Менеджер отеля в столице Руанды Кигали Пол Русесабаджина в середине 1990-х годов имел статус настоящего героя. Во время массового уничтожения народности тутси он укрывал у себя людей, бежавших от вооруженных группировок хуту. Сегодня власти Руанды сообщили, что Русебаджину арестовали по подозрению в финансировании террористической организации.

Государственный геноцид

В конце XX века весь мир следил за ситуацией, которая разворачивалась в Руанде. В африканской стране уже несколько лет шла гражданская война между правительством, состоящим из народности хуту против Руандийского патриотического фронта (РПФ), куда входили представители тутси.

Две народности никак не могли ужиться в мире, а наступление РПФ на столицу страны привело к массовому геноциду. Среди хуту стали появляться идеи о власти единой народности над страной. Они отрицали, что тутси имеют такое же право на Руанду.

В апреле 1994 года власти страны объявили о начале массового уничтожения представителей тутси. По разным оценкам количество жертв составило от полумиллиона до миллиона человек.

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Массовыми убийствами занимались военные, а также сформированные из добровольцев вооруженные группировки «Интерахамве». Организаторы резни призывали хуту не просто убивать тутси, но и забирать их имущество.

Пол Русесабаджина в то время руководил отелем Mille Collines в столице страны Хигали. Сам он был хуту и ему ничего не грозило, но женат он был на женщине-тутси. Он укрыл на территории отеля более тысячи человек, которые бежали от разъяренной толпы. Он выходил на переговоры с погромщиками, чтобы защитить своих гостей. Уговорами и откровенными взятками командирам он пытался продлить жизнь беженцев еще немного.

История Руседаджины легла в основу фильма «Отель Руанда».

Источник фото: Wikipedia

В 2005 году президент США Джордж Буш-младший вручил директору отеля Медаль свободы, знак отличия тех, кто внес вклад в безопасность простых людей.

Арест и политические амбиции

Окончательно прекратить геноцид в Руанде смог РПФ под руководством Поля Кагаме. В 2000 году он стал президентом страны. За его первый срок экономика страны пошла в вверх. За три года внутренний валовый продукт вырос в два раза. Но при этом Кагаме не терпел конкурентов и всячески преследовал всех, кто не согласен с его политикой.

Пол Русебаджина уехал из страны — сначала в США, а потом в Бельгию. В своей эмиграции он критиковал нового президента Руанды и говорил о том, что его поведение приведет к новому геноциду. Только теперь за оружие возьмутся тутси.

Его слова разозлили президента Кагаме. Он объявил, что Русебаджина пытается нажиться на своей славе и спекуляциях по поводу геноцида. Тогда же появились свидетельства выживших во время бойни. Они заявили, что бывший глава отеля преувеличил свою роль в помощи беженцам. Якобы он требовал с них деньги и драгоценности за воду и продукты.

После появились обвинения, что Русебаджина финансирует оппозиционную платформу Руанды MRCD и ее вооруженное крыло — Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), постоянно базирующихся в Конго. На счету ДСОР несколько терактов и нападений.

Сам Русесабаджина все обвинения отрицал.

Между мной и ДСОР никогда не было никакой связи. Не потому, что я осудил всех людей ДСОР, а потому что я знаю, что они преступники. Но и среди них есть невинные люди. Я считаю, что лучшее оружие человека, это не ракеты и не ружья, а слова Пол Русесабаджина

Он уточнил, что в последний раз переводил деньги в Руанду в 2002 году, когда его брату была нужна операция.

По его словам, все обвинения в его адрес — это часть плана президента Кагаме по запугиванию противников.

Но в 2016 году Русебаджина начал политическую карьеру. Он продолжал жить в Бельгии, но при этом руководил своим штабом в Руанде. В качестве основной своей цели он назвал свержение действующего правительства страны, которое превратилось в диктатуру. Однако его партия проиграла на выборах. В 2017 году Кагаме одержал убедительную победу на президентских выборах, обеспечив себе третий срок пребывания в должности, набрав почти 99% голосов.

Накануне Бюро расследований Руанды сообщило, что Пол Русебаджина находится под стражей. Его арестовали по международному ордеру и обвинениям в организации и финансировании террористических группировок. Какая именно страна его выдала ведомство не уточнило.

Среди обвинений, которые предъявили бывшему главе отеля терроризм, умышленные поджоги, похищения и убийства мирных жителей Руанды.