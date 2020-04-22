Российские моряки, которых зимой похитили пираты в Нигерии, смогли наконец вернуться на родину. Это уже далеко не первый случай нападения пиратов. Что за этим стоит?

В начале января пираты напали на нефтяное судно MV Ambika, прокладывавшее подводные трубопроводы в дельте реки Нигер. На борту находились три иностранца — два россиянина и один индиец. Их пираты и похитили, рассчитывая на большой выкуп.

Что происходило дальше, сведения разнятся. Представители ВМС Нигерии сообщили, что 8 января в результате спецоперации похищенные были освобождены. А вот Следственный комитет, возбудивший на днях уголовное дело по статье о пиратстве, утверждает, что морякам удалось сбежать от похитителей и прибыть в расположение вооруженных сил Нигерии. Так или иначе, в апреле россиянам удалось вернуться на родину, в Ростовскую область. Сейчас они находятся на двухнедельном карантине.

Гвинейский треугольник

Моряки из России за последнее время часто попадали в руки пиратов. Буквально три дня назад стало известно о нападении на португальское судно у берегов Бенина. Предположительно, среди экипажа захваченного судна есть и граждане России. Военным удалось заблокировать судно, но на данный момент пираты все еще удерживают заложников.

Бенин — страна, которая граничит с Нигерией и тоже располагается на берегу Гвинейского залива, в который впадает река Нигер. И этот залив — довольно опасное место для моряков, поскольку является территорией пиратского «промысла». Так что нападения на суда здесь происходят регулярно.

Так, например, в 2019 году случился похожий инцидент — в начале января местные пираты напали на панамский контейнеровоз. Пираты похитили шестерых россиян и потребовали выкуп. Переговоры с бандитами завершились к концу месяца, все заложники были освобождены.

Те же пираты Гвинейского залива мелькают в новостных сводках по несколько раз за год. В августе 2019-го они атаковали грузовое судно в порту Дуала на территории Камеруна и похитили восемь человек, включая троих россиян. Им пришлось около месяца провести в плену у пиратов, прежде чем стороны договорились о выкупе.

Бандиты в джунглях

Но кто же они, эти таинственные пираты Гвинейского залива, держащие в страхе моряков и нефтяников всего мира?

Современные пираты имеют мало общего с грозными и часто романтическими героями приключенческой литературы прошлых веков. Как можно заметить из примеров, несмотря на дерзкие нападения пиратов, пленные от их рук практически не погибают. Это и понятно — за них рассчитывают получить выкуп, поэтому даже в плену обычно никого не ранят. Вот с нигерийскими моряками пираты могут обращаться суровее. Но обычно морские разбойники похищают только тех, чья жизнь ценится высоко на Западе.

Большинство из этих пиратов — обыкновенные бандиты, причем не всегда хорошо подготовленные. В большинстве случаев они на катерах и с автоматами Калашникова окружают суда, стоящие в порту или на мели. При этом они сразу берут заложников, чтобы избежать открытого столкновения с вооруженными силами.

В начале прошлого десятилетия мир боялся сомалийских пиратов. Однако в какой-то момент из-за их нападений убытки нефтяных компаний достигли таких объемов, что терпение крупных держав лопнуло, и вооруженные силы России и НАТО провели ряд спецопераций в том регионе. В результате сомалийская морская угроза на сегодняшний день практически сошла на нет.

Тогда-то «пальму первенства» и перехватили предприимчивые нигерийцы, которые быстро сообразили, что нефть в наше время нестабильна, а вот за человеческий ресурс будут платить всегда. И тронуть никто не посмеет. Поэтому теперь главная цель для «морских волков» Африки — не черное золото, а те, кто приехал его добывать.

Живут пираты в лагерях, которые располагаются в труднопроходимых джунглях. По рассказам российского моряка, попавшего однажды к ним в плен, основное их занятие на берегу, помимо торгов о размере выкупа — это языческие ритуалы и накачивание марихуаной. В том, что в бедных странах много людей встают на путь бандитизма и грабежей, нет ничего удивительного. И морские грабежи гораздо привлекательнее — на суше могут поймать, а вот на море это сделать значительно сложнее.

Все дело в нефти?

Но есть и еще один очень важный момент. Многие из пиратов связаны с повстанческими группировками, действующими на территории Нигерии. И здесь борьба за нефть выходит уже на новый уровень. Например, одна из таких организаций — Движение за освобождение дельты Нигера, которое своей политической целью ставит национализацию нефтяных ресурсов. Они нападают на траснациональные корпорации, которые выкачивают ценнейшие ресурсы с их территорий, в то время как местные жители прозябают в нищете.

В этом же районе действуют и сепаратистские группировки «коренных народов Биафры». Люди, проживающие на востоке Нигерии, в наиболее богатом нефтью регионе (как раз там находится и дельта Нигера) — преимущественно христиане, а вот менее богатая природными ресурсами западная часть страны по большей части населена мусульманами. И между Биафрой и остальной частью Нигерии ведется все та же борьба за нефть и ресурсы, только в данном случае она приобретает еще и религиозную оболочку.

То есть местные влиятельные группировки борются за черное золото как с внутренними противниками, так и с внешними захватчиками. А моряки в этой ситуации становятся просто разменной монетой. Выходит, не так-то уж и ценен человеческий ресурс.