General Motors окончательно ушел из России. Но это не конец для Chevrolet Niva
Уходящий General Motors
Американский автомобильный концерн General Motors окончательно ушел из России. 9 декабря стало известно, что он подписал соглашение с «АвтоВАЗом», по которому продал российской компании 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ. Как сообщила пресс-служба российского автопроизводителя, стороны не раскрывают условия проведенной сделки.
Согласно подписанному соглашению российское предприятие продолжит производство и продажу автомобиля Niva под маркой Chevrolet. В дальнейшем машина получит имя LADA. Кроме того, переименование ждет и предприятие GM-AVTOVAZ.
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Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Все действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva останутся в силе на протяжении всего переходного периода.
Президент и генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис поблагодарил партнеров из General Motors за долгое и плодотворное сотрудничество. Он отметил, что в рамках заключенного соглашения «АвтоВАЗ» получит второй классический внедорожник в своей линейке.
«Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4×4 и поддержит дальнейшее развитие „АвтоВАЗа“», — подчеркнул он и отметил, что новое соглашение станет отправной точкой для развития и повышения удовлетворенности покупателей автомобилей NIVA.
GM-AVTOVAZ стало одним из первых предприятий в российском автопроме с участием иностранного капитала. Стороны подписали совместный контракт еще в 2001 году, а в 2002 на базе тольяттинского автозавода началась сборка первых автомобилей. Изначально партнеров было трое: 16,78% акций принадлежали Европейскому банку реконструкции и развития, но в 2012 году партнеры выкупили акции и разделили их поровну.
В 2015 году General Motors покинул Россию. Компания закрыла свой завод в Санкт-Петербурге, а продажи автомобилей Opel и Chevrolet прекратились за исключением топовых моделей. GM-AVTOVAZ оставался последним активом американского концерна, который среди первых иностранных автопроизводителей пришел в Россию и первый же ее покинул.
Комфортный внедорожник
Главным автомобилем, который до сих пор выходит с конвейера GM-AVTOVAZ — внедорожник Chevrolet Niva. За последние несколько лет машину модернизировали, но второе поколение этих автомобилей на свет так и не вышло, хотя его представляли на Московском автомобильном салоне еще в 2014 году. Однако проверенная основная модель внедорожника до сих пор пользуется спросом.
По данным агентства «Автостат», в октябре этого года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 1920 автомобилей. Это позволило автомобилю вернуться в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России после пяти месяцев отсутствия. Всего с января по октябрь в России продали 17 436 внедорожников Chevrolet Niva (падение на 25% по сравнению с прошлым годом).
В рейтинге внедорожников о с полным приводом и стоимостью менее одного миллиона рублей первое место детищу GM-AVTOVAZ не досталось. Chevrolet Niva уступила своей сводной сестре LADA 4×4. Средняя цена за этот автомобиль составила 565 тысяч рублей. А вот второе место заслуженно получила Chevrolet Niva, чья цена составила 757 тысяч рублей.
Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с «360» заявил, что внедорожники GM-AVTOVAZ пользовались устойчивым спросом в регионах. По проходимости они хуже, чем привычная всем LADA 4X4, а по уровню комфорта намного лучше.
По словам эксперта считать конкурентами эти два автомобиля не стоит, несмотря на их одинаковые платформы и агрегаты.
«Они стоят разных денег. Chevrolet Niva подороже будет и комфортабельней. В том числе, наличие пяти дверей в отличие от трех у LADA 4X4. И внешне он смотрится посовременнее», — отметил Игорь Моржаретто.
Он подчеркнул, что производство Chevrolet Niva точно не прекратится, так как продажи этого автомобиля приносят устойчивый доход. А спрос на него вряд ли упадет в ближайшее время.
«Сколько лет его выпускают, столько лет деньги за произведенную модель капают. <…> Несмотря на то, что модель одна и та же, но она осовременилась со временем, появились различные модификации. Но по сути она та же самая и просто работает и приносит чистую прибыль», — подытожил он.