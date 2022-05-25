«Мир» пригодится туристам. Где и как можно платить российской картой?

С лета платить картой «Мир» можно будет еще в двух туристических странах. Уже сейчас российскую карту принимают в 10 государствах. А благодаря сотрудничеству с другими платежными системами «Мир» пригодится даже в Японии, США и Китае, правда, принимать российскую карту могут не во всех терминалах.

Летом у российских туристов появиться возможность платить картой «Мир» еще в двух странах. Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече Ассоциации банков России. Если договоренность будет достигнута, за рубежом появится инфраструктура для российской платежной системы. Какие именно страны планируют принимать «Мир», Скоробогатова не уточнила, известно только, что это популярные среди туристов направления.

В марте этого года генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о перспективах сотрудничества с Кубой. Месяц спустя Ольга Скоробогатова подтвердила, что российские специалисты ведут такие переговоры, писал «Интерфакс».

Источник фото: РИА «Новости»

Сегодня карты «Мир» обслуживают на территории всей России. За границей картой можно воспользоваться в 10 странах: снять и положить наличные в банкоматах, оплатить покупки или услуги. «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Карты платежной системы «Мир» можно оформить в большинстве российских банков.

Кобейджинговый «Мир»

Чтобы пользоваться «Миром» в других странах нужно оформить специальную карту, созданную в партнерстве с другими платежными системами. Советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев пояснил «360», что это так называемые кобейджинговые продукты — благодаря совместной работе с иностранными сервисом дебетовых карт расширяется территория покрытия. Как правило, кобейдж выпускает тот банк, где работают обе системы.

«Карту „Мир“ могут выпускать только банки, которые состоят в платежной системе „Мир“. Поэтому выпустить кобейджинговые карты „Мир“ можно только в России», — уточнил Мехтиев.

Источник фото: РИА «Новости»

Россияне могут оформить три вида кобейджинговых карты «Мир»: «Мир»-Maestro, которая обслуживается транснациональной системой MasterCard и действует более чем в 180 странах; «Мир»-JCB, работающую совместно с японской платежной системой, такую карту принимают в 190 странах; а также «Мир»-UnionPay — ее обслуживает китайская платежная система, а принимают карту более, чем в 150 странах.

Пользоваться такими картами можно посредством POS-терминалов — небольших автономных устройств, которые есть практически в любом магазине. Однако нужно, чтобы терминал поддерживал выбранную партнерскую платежную систему.

Источник фото: freepik.com

Держатели кобейджинговых карт «Мир» могут использовать банкоматы, обслуживающие их тип карты, а также переводить средства на другой счет и совершать онлайн-платежи. Открывать дополнительный счет в иностранной валюте для этого не потребуется. Нужная сумма будет конвертироваться в момент оплаты по курсу партнерской платежной системы.

«Когда человек расплачивается картой „Мир“ в Турции или в другой стране, то фактически происходит конвертация рублей в местные деньги через другую валюту: сначала рубли конвертируются в доллары, а потом в лиры» — объяснил Мехтиев.

Для карт «Мир» было разработано специальное приложение для бесконтактной оплаты при помощи смартфона — Mir Pay. На территории России с его помощью можно расплатиться в любом терминале, который принимает бесконтактные карты «Мир». Однако за границей Mir Рау не работает.