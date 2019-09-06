Гендерно-нейтральные ученики. Почему британские родители пошли войной на школы

Родители учеников одной из британских школ объявили войну ее руководству после введения обязательной гендерно-нейтральной школьной формы. Возмущенные британцы решили постоять за своих детей и уже договорились организовать протест у дверей школы.

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История противостояния родителей и дирекции разворачивается в средней школе города Льюис в Восточном Сассексе. С 2017 года там ввели обязательное ношение брюк как для мальчиков, так и для девочек, сообщила газета Daily Mail.

Руководство пошло на такой шаг после некоторых замечаний к длине юбок учениц, также на это решение повлияли известные современные тенденции.

Поначалу новая форма не вызвала нареканий, поскольку ее должны были носить только новички. Однако в этом году, прямо перед летними каникулами, нейтральная форма стала для всех обязательной. Причем руководство школы предупредило родителей, что за ношение старой формы все ученики отправятся домой в первый же день занятий.

Такое заявление возмутило многих родителей, некоторые пообещали из принципа отправить детей на уроки в старой форме. Особенно яро протестуют те, чьи дети поступили в выпускной класс и в этом году закончат школу.

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«Речь идет не о том, что форма не должна быть гендерно нейтральной. Просто многие дети и родители жалуются, что их вынуждают часто менять совершенно новую форму», — рассказал отец одного из школьников.

Родители попытались уладить отношения со школой мирным путем. Один из них рассказал, что им даже предложили деньги на покупку новой одежды. Тем не менее, люди все равно решили протестовать у школьных ворот.

При этом сотрудники считают свои меры вполне оправданными. По словам представителя школы Льюиса, по меньшей мере 40 других учебных заведений ввели аналогичные единые требования к внешнему виду учащихся.

«Наша форма практична, она вдохновляет учеников и помогает им сосредоточиться на школьных занятиях. Благодаря форме в глазах учеников снижается статус дорогой одежды и лейблов. Форма ставит под сомнение веру в то, что нас определяет то, что мы носим», — заявил представитель школы.