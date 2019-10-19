Гибель 13 человек и нарушение «всех мыслимых норм». Главное о прорыве дамбы в Красноярском крае
Что произошло на дамбе
Дамба на реке Сейба перекрывала технологический водоем, который находится на золотодобывающем предприятии рядом с поселком Щетинкино. Около 06:00 по местному времени (02:00 мск) 19 октября плотину прорвало, а вся вода обрушилась на два временных общежития. Как стало известно, в зоне бедствия оказались около 80 человек.
Стала известна предварительная причина прорыва дамбы под КрасноярскомПодробнее
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, точное количество людей, которые находятся в районе затопления, пока выясняется.
Предварительно экстренные службы Красноярской области считают, что к ЧП мог привести сильный износ защищающей конструкции. Дамба не справлялась со своими функциями и обрушилась.
По словам Енисейского управления Ростехнадзора, поврежденная плотина не входила в число поднадзорных объектов.
«Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось. В настоящее время на место выехали наши специалисты», — сообщили в управлении.
Позже губернатор края в эфире канала «Россия 24» рассказал, что конструкция принадлежит холдингу «Сибзолото». Сама компания работает по имеющейся лицензии, но при этом нигде не зарегистрирована.
Нелегальность дамбы подтвердил и председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. «Гидротехническое сооружение было построено кустарным способом, как я предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», — сказал он.
Последствия ЧП
В результате происшествия погибли 13 человек. Травмы различной степени тяжести получили 14 жителей, которых экстренно отправили в больницы.
«Медики направлены к пострадавшим из Краснокаменки и Курагино. В готовности санавиация Красноярска. Больницы готовы принять пострадавших», — рассказали РИА «Новости» в краевом Министерстве здравоохранения.
Сейчас врачи уже оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Остается неизвестна судьба еще 13 человек.
Следователи возбудили уголовное дело о «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отправил в Красноярский край следователей-криминалистов, которые помогут в расследовании дела.
Что сейчас происходит в Щетинкино
Ситуацию с ЧП на Сейбе взял под личный контроль губернатор Красноярского края Александр Усс.
Сейчас в Щетинкино работают 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. Из Хакасии на помощь специалистам вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту. Также прибыли аварийно-спасательные службы из Артемовска. В готовность привели аэромобильную группировку, в которую включили 200 человек и пять вертолетов Ми-8 и Ми-6.