Германии предсказали протестную осень. Немцы недовольны ростом цен и наплывом беженцев

Жители города Нойруппин сорвали выступление канцлера Германии Олафа Шольца. Собравшиеся освистали главу кабмина и потребовали, чтобы он ушел. Недовольство людей вызвала политика властей для решения проблем энергетического кризиса и наплыв украинских беженцев. Живущий в Германии более 20 лет блогер Станислав Майданский в беседе с «360» заявил, что страна разделилась на два лагеря и уже ближайшей осенью он ждет крупных протестов от потерявших терпение и всякие надежды людей.

Разделение по старой границе

Введенные санкции против России спровоцировали в Германии энергетический кризис, а большое количество украинских беженцев не вызвало восторга у части жителей страны. По словам Майданского, сплоченности среди немцев больше нет.

«В Восточной Германии более 60% не поддерживают какую-либо помощь Украине. В Западной Германии столько же поддерживают киевский режим и готовы мерзнуть и голодать „назло Путину“», — заявил собеседник «360».

Он добавил, что такая полярность взглядов ведет к серьезному противостоянию. Все это выльется в массовые беспорядки и демонстрации уже ближайшей осенью.

Это прекрасно понимает и политический истеблишмент. Блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) потерял популярность. При этом появляется все больше сторонников «Альтернативы для Германии».

«Эта партия не является вассалом США, по сравнению с ХДС/ХСС которые действуют в интересах Вашингтона и всячески пытаются уничтожить экономику Германии и других стран Евросоюза, а Россию представить основным врагом Европы», — подчеркнул Майданский.

Он добавил, что канцлер Олаф Шольц практически не выполняет свои обязанности. Вместо этого он делает фотографии на фоне турбины «Северного потока — 1» вместо того, чтобы скорее согласовать поставки через «Северный поток — 2».

Наглость беженцев

На разделение жителей Германии также сильно повлияли СМИ. Как пояснил Майданский, те, кто поддался западной пропаганде, не хотят видеть реального положения дел и только кричат в поддержку Украины. При этом здравомыслящие немцы ищут альтернативные источники информации. Они понимают, что за Россией правда и ее победа уже неминуема.

Но западная пропаганда не смогла скрыть того, что украинские беженцы уже порядком надоели жителям Германии. Речь идет о тех «гостях», которые получают социальную помощь, но при этом продолжают ездить на дорогих машинах и тратят деньги, которые успели перевести в западные банки.

Немцы понимают, что большинство украинцев работать не хотят. Это стало явно особенно сейчас, когда к осени всем придется затянуть пояса, а тут еще сильные расходы на беженцев Станислав Майданский

Он добавил, что очень много арендодателей жалуется, что беженцы, возвращают жилье в ужасном состоянии. По словам блогера, он сам сделал несколько звонков по объявлениям о съеме квартир. Когда собеседники слышали, что там будут жить украинцы, то большинство сразу отказали в аренде.

Германия катится в пропасть. Санкции ударили по нашей стране гораздо сильнее, чем по остальным. Правительство бездействует, а не решает накопившиеся проблемы. Наш случай стал уникальным для всей Европы Станислав Майданский

Он добавил, что власти страны поверили заверениям США, что Россия больше нуждается в поставках газа в Германии, потому что больше клиентов нигде не найдет. Но реальность оказалась совсем другой. Россия перенаправляет поставки на восток, а Германия уже сейчас теряет миллиарды евро из-за нехватки энергоносителя.