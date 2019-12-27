Геям запретили донорство крови в Самаре. Это решение обоснованно

Станция переливания крови в Самаре запретила людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и проституткам становиться донорами крови. Одни такие ограничения назвали формальностью, другие заговорили о «мракобесии». Но у врачей были серьезные основания для запрета, ведь на кону здоровье тех, кто нуждается в переливании.

Геи в группе риска

Самарская областная клиническая станция переливания крови составила список, запрещающий определенным людям быть донорами крови. Сначала специалисты перечислили тех, кто попадает под временные ограничения. В их числе граждане с татуировками, пирсингом, беременные женщины, удалившие зубы и так далее.

Следом идет «абсолютное ограничение», под которое попадают люди с вирусными гепатитами, туберкулезом и другими инфекционными болезнями. Первым пунктом медики обозначили носителей ВИЧ и «лиц, относящихся к группе риска». Среди последних наркоманы, проститутки и гомосексуалисты.

Источник фото: donorsamara.ru

То, что гомосексуалисты входят в группу риска по заражению ВИЧ, подтверждает и Всемирная организация здравоохранения. Туда же ВОЗ относит трансгендеров и людей, «находящихся в тюрьмах и других учреждениях закрытого типа».

Ограничения формальны?

В любом случае такой список ограничений вызывает некоторые вопросы. Если с наркоманами понятно, то как врачи будут выявлять геев или проституток?

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский в разговоре с «360» назвал список формальностью.

Проституция у нас непрофессиональная. То есть никакой лицензии на занятия проституцией они предъявить не могут. Точно так же идентифицировать гея они не смогут. Поэтому запрет выглядит несколько забавно. Он чисто формальный, но проблемы определенные есть. Среди геев высокий уровень ВИЧ-инфекции, а среди проституток, правда, сравнительно небольшие показатели пока Вадим Покровский.

По его словам, какая-то логика в таком решении есть. Но юридической силы и практического применения это инициатива не получит. Что касается общей ситуации с переливанием крови в России, то Покровский считает ее нормальной.

«Защита крови поставлена очень хорошо, она проверяется, потом опять проверяется. Поэтому, я думаю, какие-то дополнительные меры здесь вряд ли принесут какую-то пользу. Скорее, они относятся к категории забавных казусов», — резюмировал он.

Академик добавил: чтобы избежать вирусов при переливании, нужно уменьшить число самих переливаний.

Защита нуждающихся в крови

Как бы ни выглядел список, у медиков были весомые основания для его публикации. В первую очередь нормативные документы стоят на защите нуждающихся в переливании, подчеркнул директор станции Сергей Кузнецов.

«Вы откройте еще один документ, называется постановление главного санитарного врача РФ „Профилактика ВИЧ-инфекции“, откройте пункт 3.9. Там написано: „Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются…“ И далее все те же слова, только названы по-другому», — приводит его слова РИА «Новости».

В этом пункте действительно перечислены аналогичные категории граждан. В частности, потребители инъекционных наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники (КСР) и мужчины, которые занимались сексом с другими мужчинами. По сути, это те же наркоманы, проститутки и геи.

Несмотря на это, Кузнецов пообещал, что текст на сайте изменят. «Назовем по-другому, смысл останется, назовем более литературно», — заключил директор станции переливания крови.