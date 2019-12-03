Газета неудачно пошутила над эпидемией кори в Самоа. От нее умерли 55 человек, включая детей

Новозеландская газета опубликовала карикатуру на эпидемию кори в Самоа. Там болезнь уже унесла жизни 55 человек, большинство из которых дети до четырех лет.

Источник фото: flickr.com/Julien Harneis

Шуточную картинку опубликовала газета Otago Daily Times. Автор — художник Крис Тремэйн. На карикатуре изображены две белые женщины, которые выходят от туристического агента. Одна из них говорит другой: «Я спросила: „Какие на данный момент наименее популярные точки (spots)?“ Она ответила: „Те, которые люди подцепляют в Самоа!“»

Шутка основана на многозначности слова spots, которое можно перевести и как «места», и как «пятна» — симптомы кори.

Издание уже извинилось: «Мы безоговорочно приносим извинения за публикацию карикатуры». Однако картинка разлетелась по Сети. Работу Тремэйна называют отвратительной и глупой. Неуместной публикацию считает и американский политолог Эндрю Корыбко.

«Думаю, это сделано довольно безвкусно и морально неуместно. Но Новая Зеландия практикует так называемую „свободу слова“, если только это не нечто явно расистское. А в данном случае с этим можно поспорить», — заявил собеседник «360».

Поэтому, по словам Корыбко, автор и редакция могли разместить такую картинку у себя в газете, опираясь на собственные моральные принципы. При этом настолько же неуместных примеров шуток журналистов этой страны политолог не припомнил.

Эпидемия кори в Самоа

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября, после первых случаев смерти. По последним данным, от кори уже умерли 55 человек, 48 из которых дети до четырех лет. Порядка 200 человек доставлены в больницы страны, в том числе 19 тяжелобольных детей. Они находятся в реанимации.

Правительство Самоа объявило о прекращении работы всех государственных органов и служб на два дня. Это время госслужащие смогут быть сосредоточены только на кампании по вакцинации.