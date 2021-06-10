«Снисхождение от присяжных и окончательный вердикт»: Суд вынес приговор убившему гея в Москве

Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного, который в 2019 году напал с ножом на двух парней из-за их сексуальной ориентации, к девяти годам колонии строгого режима. Накануне присяжные признали мужчину виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения. «360» разбирался в подробностях и узнал, в каких случаях обвиняемый может получить снисхождение на суде.

Суд

«Суд приговорил Бережного к лишению свободы сроком на девять лет», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря инстанции.

В суде Бережной заявил, что раскаивается и извинился перед потерпевшими.

После обсуждения вердикта суд постановил приговорить его к девяти годам колонии. Отбывать наказание Бережной будет в колонии строгого режима.

Нападение и первое слушание

Как установило следствие, в 2019 году Бережной напал с ножом на двух человек у Курского вокзала. По словам очевидцев происшествия, нападавшему не понравилась сексуальная ориентация парней. Один из пострадавших погиб, другой юноша отделался легким ранением.

Это слушание стало повторным. В первый раз присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, после чего его освободили из-под стражи. Апелляцию подали и прокурор, и представитель потерпевших.

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение, но уже по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть». Также ему вменяют нанесение побоев.

Повторное слушание по делу прошло 1 июня, подсудимый выступил с последним словом. После этого Бережной ушел на перерыв и не вернулся. В здании суда он оставил свой паспорт. Заседание перенесли на 2 июня, но обвиняемый не явился и на него. В результате Бережного объявили в розыск. После того, как обвиняемого поймали, Басманный суд поместил его под стражу.

Серьезная победа защиты

Как правило подсудимые получают снисхождение из-за каких-то жизненных обстоятельств, каких-то характеризующих данных, рассказал «360» директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

По его словам, присяжные относятся к этому вопросу достаточно тонко, то есть разбираются в деталях. Аграновский предположил, что все-таки снисхождение было связано с какими-то характеризующими данными и поведением на процессе. При этом собеседник «360» отметил, что сам не присутствовал в зале суда, и не знает, как вел себя подсудимый.

«Может быть он раскаивался, может еще что-то такое», — предположил адвокат.

На вопрос о том, как часто присяжные говорят, что преступник заслуживает снисхождения, Аграновский ответил, что это случается, но назвать это повседневной практикой нельзя.

«Сказать, что это повседневная такая практика, конечно, нельзя. Ну где-то, по моим подсчетам, наверное, в 20% дел это происходит. Не больше», — отметил собеседник «360».

Он отметил, что снисхождение от присяжных влияет на наказание подсудимого.

«Во-первых, формально ему может быть назначено наказание не более двух третьих от максимального [срока]. <…> То есть теперь суд может проявить к нему снисхождение, может назначить, ну если захочет, конечно, <…> наказание даже ниже низшего предела», — объяснил Аграновский.

По его словам, в данном случае — это очень серьезная победа защиты.