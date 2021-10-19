Георгиевские ленты на Алтае пустили на завязки для мусорных мешков. За это вряд ли накажут

На Алтае строители перевязали мешки с мусором георгиевскими лентами. Жители возмущены, а Следственный комитет начал проверку. Однако может оказаться, что все эти волнения зря: черно-оранжевая ленточка — лишь памятный сувенир.

Жительница Горно-Алтайска Галина Кульнева поделилась фотографиями мешков со строительным мусором, которые были перевязали георгиевскими лентами. Она рассказала «360», что снимки ей переслала соседка, уточнив, что в ответ на замечания рабочие ерничали и советовали не лезть не в свое дело. Женщина разрыдалась, так как этот символ для нее очень важен.

Так как соседка не зарегистрирована в соцсетях, Галина Кульнева выложила фотографии на своей странице в Instagram, сопроводив подписью «Ребят, нам не нужны войны и экспансии, мы сами уничтожаем свою честь и гордость…». Новость быстро подхватили СМИ, и к зданию бывшего совхоза «Подгорный» на улице Петра Сухова приехали члены Общественной палаты, которые вызвали полицию.

Из-за внимания горожан и прессы строители поспешно начали срезать ленты с мешков у и собирать их, сообщило ИА «Банкфакс». Следственный комитет России по Республике Алтай начал доследственную проверку для выяснения всех обстоятельства произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ленточка — символ Победы

Сама по себе георгиевская лента символическая: ее начали раздавать с 2005 года как символ Дня Победы в Великой Отечественной войне. За основу была взята лента, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Существует своеобразный регламент использования георгиевской ленты, где указано, что она не является геральдическим символом. Это лишь символика, и она не допускается в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки, ее нельзя использовать в политических целях, писал сайт Ggl9may.ru.

Также в «Кодексе акции „Георгиевская ленточка“» говорится, что ее нельзя продавать. Однако этот пункт уже давно нарушается, как и использование ленты в качестве «нагрузки» к товарам. В этом достаточно убедиться, пройдя по магазинам накануне 9 мая. Несмотря на всю смысловую нагрузку, ленточка — памятный сувенир, а не флаг страны и не ее герб.

Злого умысла не было

Адвокат Данила Ткаченко пояснил «360», что, с его точки зрения, эти события никак нельзя квалифицировать, пока не будет доказан злой умысел. Иначе можно хватать и бросать в за решетку всех молодых людей, которые вяжут георгиевские ленты как-то иначе, чем представляется большинству. А это абсолютно недопустимо.

«Если же они имели какой-то умысел, то у нас есть статья 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Реабилитация нацизма“. Нарушители понесут какое-то административное наказание. Но на мой взгляд, нарушения никакого нет, у них просто был запас такого полотна. А если бы у них был запас лент цветов триколора — оскорбление флага им, что ли, пришивать?» — задался вопросом Ткаченко.

Юрист выразил уверенность: единственная цель, которую преследовали строители — просто завязать мешки, чтобы из них не высыпался мусор. Однако в последние годы подобные истории стали напоминать охоту на ведьм. Данила Ткаченко также уточнил, что выбрасывание истертой или пришедшей в негодность символики также не является оскорблением.

Его коллега, общественный деятель и член Ассоциации юристов России Татьяна Славинская подтвердила отсутствие в российском законодательстве ответственности за осквернение символов Победы.

«Существует аналогичная статья в отношении осквернения государственных символов — герба и флага. <…> В Госдуме рассматривалась законодательная инициатива по поводу того, чтобы добавить символы Победы в данный состав преступления, но пока данный законопроект не принят, поэтому нарушителям ничего не грозит», — уточнила она.

Нет никакого закона и об утилизации георгиевских лент и другой военной атрибутики. Существуют внутренние приказы в отношении госсимволов. Например, в судах их утилизацию регламентируют приказом судебного департамента.