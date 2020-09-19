«Любое заявление Путина имеет последствия». Чего ждать от юбилейной сессии Генассамблеи ООН

Владимир Путин выступит на Генеральной Ассамблее ООН в формате видеообращения 22 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Что ожидают от мероприятия в этом году?

«С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел», — сообщила Захарова.

Она уточнила, что работа недели будет носить преимущественно дистанционный характер.

«С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением», — добавила представитель МИД.

Чем важен этот год?

Для нашего государства выступление на 75-й Генассамблее ООН будет очень важным. Прежде всего потому, что это 75 лет после окончания Второй мировой войны. Несмотря на то, что выросло уже три-четыре поколения после Победы, тема не становится менее актуальной. Появляются новые вопросы, которые нужно затрагивать. Об этом в разговоре с «360» заявил заместитель декана по науке факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Иван Бронников.

С тем, что выступление в этом году особенно важно, согласна и собеседница «360» — политолог Наталия Елисеева. По ее словам, особую значимость сейчас имеет ситуация на международной арене.

Полагаю, в этом году будет жесткая подача. Во-первых, потому что будет выступать Владимир Владимирович. За Путиным и так наблюдают, но в рамках данного формата внимание будет максимально пристальным. На следующий день все ведущие СМИ будут выходить с цитатами чуть ли не на первой полосе. В плане стратегического момента это, безусловно, важно Наталия Елисеева политолог.

Политолог напомнила, как определяющими дальнейшую международную политику России стали предыдущие выступления Владимира Путина. Например, речь на Мюнхенской конференции в 2007 году, а также валдайская речь в 2014-м.

«У нашего президента есть возможность сделать ряд программных заявлений, которые абсолютно точно будут услышаны в любом уголке земного шара», — добавил политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

Какие темы затронут?

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, в этом году одной из основных станет тема борьбы с COVID-19, а также необходимость сотрудничества разных стран.

Бронников также уверен, что тему коронавируса затронут. При этом он напомнил, что еще в 2003 году Владимир Путин выступал на Генассамблее ООН и говорил о необходимости создать глобальную систему мониторинга и нейтрализации опасных инфекционных заболеваний.

То есть эти проблемы уже обсуждали на самом высоком уровне. То есть если мы не будем друг друга слышать и слушать, то вопросы, связанные с этими вызовами, мы так и не решим. Они просто останутся на бумаге Иван Бронников кандидат политических наук.

Собеседник также уверен, что особое внимание в своей речи Путин уделит «геостратегической напряженности», которая на сегодня достигла очень высокого уровня. Второй момент — вопрос, связанный с исторической памятью и исторической политикой.

«Здесь мы сразу раскрываем важнейшую тему: столкновение мнений и точек зрения разных участников мирового процесса. Отсюда вытекает третья важнейшая проблема, обозначенная Антониу Гутерришем как „темная сторона цифрового мира“ — то, что мы связываем с фейками, дезинформацией и разрушением правды. Это колоссальный вопрос, потому что люди никогда не жили в таком потоке информации, таком потоке новостей с постоянным искажением смыслов. Это на самом деле угроза нашего общего будущего», — добавил собеседник «360».

Елисеева также отметила, что на мероприятии затронут тему вмешательства одних стран в жизнь других. Сейчас участились конфликты — как международные, так и внутри государств. Например, Турции с Грецией.

«В принципе, темы так или иначе все те же. Вопрос именно в формулировках — насколько это будет сказано прямо и открыто и насколько это будет сказано жестко», — подчеркнула собеседница «360».

Какие будут последствия?

Всегда выступления глав государств имеют достаточно серьезные последствия. Хоть это выступление даже будет в дистанционном формате.

Любое заявление Путина имеет последствия. Мы это видим уже последние несколько лет. Угроза условных санкций над нами и так нависла — уже никого не удивить. Даже если будут какие-то проблемы с «Северным потоком — 2», если условно ЕС не сможет отстоять свою позицию и все-таки выберет другую сторону, по сути, это тоже уже неудивительно. Чего-то радикального ждать не стоит, потому что все радикальное уже случилось Наталия Елисеева политолог.

Речь Путина на этом мероприятии может иметь и макрополитические, и микрополитические последствия, уверен Манойло.

«Если выступление Путина будет предметным, конкретным, если там будет по полочкам разложена вся анатомия цветной революции Белоруссии, то это будет таким серьезным предупреждением для тех сил, которые заинтересованы в дестабилизации не только Белоруссии и Украины, но и России», — заявил собеседник.

Он добавил, что к программным заявлениям президента России, которые были на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, всегда прислушивались. Последнее такое выступление прошло в 2015 году. Тогда глава России прокомментировал ситуацию в Совете Безопасности всемирной организации, поддержав право вето. Им в СБ обладают пять государств: Россия, США, Великобритания, Франция и КНР.

Американское издание The New York Times сравнивало выступления российского лидера и бывшего тогда президентом США Барака Обамы, отметив, что речь Путина была более впечатляющей и убедительной.

«У Путина есть хорошая возможность вправить мозги тем политикам, которые утратили чувство реальности и решили, что им все можно, в том числе играть в те игры, в которые они играют сейчас в Белоруссии», — заключил политолог.