Героев советских новогодних фильмов знают все. Как актеры выглядят сейчас?

Каждый Новый год вся страна смотрит давно знакомые советские фильмы. Большинство россиян знают едва не каждую сцену из этих картин, а реплики их героев давно разобрали на цитаты. И если экранные персонажи совсем не изменились, то их исполнители успели повзрослеть. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко» или Галя, от которой герой «Иронии судьбы» сбежал в Ленинград, — в материале «360».

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» признали любимой новогодней картиной в России, сообщил ВЦИОМ. Работа Эльдара Рязанова 1975 года обогнала даже иностранный культовый фильм «Один дома». Согласно проведенному опросу, 33% россиян проголосовали за «Иронию судьбы».

Исполнительнице роли Нади Шевелевой Барбаре Брыльской уже 80 лет. Участие в отечественной картине сделало ее самой популярной актрисой в СССР и лауреаткой Государственной премии. Однако актерская судьба одной из первых красавиц польского экрана сложилась бы и без работы в Советском Союзе. В восточноевропейском кино от недостатка предложений Брыльска не страдала.

Источник фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Правда, актрису так полюбила отечественная аудитория, что польская звезда и в зрелые годы продолжала участвовать в российских проектах. Так, в начале XXI века Брыльска начала играть на театральной сцене. И впервые это произошло именно в Москве — в постановке режиссера Романа Мархолиа «Квартет». А в 2001 году актриса впервые после долгого перерыва вернулась на российские киноэкраны в фильме Романа Качанова «Даун Хаус». А позже снялась и в продолжении культовой «Иронии судьбы».

Изменились и экранные подруги Брыльской — Валентина Талызина (86 лет) и Лия Ахеджакова (83 года).

Источник фото: «Википедия», «Кинопоиск»

Старше стал и актер Александр Ширвиндт (87 лет), который сыграл друга главного героя картины Жени Лукашина — Павлика. Солиднее стала выглядеть и Ольга Науменко (72 года), исполнившая роль соперницы Наденьки — Гали.

Источник фото: «Википедия», youtube.com / Телеканал «Звезда»

«Чародеи» (1982)

«Чародеи» — советская новогодняя музыкально-комедийная сказка режиссера Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Состоит картина из двух серий, действие которых происходит с 29 декабря по новогоднюю ночь.

Главную героиню Алену Санину в этой картине сыграла актриса и железнодорожник Александра Яковлева. Сегодня ей 64 года. После завершения кинокарьеры в кино она занимала должность заместителя генерального директора дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), а также стала председателем калининградского регионального отделения российской политической партии «Яблоко».

Источник фото: «Кинопоиск», «Википедия»

Два года назад Яковлева сообщила, что вот уже несколько лет страдает онкологическим заболеванием. Это не помешало ей вернуться к искусству. Летом 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Две женщины и лейтенант» в постановке драматурга Татьяны Москвиной с Александрой Яковлевой в главной роли.

«Морозко» (1964)

Еще один популярный новогодний фильм — «Морозко». Его поставили на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1964 году. Сделал это режиссер Александр Роу по мотивам русской народной сказки.

Злая мачеха заставляла девушку Настеньку работать без отдыха. А однажды и вовсе решила избавиться от падчерицы, отправив замерзать в лес. Пройти через все испытания и обрести свою любовь героине помог добрый волшебник — дедушка Морозко. А сыграла юную красавицу Наталья Седых — актриса театра и кино, артистка балета Большого театра, балерина и фигуристка.

Сегодня исполнительнице роли Настеньки 73 года. С 1990 по 2006 год она играла в театре «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского.

Источник фото: «Кинопоиск», «Википедия»

«Бриллиантовая рука» (1969)

По-прежнему популярна советская комедия «Бриллиантовая рука», снятая режиссером Леонидом Гайдаем в 1968 году. В основе фильма — история о том, как контрабандисты приняли советского туриста Семена Семеновича Горбункова за своего и замотали ему в руку дорогостоящие украшения. Сюжет картины крутится вокруг забавных неудачных попыток бандитов вернуть бриллианты.

Надежду Ивановну Горбункову — жену Семена Семеновича — сыграла супруга самого режиссера Нина Гребешкова. Сегодня ей 91 год. В жизни актриса была подругой и одноклассницей жены Никулина, который исполнил роль Горбункова.

Источник фото: «Кинопоиск»

Одна из самых ярких ролей картины досталась Светлане Светличной. Она сыграла Анну Сергеевну, которая должна была соблазнить семьянина Горбункова. Так бандиты рассчитывали получить свои бриллианты. Сегодня прославившейся актрисе 81 год. Имя Светличной до сих пор регулярно появляется в СМИ.

Источник фото: «Кинопоиск»

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)

До сих пор россияне смотрят другую картину Гайдая — «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика». Этот советский комедийный художественный фильм, снятый в 1965 году, был лидером кинопроката в СССР. А сейчас его можно увидеть каждый год почти на всех каналах.

Одну из главных ролей исполнила Наталья Селезнева. Она сыграла студентку Политехнического института Лиду в новелле «Наваждение», что принесло актрисе невероятный успех. Сегодня ей 76 лет.

Источник фото: «Кинопоиск», «Википедия»

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Не отстает по популярности у сегодняшнего зрителя третья работа Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию». Это советская фантастическая комедия 1973 года по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Она рассказывает об инженере-изобретателе Шурике, который создал машину времени, открывшую двери во времена Ивана Грозного.

Источник фото: «Кинопоиск»

Одну из главных ролей исполнил Леонид Куравлев. Он сыграл вора-рецидивиста Жоржа Милославского. Сегодня знаменитому актеру 85 лет.