Болельщик футбольного клуба ЦСКА Андрей Малосолов заплатит 20 тысяч рублей за то, что высказал свое мнение о бывшем футболисте московского «Спартака» Луисе Адриано. Правда, откровенно грубо. Наказание фанатов пока не закреплено законодательно, но все же прецеденты уже имеются.

Перовский суд Москвы вынес административное постановление, по которому Андрей Малосолов должен заплатить штраф за оскорбление в Twitter бывшего футболиста «Спартака». В твите он назвал его «обезьяной».

Болельщик категорически не согласен с предъявленными ему обвинениями. Да, неоднозначный для восприятия твит был. Сообщение вызвано историей, когда Луис Адриано в матче «Спартак»-ЦСКА вступил в конфликт с членами команды противника.

«Создается опасный прецедент для каждого болельщика, посещающего матч. За любое слово, которое не понравится руководству того или иного клуба или другим болельщикам, будут подаваться [заявления] в суд по административным, а то еще и по уголовным делам. Это дикий абсурд, и дикий джинн, который вылетит из бутылки, и убьет атмосферу на футболе», — подчеркнул Малосолов.

Луис Адриано. Источник фото: РИА «Новости»

Андрей Малосолов написал в Twitter, что думает о Луисе Адриано, после того, как спортсмен во время игры между «Спартаком» и ЦСКА вступил конфликт с футболистами из другой команды. Он сравнил спартаковца с обезьяной. ФК «Спартак» написал на Малолосова жалобу в прокуратуру. Обвинение было выдвинуто по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Малосолов — не просто болельщик. Он журналист, с 2006 по 2010 год руководил пресс-службой Российского футбольного союза. Этот человек не мог не понимать, чем грозит оскорбление другого гражданина, а тем более, «увековеченное» на просторах Сети. Видимо, эмоции взяли верх. Не такая уж редкость в среде футбольных фанатов, согласитесь?

Иван Миронов, адвокат Малосолова, отметил, что все доводы защиты судья проигнорировала. Представитель «Спартака» на суд, к слову, не явился.

«Тут эта судья пошла по привычному пути, проштамповав материал, принесенный прокуратурой, и не вдаваясь в подробности, оценку доказательств и их достаточность, отсутствие потерпевшего», — заявил юрист.

Источник фото: РИА «Новости»

Запретные стихи

17 мая аналогичная история произошла в Чувашии. Суд республики оштрафовал фаната ЦСКА, имя которого не разглашается. Известно, что молодой человек из Новочебоксарска опубликовал стихи про фанатов «Спартака». Он выпустил книгу и продавал ее по 250 рублей за экземпляр. Сторона обвинения усмотрела в строчках оскорбление и унижение. Адвокат парня Алексей Бушмаков пояснил, что штраф в размере 10 тысяч рублей был назначен по статье 20.3.1. КоАП России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Тогда житель Новочебоксарска подал апелляцию в Верховный суд республики. Бушмаков, как и его коллега Миронов, заявил, что в деле «нет состава правонарушения». Юрист отметил, что в книге не было призывов к вражде, а в деле не фигурировали никакие конкретные фразы, носящие оскорбительный характер. Любопытно, что в суд представители «пострадавшей стороны», то есть «Спартака» также не явились.

«В суде у парня даже не было возможности кому-то парировать, так как он был там один», — добавил Бушмаков.

К сожалению, в СМИ Чувашии продолжения истории так и не появилось.

«Гаденыши оскорбляют сборную»

Еще в прошлом году депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести штраф за оскорбление сборной России по футболу. Он заявил, что игроки представляют государство, а потому «гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну». Штрафовать предложил на 10 тысяч рублей. Инициатива дальше уровня законопроекта не пошла.

Впрочем, одно дело критиковать (порой весьма агрессивно) национальную сборную, сидя с пачкой чипсов перед телевизором у себя дома, и совсем другое — допускать публичное выражение негативных эмоций. Особенно в спорте, особенно в футболе.

Слишком много эмоций

В Нидерландах, например, несдержанных на язык болельщиков активно штрафуют. В 2014 году футболист Лерой Фер на своей странице в Twitter разместил селфи, где он запечатлен вместе с игроками своей команды.

Источник фото: Twitter

Тут же посыпались оскорбления. Немало было и высказываний расистского характера, сравнения голландских футболистов с теми самыми животными, которых упоминал в своем твите и Малосолов.

Прокуратура разыскала эмоциональных болельщиков, а суд наказал. Троих голландцев обязали выплатить штраф в размере 360 евро.

«А если не заплатите, предстанете перед судом», — сказали им.

Видимо, заплатили. Но это не точно.