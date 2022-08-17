Германии придется заплатить. Сжиженный газ на замену российскому обойдется дорого

Президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер заявил, что при полном прекращении поставок газа из России энергоресурсов в стране хватит на два с половиной месяца. Не исключено, что немцы предпочтут покупать сжиженный газ, однако цены будут выше, чем у российского трубопроводного. Гарантии продавцам СПГ страна дать не может.

Пока в Германии быстрыми темпами стараются накопить запасы при подготовке к зиме. К октябрю хранилища должны быть заполнены на 85% на случай холодной осени. Но эта задача будет такой же непростой, как и заполнение на 95% к ноябрю. Запасов хватит только на два с половиной месяца работы отопления и промышленности, если Россия прекратит поставки.

Источник фото: РИА «Новости»

Мюллер не исключил, что заполнить хранилища не удастся даже при условии стабильных поставок. В лучшем случае три четверти хранилищ смогут получить нужный объем.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Катар не предоставил стране наиболее выгодного предложения по покупке газа. На рынке, добавил он, полно предложений от других поставщиков.

Платить придется больше

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил «360», что газа на рынке достаточно, однако Германии придется за него больше платить, чем за регулярные поставки.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, вопрос не в том, останется ли Германия с газом или без него зимой. Все дело — в ценниках, которые проставят в платежках немецким обывателям.

«На сегодняшний день хранилища Германии заполнены на 75%. В принципе, при поддержании нормальных российских поставок этого должно хватить. Но если российские поставки прекратятся, то его где-то на два-три месяца хватит. Все остальное — вопрос экстренного приобретения сжиженного газа», — отметил Зубец.

При этом СПГ обойдется немцам дороже. По словам специалиста, один из возможных выходов для Европы — создать организованную закупку газа руками европейских чиновников за счет местных национальных администраций. Они должны найти довольно много денег для того, чтобы покрыть разницу между нормальной ценой российского газа и экстренной, на импортный сжиженный газ. Если средства не отыщут, то возникнут сложности.

Германия ранее отказалась заключать с Катаром длинный договор на условиях ближневосточной страны. По словам специалиста, Катар готов продавать по длинным контрактам, и это вполне логично — никто не будет вкладывать деньги в производящие мощности, если нет гарантии загрузки.

«Если вы завтра готовы купить газ, но потом оказывается, что никто ничего не гарантирует, то значит, что через 10 лет вы останетесь владельцем никому не нужных мощностей. Эти мощности лягут тяжелым грузом на экономику», — отметил Зубец.

По его словам, Европа сейчас не может дать никаких гарантий странам — поставщикам сжиженного газа.