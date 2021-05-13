Герои школы №175. Как сотрудники и учителя спасали детей от казанского стрелка

В день трагедии в Казани учителя и сотрудники гимназии №175 проявили героизм. Они спасали детей от рук Ильназа Галявиева. Одни вставали на пути у стрелка и жертвовали своей жизнью и здоровьем, другие успокаивали учеников и выводили их из школы.

Первые оказали сопротивление

В день атаки в школе дежурила вахтерша. Она успела нажать на тревожную кнопку и оповестила директора о стрелке. Позже уборщица рассказала, что после случившегося вахтерша была шокирована и не помнит, что делала после того, как оповестила о нападении.

Сопротивление стрелку также попытался оказать 62-летний работник гимназии Мулланур Мустафин. Он направлялся к выходу из школы и между двумя дверьми застал Галявиева. Мужчина пытался остановить подростка, но тот выстрелил в него через проходную дверь. Пенсионер получил многочисленные ранения. Благодаря ему вахтерше удалось вовремя добраться до тревожной кнопки.

Галявиев выстрелил в Мустафина и во второй раз, целясь в голову, но промахнулся. Мужчину доставили в больницу, где пять часов оперировали. Спустя два дня он пришел в сознание.

Источник фото: из личного архива Мулланура Мустафина

Защитили учеников

Когда директор школы по громкоговорителю объявил, что нужно срочно закрыть двери, некоторые дети остались в классах одни. Учительница английского Элия Эльдаровна, находившаяся в это время в коридоре, зашла в один из таких кабинетов. Она смогла запереть детей и запретила им прыгать из окон с третьего этажа.

Другая учительница выводила детей из школы через черный ход. По рассказам очевидцев, преподавательница Алла Борисовна быстро отреагировала, увидев Галявиева, и в итоге вывела два класса из здания.

По словам самой Аллы Пономаревой, утром она отвела детей в столовую, сама пошла заполнять классный журнал. Когда началась стрельба, она сразу бросилась туда. В голове у нее крутилась одна мысль, что ученики остались в столовой.

«Дети — молодцы, они не плакали, вели себя достойно, герои. И потом рабочие столовой сказали, что здесь вход открыт, и мы туда гуськом, всех выпроводили», — поделилась она в эфире Первого канала.

На улице они аккуратно шли вдоль стены. Все было как в тумане.

«Мы думали только, оглядывались, чтобы никто из детей не остался в столовой», — добавила Алла Борисовна.

Успокоил школьников

Были и школьники, и учителя, которым в тот день повезло: они находились в другом крыле школы, но все же слышали звуки выстрелов. В тот день бывший директор школы, а сейчас учитель русского языка Роман Гузенфельд вел урок для восьмого класса. Он не разрешил детям подходить к окнам и успокаивал их. Дождавшись сотрудников СОБР, Гузенфельд вывел учеников.

«Мы закрыли классы. Сказали всем присесть вдоль стены. Успокаивали их. Потом вот бойцы СОБР — молодцы — обошли здание. Мы им открыли. И они нас организованно вывели», — поделился он в комментарии kp.ru.

Вышла из класса ради детей

Первой жертвой Галявиева стала учительница начальных классов Венера Айзатова. Он убил ее на первом этаже. В это утро у нее не было урока, но, получив сообщение о тревоге, педагог вышла в коридор. Ведь там могли быть ученики, которых нужно было увести в безопасное место.

«Профессионал, любящая детей, знающая профессию. Дети ее очень любили», — отмечает учительница биологии Алла Пономарева.

Некоторые дети даже посвящали ей сочинения. В одном из них ученик Айзатовой назвал ее любимой учительницей.

«Я с радостью иду на ее уроки. Венера Султановна умная, добрая, понимающая, не очень строгая. А еще она редко ставит плохие оценки, говорит: „Нам двойки не нужны, нам нужны знания“», — рассказал школьник.

Пыталась задержать

Среди тех, кто пытался задержать Галявиева, была и учительница татарского языка и литературы Диляра Гилиуллина. Она вела урок в 8 «А» классе. Когда в кабинет ворвался стрелок, она преградила ему путь и попросила выйти из кабинета.

«Диляра Ахмадулловна преградила ему путь. Она попросила его выйти из кабинета, затем схватила со стола горшок с цветком и попыталась бросить. Но не успела», — рассказал РИА «Новости» один из учеников.

Галявиев дважды выстрелил в нее, а потом переключился на детей. Но за эти секунды многие из них успели спрятаться под парты. Школьники уверены, что если бы не смелость их преподавательницы, Галявиев убил бы гораздо больше учеников.

Источник фото: Казанский образовательный портал

Закрыла детей собой

Среди защищавших детей была учительница английского Эльвира Игнатьева. Преподавательница оттолкнула ребенка от стрелка и сама встала на пути убийцы. Но ранение, которое она получила, оказалось смертельным. Девушке было всего 26 лет. В 2018 году Эльвира заняла второе место на конкурсе «Учитель года». В июле ей бы исполнилось 27 лет.

Подруга Игнатьевой в беседе с «360» рассказала, что Эльвира выучила свой любимый английский язык в педагогическом вузе, потом пошла работать в школу. По словам девушки, сначала ей очень нравилась эта работа, но потом она захотела уйти из школы.

Под ее последними фото сотни людей делятся своей скорбью в связи с трагедией 11 мая.

«Очень грустно видеть, что умирают именно люди, которые очень любили и ценили свою жизнь… Такой теплый профиль, такая приятная девушка и такая грустная судьба», — написал один из пользователей.

По словам Романа Гузенфельда, Игнатьева была прекрасным педагогом.

«Я ее хорошо знал. Ученики плачут. Наверное, она не успела запереть дверь, на это же тоже нужно время», — предположил он.

Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников гимназии и учителей и попросил представить их к государственным наградам.

Он подчеркнул, что эта трагедия потрясла всю страну.

«В тяжелые дни вместе с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов воспринимают боль казанцев как свою собственную», — добавил президент.