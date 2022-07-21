Стали реже мыться, но протестовать не пойдут. Германия на пороге самой сложной зимы за последние десятилетия

Большинство жителей Германии стали меньше мыться из-за энергетического кризиса. Немцы также готовы меньше отапливать свое жилье и носить вместо этого теплую одежду. По мнению эксперта, пока что немецкие политики плохо осознают, какие реальные экономические проблемы их могут поджидать зимой. Справиться с ними правительство, вероятно, не сможет.

По данным немецкой газеты Bild, 62% жителей Германии стали реже и быстрее мыться. Так люди отреагировали на призывы немецкого правительства бережно расходовать ресурсы. Свои привычки пересмотрели сторонники зеленой партии — 33% из них теперь принимают душ за короткий срок. Свои привычки изменил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По словам политика, он «выполняет рекомендации министерства», писало РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин назвал призывы меньше мыться в Европе сумасшествием и бредом. Глава государства обратил внимание на картинку, где призывали мыть только четыре места, чтобы разозлить Владимира Путина. По словам президента, лидеры европейских стран ищут виноватых.

При этом в Германии заявили о невозможности пережить зиму без поставок российского газа. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер констатировал, что газохранилища заполнены только на 65%.

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Из-за роста цен на энергию большинство опрошенных немцев собираются меньше отапливать жилье и вместо этого носить дома теплую одежду. Немцы также высказались за то, чтобы управляющие компании приняли меры для повышения энергосбережения в домах, например, заменяли оконные рамы и отопительные установки на более эффективные и устанавливали на крышах солнечные батареи. По результатам опросов YouGov, около 40% жителей Германии снизили потребление энергии, писал ТАСС.

Привыкание к комфорту

Немецкие политики стараются держать улыбку и пока что мало заботятся об экономических проблемах, которые их поджидают зимой. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич напомнил «360», что в Европе сейчас жаркое лето, поэтому разговоры про прохладную зиму воспринимаются с трудом.

«Пока что немцы думают, как полегче одеться, чтобы дойти до работы. Остальное — это зимние проблемы. Поговорка „поживем — увидим“ работает и в Германии», — отметил специалист.

Межевич убежден — немцам психологически трудно признать, что им придется жить хуже, чем их отцам и их дедам. Эксперт напомнил, что Германия решила свои основные экономические проблемы к концу 1950-х годов и немцы привыкли к комфортной жизни.

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«Люди привыкли, что это норма. Но сейчас идут изменения. В Германии именно по причине зажиточности эти изменения будут в конечном счете более сложными, но увидим мы их позже, чем в некоторых других странах», — отметил специалист.

Протестовать не будут

В ближайшее время в Германии не стоит ждать роста социальных протестов. Тем не менее некоторая часть общества может не принять действия правительства. В Германии проживает много мусульман, а также русских немцев, русско-казахских немцев, евреев и просто выходцев из России и других стран.

«Конечно, эти люди так или иначе будут игнорировать любые запреты и пожелания мыть только некоторые части тела и исключительно в некоторые дни недели. Для получения электричества, возможно, будут даже подключаться от уличного фонаря», — отметил Межевич.

В будущем Германию могут ждать скорее внутренние сложности, чем крупные экономические протесты. Правительство Олафа Шольца может просуществовать до зимы, однако оно может не пережить холода. По словам Межевича, политики не будут способны решить стоящие перед Германией проблемы. По мнению эксперта, с ними могли бы справиться харизматичные политики прошлого, например, бывшие канцлеры Гельмут Коль или Конрад Аденауэр.