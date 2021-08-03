«Газпром» выиграет от дефицита газа в подземных хранилищах Европы. ЕС неоткуда ждать помощи

«Газпром» объяснил сокращение транзита газа в европейские подземные хранилища ремонтными работами. После этого в Европе образовался дефицит запасов, что спровоцировало рост цен. Эксперты отмечают, что «Газпрому» такой расклад дел только на руку, а вот ЕС ждать помощи неоткуда.

Сокращение закачки в крупнейшие хранилища Европы: в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер) началось 31 июля. Поставки «Газпрома» по трубопроводу «Ямал — Европа» снизились с 84 миллионов кубометров до 50 миллионов в субботу и до 60 миллионов — в воскресенье. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.

По сообщениям РИА «Новости», спад поставок по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток — 1» был обусловлен ремонтными работами. Это привело к возникновению дефицита запасов в европейских подземных хранилищах, что вызвало рост цен на газовом рынке.

Ранее председатель правления «Газпрома» Елена Бурмистрова отметила, что в ЕС наблюдается низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа.

«Всем очевидно, что повторение прошлогодней ситуации [с низким спросом на газ] крайне маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов», — процитировал ее РБК.

«Газпром» также объявил, что не станет увеличивать объем транзита газа через Украину и использовать дополнительный ресурс газопровода «Ямал — Европа» через Польшу.

Ответный удар

По мнению аналитика группы компаний «Финам» Алексея Коренева, сокращение поставок, скорее всего, действительно было связано с ремонтными работами. Летний период традиционно используется для этого. При этом нельзя отрицать и то, что «Газпрому» выгодно поддерживать высокие цены.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов отметил еще один момент, в котором «компания никогда не признается». Европа начиная с газовых войн нулевых годов поддерживала Украину и доставляла «Газпрому» много неприятностей. По словам эксперта, возможно, пришло время нанести ответный удар.

«Европа играла на нервах „Газпрома“. Теперь пришла очередь „Газпрома“ играть на нервах Европы», — заявил Адамидов.

Европа сама хотела диверсифицировать свои поставки и отказалась от части российского газа, а теперь пожинает плоды своих решений.

Кто поможет?

При этом ждать помощи неоткуда. США вряд ли будут полезны, потому что СПГ в любом случае обойдется дороже поставок газа по трубе. Сжиженный газ нужно сжижать, грузить на танкеры, перевозить, страховать, загонять в трубы и дальше распределять между потребителями.

«США, конечно, будут пытаться продавливать свой СПГ, но тут наше конкурентное преимущество огромное. А когда мы достроим „Северный поток — 2“, им придется подвинуться и пустить вперед нас», — отметил Коренев.

Аналитик Адамидов предположил, что Европа пала жертвой своего зеленого курса. То было густо, то стало пусто. По его словам, Европа будет испытывать проблемы по этому поводу еще года два-три, особенно если продолжатся холодные зимы.

«Я думаю, что это только начало, потому что ближайшие пять лет будет низкий инвестиционный цикл. Нефтегаза будет мало, и за него надо будет побороться», — подчеркнул он.

Сгладить проблему поможет «Северный поток — 2». Когда он будет достроен, появится еще одна мощная нитка. Поставки будут более стабильными и менее рискованными, чем с газовыми танкерами через океан или Украину. Об этом заявил Коренев.

Рост цен

Нельзя отрицать и то, что в сложившейся ситуации есть большой плюс: подъем цен.

«С учетом растущего и достаточно высокого спроса и параллельного сокращения предложения или невозможности его увеличить цены или продолжат рост, или по крайней мере не перейдут к резкому снижению. Сейчас они взлетели до совершенно рекордных уровней», — добавил Коренев.

С точки зрения ценовой политики «Газпрому» сейчас выгодно немного попридержать поставки. Это поднимет цены и увеличит доход. Европе все равно деваться некуда. Собеседник «360» уверен — даже если они попытаются заменить российский газ чем-то другим, это не произойдет быстро.

Аналитик Адамидов также отметил, что цены вряд ли упадут. Однако он считает, что цены на нефть и газ больше коррелируются с инфляцией. Если инфляция будет продолжаться, то цены на нефть и газ будут дрейфовать в ее сторону.

«Физического роста спроса нет, экономика не сильно растет, поэтому тут все будет связано не столько с „Газпромом“, сколько с инфляционными ожиданиями. Я думаю, что цены падать не будут», — заключил он.