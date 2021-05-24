Под еловыми лапами или у воды. Где в Подмосковье пожарить шашлык

Летом хочется бежать прочь от городской суеты, побольше времени проводить на природе и сделать самый лучший шашлык в спокойной обстановке. Расскажем, куда отправиться на пикник в Московской области.

Оборудованных всем необходимым пикниковых зон в регионе много. Одни подойдут любителям отдохнуть под открытым небом, другие — большим семьям.

Парк «Елочки»

Если хочется совместить поход на шашлыки с развлечениями, отправляйтесь в Домодедово. В черте города на площади в 27 гектаров раскинулся парк культуры и отдыха «Елочки». Он расположен в сосновом лесу и разделен на зоны аттракционов, отдыха, массовых мероприятий и кафе.

Места для барбекю расположили на территории, которая прилегает к пруду и лесному массиву парка. Комфортно отдыхать в одном домике сможет компания до 15 человек, а арендовать беседку можно круглый год. Их отапливают, внутри есть мебель, а снаружи установлен мангал.

Источник фото: парк «Елочки»

Мытищинский лесопарк

Просто и со вкусом решили вопрос о шашлычных местах в Пироговском лесопарке, который расположен в городском округе Мытищи.

Здесь установили просторные деревянные беседки для барбекю, которые рассчитаны на 10-12 человек. Рядом с ними есть стационарные мангалы, предусмотрены контейнеры для мусора. Отдыхать приглашают всех желающих — за аренду ничего платить не нужно.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Эко-отель «Коновалово»

В деревне Степаньково городского округа Шаховская гостей ждет семейный агротуристический парк. Чего тут только нет! Хочешь — сними уютный номер или коттедж, сходи в нефритовую баню или отведи детей в контактный мини-зоопарк. Или арендуй веранду на свой вкус и кошелек — от обычной мангальной точки с открытой беседкой до застекленной эко-вернады.

Места точно хватит на всех любителей барбекю: помещения очень вместительные. А рядом — пруд с облагороженным пляжем и молочный цех для переработки натуральной продукции.

Источник фото: эко-отель «Коновалово»

База отдыха «Пирогово»

Незабываемый отдых на свежем воздухе обещают под Рузой, в селе Рождествено. Приезжать можно как маленькой компанией, так и большой — беседки найдутся на любое количество гостей. Возле каждой из них стоит мангал. Шампуры и решетки можно с собой не брать — их тоже сдают в аренду.

Пока одни заняты шашлыком, другие могут сходить на рыбалку, попариться в бане или взять в прокат квадроцикл. Уставших приютят в местной гостинице.

Источник фото: база отдыха «Пирогово»

Центр активного отдыха Леонида Тягачева

Приготовить вкусный шашлык на свежем воздухе, просто отдохнуть или отметить день рождения приглашают в деревню Шуколово Дмитровского городского округа. Выбор мангальных площадок здесь впечатляет, есть открытые беседки прямо у озера, закрытые шатры и большой открытый шатер для торжеств.

На территории центра летом работает открытый бассейн, оборудован пляж, можно сходить на рыбалку.

Источник фото: Центр активного отдыха Леонида Тягачева

Зона барбекю на набережной озера Сенеж

На территории Дома отдыха и творчества художников в Солнечногорске разбили специальные места и беседки для пикников. Находятся они вдоль береговой линии Сенежа. И мангал, и уголь с жидкостью для розжига дают в аренду, но привезти с собой все необходимое для приготовления шашлыка тоже можно.

Машины предлагают оставить на платной охраняемой парковке. На набережной есть парк, лодочная станция, спортивная и детская площадки.

Источник фото: сайт администрации городского округа Солнечногорск

Мест для отдыха — активного или уединенного — в Подмосковье предостаточно. Среди прочих живописно в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада, а на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайске есть беседка на плаву. Пять беседок для барбекю, которые вмещают от 6 до 25 человек, и веранда на пруду жду гостей в дмитровском загородном комплексе комплекс X-Land, комфортный отдых предлагает территория Ice-пляжа в Рузе. Бесплатная благоустроенная лесная пикниковая зона открыта в Дедовске (городской округ Истра).

Подробно о каждом маршруте можно узнать в путеводителе в Подмосковье welcome.mosreg.ru.