общая площадь распространения огня составила 160 гектаров. В регион направили силы федеральной группировки, а также специалистов и технику выделили власти Московской области и Москвы.

Дым и гарь от пожаров дошли до столичного региона. Жители пожаловались на неприятные запахи и дымку в воздухе. В МЧС успокоили, что повторения лета 2010 года, когда весь московский регион задыхался в дыме от горящих торфяников, не будет.

Руководство Рязанской области заявило, что причиной возгорания стала сухая гроза. Однако Рослесхоз подчеркнул, что отвечающие за пожарную безопасность чиновники скрывали данные о реальной ситуации и упустили время, которое могли потратить на привлечение федеральных сил. Борьба с пожарами продолжается до сих пор. Сегодня стало известно об эвакуации жителей двух населенных пунктов в Рязанской области. Также ситуация с природными пожарами обострилась во Владимирской и Нижегородской областях.

Жителей столичного региона предупредили, что на предстоящей неделе смог и запах гари вернутся. Из-за смены ветра особенно сложной ситуация будет по ночам и в утренние часы. Улучшение ситуации произойдет только к пятнице.

Украина перешла на химию

Источник фото: РИА «Новости»

Военные поражения в Донбассе заставили киевский режим прибегнуть к запрещенному химическому оружию. Отравляющее вещество ботулотоксин типа «В» обнаружили в анализах российских солдат, выполнявших боевые задачи в Запорожской области. Всего пострадали 31 человек.

По данным Минобороны России, военных госпитализировали еще 31 июля с признаками сильного отравления. Врачи военного госпиталя в ходе обследования назвали причиной отравления ботулотоксин. Их выводы подтвердили специалисты Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны.

Как рассказал в беседе с «360» бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не позволяет использовать ботулотоксин в военных целях. Он подчеркнул, что это смертельный яд, спасти от которого может только антидот, если человек получит его очень быстро.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Россия обратится с собранными доказательствами в ОЗХО для привлечения Украины к ответственности. Также он подчеркнул, что Минобороны проведет расследование отравления главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, который находился после госпитализации в токсикологической реанимации.

Россиянам возвращают маски

Источник фото: телеканал «360»

Число заражений коронавирусом в России за неделю выросло на 40% — до 235 385 инфицированных. Недельный прирост составил более 65 тысяч человек. Власти регионов начали возвращать масочный режим.

Средства защиты стали обязательными для ношения в помещениях и на массовых мероприятиях в Бурятии и Туве. В Еврейской автономной области его сделали обязательным. В Татарстане, Республике Алтай и Санкт-Петербурге маски носить только рекомендовали.

По прогнозам, пик очередной волны коронавируса в Москве ожидается к концу сентября. В Санкт-Петербурге самое большое количество зараженных зафиксируют в ноябре.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что действующий состав вакцины «Спутник V» не так эффективен против штаммов «омикрон» и «дельта-омикрон», который может прийти в скором времени. Но специалисты уже разработали новый антигенный состав для препарата. Для выпуска новой версии вакцины от коронавируса теперь ждут только разрешения Минздрава.

Диверсия в Джанкое и работа ПВО

Детонация на складе боеприпасов произошла утром в Джанкойском районе Крыма. По данным Минобороны, в результате происшествия пострадали три человека, а взрывы снарядов повредили полотно железной дороги, которое быстро восстановили.

Глава полуострова Сергей Аксенов уточнил, что из района эвакуировали около двух тысяч человек в пункты временного размещения в селах Победное, Табачное и Кондратьево.

После Минобороны сообщило, что пожар на складе произошел в результате диверсии. В ведомстве подчеркнули, что взрывы нанесли ущерб жилым домам, электростанции и опорам ЛЭП.



После взрыва в Джанкое системы ПВО в Крыму и на освобожденных территориях стали включаться и сбивать выпущенные беспилотники регулярно. В минувшую субботу губернатор Севастополя Развозжаев сообщил, что дрон упал на крышу штаба Черноморского флота. Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в ближайшее время провокации украинских националистов усилятся. При этом он подчеркнул, что это станет неким рубежом в спецоперации. Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал рассматривать атаку дронов, как агонию киевского режима.

Дело Брюна

Источник фото: Прокуратура Москвы

Главного нарколога России Евгения Брюна и вице-президента наркологической лиги Владимира Якушева задержали по уголовному делу о мошенничестве в минувшую пятницу.

Прокуратура сообщила, что обвиняемые через подконтрольные фирмы поставляли медицинские изделия Московскому научно-практическому центру наркологии медицинские изделия по завышенным ценам. Таким образом Департамент здравоохранения Москвы получил ущерб на сумму не менее 20 миллионов рублей.



Евгений Брюн своей вины не признал. Он подчеркнул, что больше всех заинтересован, чтобы следователи выяснили правду. Суд отправил его под домашний арест до 3 октября. Второй фигурант дела Владимир Якушев согласился с предъявленным ему обвинением и заключил сделку со следствием.

Финская вечеринка

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за частной вечеринки. В социальных сетях оказалось видео, где глава правительства чрезмерно веселилась вместе с друзьями, а в какой-то момент на записи прозвучало слово jauhojengi. На финском так называют наркотики.



Марин заявила, что не видит ничего предосудительного в своем поведении. Она призналась, что пила алкоголь, как и все люди, но опровергла употребление наркотиков. Премьер-министр согласилась пройти тест на следы запрещенных веществ. Она подчеркнула, что результаты станут известны через неделю.