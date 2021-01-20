Гендерно-нейтральные карты придумали в Европе. Из колоды убрали валетов, королев и королей

Гендерно-нейтральные карты придумали в Нидерландах. Из игральной колоды исключили валетов, королей и королев, поскольку игра создает неравенство — в ней король ценнее, чем королева.

Концепцию новой колоды изобрела 23-летняя Инди Меллинк, пишет Daily Mail. На замену указанным картам выпускница специальности «Судебная психология» решила взять карты с бронзовыми, серебряными и золотыми символами, соответственно.

По мнению девушки, если есть такая иерархия, что король оценивается выше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни. Меллинк считает, что это еще один способ сказать: «Эй, ты менее важен».

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И, судя по всему, у позиции автора новой игральной колоды набирается немало сторонников. Только за месяц Меллинк удалось реализовать 1,5 тысячи колод. Их раскупили жители Германии, Бельгии, Франции и Соединенных Штатов.

Глава нидерландской федерации бриджа Берит Ван Доббенбург одобрил идею Меллинк. Однако вместе с этим он отметил, что такое нововведение вряд ли быстро приживется, ведь под него придется изменять правила карточных игр.

В сентябре прошлого года американская киноакадемия установила новые стандарты для картин, которые собираются претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Начиная с 2024 года они должны соответствовать критериям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. «360» выяснил, как к этим стандартам относятся за рубежом.