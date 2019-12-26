Погиб как герой и стал джедаем. Спасшего сокурсников студента увековечили во вселенной Star Wars

30 апреля 2019 года 21-летний студент Университета Северной Каролины Райли Хауэлл погиб, спасая однокурсников во время перестрелки. Перед смертью молодой человек сбил стрелка с ног, и того скрутили подъехавшие полицейские. Теперь имя Рай-Ли Хауэлл носит один из джедаев новой книги о вселенной Star Wars.

В апреле 2019 года, сообщала The Times, неизвестный открыл огонь в аудитории Университета Северной Каролины. На него бросился Райли Хауэлл. Злоумышленник выпустил в него две пули, но не смог остановить юношу. Третий выстрел в голову последовал, когда молодой человек приблизился вплотную к нападавшему. Райли скончался в больнице.

Позднее стало известно о еще одном погибшем и четырех раненых студентах. В полиции, отметила радиостанция WFAE, Райли объявили героем и, как кадета Учебного корпуса офицеров запаса армии, посмертно наградили медалью за отвагу. Если бы он не остановил стрелка ценой своей жизни, жертв и пострадавших было бы гораздо больше. Поступок юноши растрогал многих американцев.

После смерти Райли новостные каналы сообщили, что молодой человек был страстным поклонником «Звездных войн». В мае житель Флориды Джеймс Уэс Карренс, обратился к Lucasfilm с просьбой увековечить имя Райли.

«Я не могу придумать человека, более достойного быть увековеченным где-то во вселенной Star Wars. Я знаю, что мы не можем назвать его именем главного персонажа, но даже очень незначительный персонаж в одном комиксе, анимационном эпизоде или где-то еще станет достойной данью уважения», — рассказал он в интервью Charlotte Observer.

Представители Lucasfilm направили семье Хауэлл письмо с выражением соболезнований, сообщили, что имя студента появится в одной из ближайших книг, и попросили держать это в тайне. «Смелость и самоотверженность Райли выявляет джедаев в нас всех. Сила будет с Райли и со всеми вами, всегда», — цитирует Insider слова Лукаса Систрома из команды Lucasfilm Fan Relations.

На днях с девушкой Райли Лорен Уэстморленд связался их школьный учитель, который купил и прочитал «Наглядный путеводитель по фильму „Сага. Скайуокер. Восход“». Ее выпуск приурочили к релизу девятого эпизода «Звездных войн». Педагог обнаружил, что одного из джедаев зовут Рай-Ли Хоуэлл. Девушка не замедлила рассказать об этом в соцсетях.

«Райли, детка, ты мастер-джедай! Это официально! Так много волнений, чтобы мой милый Ри навсегда увековечился во вселенной "Звездных войн“», которую он так любит. С Рождеством и с днем рождения тебя, любовь моя. Чтобы объяснить, Lucasfilm недавно прислал нам письмо о том, что сделает его персонажем в книге Звездные войны“. Мы просто не понимали, что это будет так скоро и так замечательно! Все это из-за его истории и любви к "Звездным войнам"!»

Запись в книге состоит всего из 66 слов, но она дает возможность мастеру-джедаю и историку Рай-Ли Хоуэлл собрать «многие из самых ранних отчетов об исследовании и модификации силы».

«Мне нравится, что они оставили его фамилию. Я думаю, что он действительно был бы благодарен за это. Потому что они могли бы просто сказать Рай-Ли или джедай Рай-Ли и мы гадали бы, действительно ли это он. Но они оставили фамилию, чтобы действительно почтить его… Это заставило меня плакать, когда я узнала об этом», — сказала мать юноши Натали Генри-Хауэлл.