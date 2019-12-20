Блогер из России сбросил свой «гелик» с вертолета. Люди заметили обман

Московский блогер сбросил дорогостоящий Gelandewagen с вертолета. У Игоря Мороза были веские причины, чтобы сделать это, но примерно два месяца провернуть эксперимент не удавалось — мало кто поддерживал блогера. Более того, по его словам, прокуратура заявила, что сбрасывать «гелик» с вертолета незаконно. Как московские забавы одобрили в Карелии — в материале «360».

Вы, наверное, спросите, зачем я это делаю? Вот ты когда-нибудь хотел взять свой телефон и, когда он глючит, р*** (сломать — прим. ред.) его об стену? У меня то же самое Игорь Мороз.

По словам блогера, он купил «гелик» два года назад — в марте 2018-го. Без скидки автомобиль стоил 16,8 миллиона рублей. За время владения автомобилем Мороз натерпелся: сквозняк из дверей, ежемесячные посещения сервиса и огромные деньги на ремонт. Мороз отметил, что покупка Gelandewagen когда-то была его мечтой, но он в машине разочаровался. Именно поэтому блогер решил избавиться от неудачного приобретения.

Несколько месяцев Мороз со своей командой пытался провернуть эксперимент, но никто не брался реализовывать план. Более того, даже прокуратура (какого региона, блогер не сообщил) посчитала, что сбрасывать машину с вертолета незаконно.

Утром 19 декабря москвич со своей командой приехал в аэропорт Пески в Карелии, где договорился с гендиректором воздушной гавани Алексеем Николаевым, пилотами Игорем Стороженко и Валерием Васильевым.

Мороз заплатил за то, чтобы вертолет поднял в воздух внедорожник, 250 тысяч рублей — за 20 минут полета, хотя цена за час — 160 тысяч рублей. Машину прикрепили к тросу, подняли на 300 метров и сбросили на землю.

Любопытный момент заметил один из пользователей YouTube. В комментариях он подчеркнул, что Мороз обманул фанатов — он сбросил не свой G63 AMG (в котором едет в начале видео), выпущенный минимум в 2013 году, а дорестайлинговый «гелик» 1995 года. Об этом свидетельствуют крылья без воздухозаборников, серебристые суппорты, которые отличаются на G63 и сброшенном автомобиле.

Место приземления располагалось не на взлетно-посадочной полосе, а рядом. После падения машина превратилась в груду металла, который потом отвезли на металлолом.

Это законно?

На вопрос о законности действий «360» ответил адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов. В это сложно поверить, но в сбрасывании машины с вертолета ничего противозаконного нет, если не было угрозы жизни или имуществу людей.

Я не вижу в этом каких-то нарушений. Если при этом соблюдается техника безопасности, не ставятся под угрозу чужая жизнь, здоровье и имущество, то закон не запрещает бросаться автомобилями Вячеслав Лоскутов.

Адвокат пошутил, что в действиях блогера можно усмотреть нарушения правил дорожного движения, но это лишь в случае, если «будет желание».

Кто такой Игорь Мороз

Судя по аккаунтам блогера в соцсетях, он снимает пранки. Один из таких был в конце октября, когда в Москву на пресс-конференцию приезжал Конор Макгрегор. Мороз вместе с клоном бойца прибыл на пресс-конференцию, проехал мимо журналистов и создал мощную шумиху.

Также блогер снимал пранки в гробу — он якобы случайно выпал из автомобиля ритуальной службы.

В Instagram у блогера 2,7 миллиона фанатов, хотя активность на странице появилась в мае 2019 года. На YоuТubе подписчиков чуть больше 40 тысяч и всего три видео.