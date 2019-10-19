Гибель 13 человек и нарушение «всех мыслимых норм». Главное о прорыве дамбы в Красноярском крае

Рано утром 19 октября прорвало технологическую дамбу на реке Сейба в Красноярском крае. Водой затопило два общежития с людьми. По состоянию на 09:00 по мск наводнение унесло жизни 13 человек, еще 14 отправили в больницы с различными травмами. Сейчас на месте ЧП работают сотни специалистов. Главное о разрушении плотины — в материале «360».

Что произошло на дамбе

Дамба на реке Сейба перекрывала технологический водоем, который находится на золотодобывающем предприятии рядом с поселком Щетинкино. Около 06:00 по местному времени (02:00 мск) 19 октября плотину прорвало, а вся вода обрушилась на два временных общежития. Как стало известно, в зоне бедствия оказались около 80 человек.

Стала известна предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском Подробнее

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, точное количество людей, которые находятся в районе затопления, пока выясняется.

Предварительно экстренные службы Красноярской области считают, что к ЧП мог привести сильный износ защищающей конструкции. Дамба не справлялась со своими функциями и обрушилась.

По словам Енисейского управления Ростехнадзора, поврежденная плотина не входила в число поднадзорных объектов.

«Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось. В настоящее время на место выехали наши специалисты», — сообщили в управлении.

Позже губернатор края в эфире канала «Россия 24» рассказал, что конструкция принадлежит холдингу «Сибзолото». Сама компания работает по имеющейся лицензии, но при этом нигде не зарегистрирована.

Нелегальность дамбы подтвердил и председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. «Гидротехническое сооружение было построено кустарным способом, как я предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал он.

Последствия ЧП

В результате происшествия погибли 13 человек. Травмы различной степени тяжести получили 14 жителей, которых экстренно отправили в больницы.

«Медики направлены к пострадавшим из Краснокаменки и Курагино. В готовности санавиация Красноярска. Больницы готовы принять пострадавших», — рассказали РИА «Новости» в краевом Министерстве здравоохранения.

Сейчас врачи уже оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Остается неизвестна судьба еще 13 человек.

Следователи возбудили уголовное дело о «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отправил в Красноярский край следователей-криминалистов, которые помогут в расследовании дела.

Что сейчас происходит в Щетинкино

Ситуацию с ЧП на Сейбе взял под личный контроль губернатор Красноярского края Александр Усс.

Сейчас в Щетинкино работают 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Из Хакасии на помощь специалистам вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту. Также прибыли аварийно-спасательные службы из Артемовска. В готовность привели аэромобильную группировку, в которую включили 200 человек и пять вертолетов Ми-8 и Ми-6.