Канцлер Германии Олаф Шольц не является самостоятельной политической фигурой, потому что находится под полным контролем со стороны США. После завершения специальной операции России на Украине его вынудят покинуть пост, потому что санкционные ограничения нанесли колоссальный ущерб немецкой экономике, заявил политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Объект управления

На мой взгляд, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, что его страна поставляет современное вооружение Украине, которое еще не ввело в своей армии, обучает украинских военных в собственных учебных центрах, говорит о многом. Прежде всего о том, что Шольц является объектом управления со стороны США.

Источник фото: РИА «Новости»

Лидер крупнейшей экономики Европы является марионеткой, он будет до конца отстаивать мнение Госдепа Евгений Михайлов.

Думаю, Шольц прекрасно понимает, что после окончания специальной операции он уйдет с поста.

Она закончится успешно, а Шольца вынудят уйти, потому что он выполнял указания США, нанесшие колоссальный ущерб самой Германии. Действия канцлера привели к тому, что российская армия усилила свои позиции по всем фронтам, усилила наступление.

Действия Германии доказали, что фашизм не умер

Такая поддержка Украины дает нам отмашку, что никто с Россией на переговоры не пойдет и договариваться не собирается. Мы должны побеждать и вынуждать их садиться за стол переговоров — новые правительства, которые придут после. Эти действия побуждают Министерство обороны РФ собирать крупнейший Международный антифашистский съезд.

Фактически Германия — родоначальник фашизма. Фактически там фашистский знак в виде орла, с символикой трезубца.

Действия ФРГ говорят о том, что фашизм не умер. Мы видим удостоверения украинских офицеров, на которых есть надписи на немецком языке Евгений Михайлов.

Съезд Минобороны направлен на то, чтобы показать всему миру, что происходит на Украине, показать, кто финансирует международный фашизм. На Украине собрались наемники фашистских взглядов со всего света.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы продолжаем уничтожать американские РСЗО HIMARS, гаубицы, продолжаем освобождать населенные пункты. Все идет по плану, мы победим.