General Motors окончательно ушел из России. Но это не конец для Chevrolet Niva

«АвтоВАЗ» выкупил долю компании General Motors в совместном предприятии GM-AVTOVAZ. Это последний российский актив американского автоконцерна. После окончательного ухода иностранного партнера российский производитель продолжит выпускать автомобили под маркой Chevrolet Niva, которые через некоторое время перейдут под бренд LADA. «360» вспомнил историю совместного предприятия и узнал, как уход GM скажется на знаменитой модели авто.

Уходящий General Motors

Американский автомобильный концерн General Motors окончательно ушел из России. 9 декабря стало известно, что он подписал соглашение с «АвтоВАЗом», по которому продал российской компании 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ. Как сообщила пресс-служба российского автопроизводителя, стороны не раскрывают условия проведенной сделки.

Согласно подписанному соглашению российское предприятие продолжит производство и продажу автомобиля Niva под маркой Chevrolet. В дальнейшем машина получит имя LADA. Кроме того, переименование ждет и предприятие GM-AVTOVAZ.

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Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Все действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva останутся в силе на протяжении всего переходного периода.

Президент и генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис поблагодарил партнеров из General Motors за долгое и плодотворное сотрудничество. Он отметил, что в рамках заключенного соглашения «АвтоВАЗ» получит второй классический внедорожник в своей линейке.

«Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4×4 и поддержит дальнейшее развитие „АвтоВАЗа“», — подчеркнул он и отметил, что новое соглашение станет отправной точкой для развития и повышения удовлетворенности покупателей автомобилей NIVA.

GM-AVTOVAZ стало одним из первых предприятий в российском автопроме с участием иностранного капитала. Стороны подписали совместный контракт еще в 2001 году, а в 2002 на базе тольяттинского автозавода началась сборка первых автомобилей. Изначально партнеров было трое: 16,78% акций принадлежали Европейскому банку реконструкции и развития, но в 2012 году партнеры выкупили акции и разделили их поровну.

В 2015 году General Motors покинул Россию. Компания закрыла свой завод в Санкт-Петербурге, а продажи автомобилей Opel и Chevrolet прекратились за исключением топовых моделей. GM-AVTOVAZ оставался последним активом американского концерна, который среди первых иностранных автопроизводителей пришел в Россию и первый же ее покинул.

Комфортный внедорожник

Главным автомобилем, который до сих пор выходит с конвейера GM-AVTOVAZ — внедорожник Chevrolet Niva. За последние несколько лет машину модернизировали, но второе поколение этих автомобилей на свет так и не вышло, хотя его представляли на Московском автомобильном салоне еще в 2014 году. Однако проверенная основная модель внедорожника до сих пор пользуется спросом.

По данным агентства «Автостат», в октябре этого года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 1920 автомобилей. Это позволило автомобилю вернуться в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России после пяти месяцев отсутствия. Всего с января по октябрь в России продали 17 436 внедорожников Chevrolet Niva (падение на 25% по сравнению с прошлым годом).

В рейтинге внедорожников о с полным приводом и стоимостью менее одного миллиона рублей первое место детищу GM-AVTOVAZ не досталось. Chevrolet Niva уступила своей сводной сестре LADA 4×4. Средняя цена за этот автомобиль составила 565 тысяч рублей. А вот второе место заслуженно получила Chevrolet Niva, чья цена составила 757 тысяч рублей.

Автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с «360» заявил, что внедорожники GM-AVTOVAZ пользовались устойчивым спросом в регионах. По проходимости они хуже, чем привычная всем LADA 4X4, а по уровню комфорта намного лучше.

По словам эксперта считать конкурентами эти два автомобиля не стоит, несмотря на их одинаковые платформы и агрегаты.

«Они стоят разных денег. Chevrolet Niva подороже будет и комфортабельней. В том числе, наличие пяти дверей в отличие от трех у LADA 4X4. И внешне он смотрится посовременнее», — отметил Игорь Моржаретто.

Он подчеркнул, что производство Chevrolet Niva точно не прекратится, так как продажи этого автомобиля приносят устойчивый доход. А спрос на него вряд ли упадет в ближайшее время.

«Сколько лет его выпускают, столько лет деньги за произведенную модель капают. <…> Несмотря на то, что модель одна и та же, но она осовременилась со временем, появились различные модификации. Но по сути она та же самая и просто работает и приносит чистую прибыль», — подытожил он.