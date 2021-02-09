Германия захотела производить «Спутник V». На это подтолкнули потерянные жизни и бизнес

Британское издание Spectator заявило, что Германия может закупить российские вакцины от коронавируса. Интерес объясняется дефицитом препаратов BioNTech-Pfizer и Moderna, а также неэффективностью AstraZeneca. Немецкие политики в разговоре с «360» отметили, что вероятность закупок «Спутника V» после его одобрения лекарственным регулятором ЕС очень высока.

Как написал Spectator, немецкие законодатели внимательно изучают российскую вакцину и ждут ее одобрения со стороны регулирующих органов ЕС. «Спутник V» может стать четвертой вакциной, доступной в Германии.

Проблемы с вакцинами

Изначально власти не предполагали, что понадобится столько закупок, но у вакцин BioNTech-Pfizer и Moderna произошли задержки с доставкой, а к британской AstraZeneca в ЕС все настроены скептично. К тому же последние испытания показали, что британская вакцина не может значительно снизить риск заражения новым, «южноафриканским» штаммом коронавируса.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт добавил, что часть людей вообще не доверяют этим вакцинам. Их настораживают побочные эффекты, на которые пожаловались некоторые постояльцы домов престарелых. Например, часть столкнулись с сильной аллергической реакцией.

По мнению политика, проблем с поставками можно было бы избежать, если бы правительство так сильно не спешило с началом вакцинации. Желание сделать все побыстрее привело к промахам.

«Ошибка была сделана в прошлом году на уровне ЕС. Нужно было сразу заказать вакцины на 60% европейского населения у шести наиболее вероятных кандидатов. Тогда никакого дефицита не было бы», — заметил представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

Желанный «Спутник V»

Если бы все вакцины оказались эффективны и произошел бы их переизбыток, то ЕС мог бы лишние дозы пожертвовать странам третьего мира. Такие закупки обошлись бы в 36 миллиардов долларов, но ЕС решил сэкономить. Теперь в стране дефицит вакцин, бизнесы закрыты, и все это бьет по экономике.

На фоне этих проблем «Спутник V» выглядит все более желанным вариантом. Тем более эффективность вакцины признал медицинский журнал The Lancet. Это не осталось не замечено немцами. Министр здравоохранения Йенс Шпан подтвердил, что ведутся переговоры о возможности производства российской вакцины в Германии. Разработчики уже связались с немецкой компанией IDT Biologika, чтобы обсудить совместное производство «Спутника V» на предприятии в немецкой земле Саксония-Анхальт.

«Нет никаких идеологических оговорок в отношении „Спутника V“. Мы приветствуем все, что может помочь в борьбе с коронавирусом», — заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что любая вакцина будет приветствоваться в случае утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

На данный момент, как написало РИА «Новости», ЕМА закончило консультирование наших разработчиков вакцины, заявку на ее регистрацию Россия подала еще в конце января. Представитель агентства отметил, что нельзя сказать, сколько времени займет одобрение заявки и когда «Спутник V» попадет на европейский рынок. Если все пройдет хорошо, то «Спутник V» сможет централизованно поставляться в ЕС.

Здоровые жители и хорошие отношения

Энгельс уверен, что, как только вакцина пройдет регистрацию, ее сразу закупят. Этому вряд ли помешают напряженные политические отношения между ЕС и Россией.

«Речь идет не о политике, а о борьбе с мировой пандемией и спасении людей. Важно только, чтобы вакцина подходила по всем техническим параметрам. Никакой политики тут быть не может», — подчеркнул собеседник «360».

Вальдемар Гердт выразил схожую позицию. Он отметил, что правительство уже несет серьезный имиджевый урон за то, что упустило из-под контроля вопрос вакцинации. Если оно вдруг решит поставить свою политическую идеологию выше спасения людей, то народ этого не простит.

С закупкой «Спутника V» вакцинация в стране пойдет гораздо быстрее. Как объяснил Энгельс, сейчас существует определенная очередь по вакцинации. Первыми прививки получили люди старше 80 лет и медицинский персонал. Следующими пойдут люди возрастной категории 60–80 лет примерно. Затем те, у кого есть дополнительные заболевания, как диабет, усложняющие протекание коронавирусной инфекции. По плану правительства лишь к концу мая все жители страны получат первую дозу вакцины.

Например, в Оффенбахе, городе, где проживает Энгельс, пока получается вакцинировать лишь по 60 человек в день. Если будет еще одна вакцина в наличии, то это число увеличится и скорость вакцинации населения будет быстрее.