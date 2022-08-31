Левые призвали немецкое правительство отказаться от санкций. Германии невыгодно рвать отношения с Россией

Власти Германии призвали обсудить отмену санкций против России, так как самим немцам они наносят куда больший ущерб. Реальных шагов к ослаблению экономического давления может и не последовать, но правительство страны понимает — обрывать отношения с Россией невыгодно.

Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт призвала власти Германии пересмотреть санкционную политику в отношении России, написало издание Die Welt. Чиновница подчеркнула, что итоги этого экономического противостояния неутешительны: Россия успешно справляется со всеми последствиями, пока Европа страдает из-за отказа от российских энергоносителей.

«Лозунг „Замерзнем ради мира“ явно не оправдывает себя», — заметила она.

Вагенкнехт добавила, что немецкому правительству пора перестать показывать свое упрямство и заняться обсуждениями запуска «Северного потока — 2», а также добиваться мирных переговоров России и Украины.

«Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии», — заключила она.

Левые — за историческую память

Научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов объяснил «360», что традиционно Левая партия Германии занимает пророссийскую позицию, опираясь на то, что у стран есть большое историческое прошлое, которое нельзя игнорировать.

«Выступления за отмену санкций — это их традиционное видение того, что Германия не должна выступать оппозиционно на внешнеполитической арене по отношению к России», — объяснил он.

Софронов добавил, что электорат у Левой партии обычно достаточно ограничен, в основном она ориентируется на старшее поколение и ультралевых. Однако даже небольшая политическая сила может обрести вес, если присоединиться к более крупному политическому крылу в патовой ситуации.

В Германии, заметил историк, много выходцев из СССР и России, которые вносят большой вклад в развитие немецкой экономики — и власти страны не могут не брать это во внимание.

«Это не мигранты, которые живут на социальные пособия, а двигатель экономики. И нужно ориентироваться на нее и понимать, что в дальнейшем поток людей, которые приезжают в Германию, чтобы работать на немецкую экономику и делать ее лучше, будет продолжаться», — подчеркнул эксперт.

Якорная страна

Тем не менее в реальности Германия может нескоро прийти к тому, чтобы отказаться от антироссийских санкций. Константин Софронов подчеркнул, что такие силы, как Левая партия, часто выдвигают завышенные требования, но власти, принимая их во внимание, делают более умеренные шаги.

«В долгосрочной перспективе мы должны понимать, что все равно Германия остается „якорной страной“ для Евросоюза, то есть наиболее стабильной, и если что-то будет происходить, именно Германия будет весь этот корабль вытягивать», — сказал историк.

Софронов напомнил, что уже сейчас канцлер Германии Олаф Шольц занял достаточно аккуратную позицию в отношении России и старается не идти на обострения. Например, страна не поддержала идею отказывать всем россиянам в выдаче виз. По мнению эксперта, канцлер оставляет себе «пути отхода», чтобы не обрывать отношения с Россией окончательно.