Герпес — одна из самых распространенных инфекций на планете. Им заражены многие, но не у всех заболевание начинает проявляться. Инфекция возникает на фоне ослабленного иммунитета, а излечиться до конца от нее нельзя. Предупредить появление герпеса можно с помощью здорового образа жизни и плановой диагностики.

Симптомы герпеса

Герпес — одна из самых распространенных инфекций в мире. По оценкам ВОЗ, в 2016 году почти четыре миллиарда человек до 50 лет были заражены вирусом простого герпеса первого типа. В большинстве случаев человек заболевает инфекцией в детстве — и она остается в организме на всю жизнь. Герпес наиболее активен в Африке, меньше всего случаев в странах Америки.

Всего различают более тысячи типов герпеса, но человека атакуют только восемь. Они отличаются друг от друга клиническими проявлениями и степенью ослабленности иммунной системы. Но самые распространенные инфекции — это вирус простого герпеса первого типа и второго типа. Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал «360», что они проявляются в виде сыпи на коже и половых органах, так называемой простуды на губах. Герпесом заражены многие, но далеко не у всех он проявляется — люди просто являются носителями.

Группы риска и опасность

По словам Акинфиева, герпес работает как лакмусовая бумажка: если он возник у человека, то это говорит о проблемах в организме. Чаще всего им подвержены люди с ослабленным иммунитетом, нарушением работы желудочно-кишечного тракта. Инфекция может возникнуть у тех, кто страдает от сахарного диабета и не следит за своей диетой. Подвержены инфекции и пациенты с любыми хроническими соматическими заболеваниями.

Герпес также возникает на фоне других заболеваний. Врач-инфекционист Алиса Медкова отметила, что во время «ковидного хвоста» у многих людей появляется герпесная инфекция.

Герпес не только провоцирует косметический дефект, но и может поражать нервные клетки. Акинфиев отметил, что из-за инфекции нарушается работа нервной системы.

У больного могут появиться сильно болезненные места, повышается чувствительность кожи. К нему могут прикоснуться, но он ощутит боль Илья Акинфиев.

По словам Медковой, инфекция может поразить лицевой нерв, из-за чего часть лица может попросту провиснуть.

«У тех, кто страдает иммунодефицитом, ВИЧ, заболевание может дойти до поражения ЦНС», — добавила специалист.

Герпес, в частности вирус простого герпеса третьего типа, который вызывает ветряную оспу, проявляется у детей, но может вернуться в старости при резком снижении иммунитета. Пожилые начинают страдать от опоясывающего герпеса, который может занимать большую часть тела. В таких случаях страдает не только кожа, но также идет воспаление по нервным ветвям.

Профилактика и лечение

Полностью избавиться от герпеса невозможно. Илья Акинфиев напомнил, что существуют препараты против инфекции, но они используются для того, чтобы локализовать заболевание. Для профилактики медик посоветовал поддерживать свой иммунитет.

«Не стоит пить лекарства, которые повышают иммунитет. Вместо этого можно придерживаться самых банальных правил: проходить диагностику раз в год или раз в три года, а также вести здоровый образ жизни», — объяснил специалист.

Для защиты организма от герпеса важно уменьшать количество стрессовых ситуаций, соблюдать режим работы и отдыха. Илья Акинфиев подчеркнул, что большинство людей, пораженных инфекцией, испытывали стрессовую ситуацию на работе или страдали из-за недосыпа.