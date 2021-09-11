Газ взорвался в жилом доме под Ельцом. Главное

Двухэтажку в поселке Солидарность в Елецкого районе Липецкой области разорвало от взрыва газа. Это случилось, когда жители спали. Погибли три человека, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Собрали все, что известно о происшествии на данный момент.

Ночной хлопок

Информация о взрыве газа поступила экстренным службам в субботу, в 00:52. ЧП произошло в жилом двухэтажном доме по улице Школьной, 24. От взрыва частично обрушилась стена и полностью разрушился один из двух подъездов

Спасать людей помогали жители соседнего дома. Местная жительница рассказала «360», что ее сосед видел, как разорвало дом.

По последним данным, известно о трех жертвах. Первыми из-под завалов извлекли тела женщины и 11-летней девочки, утром нашли еще одно тело пожилого мужчины. После произошедшего в соседних домах отключили газ и электричество.

Шесть человек пострадали, пятеро из них, в том числе девятилетняя девочка, госпитализированы в состоянии средней тяжести. По оценке врачей, их жизням ничто не угрожает. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Остальных жильцов эвакуировали в пункт временного размещения на базе центра туризма.

Дом уже не восстановить

Двухэтажный дом, в котором произошел взрыв газа, был построен в 1970 году. Он не является аварийным и не относится к ветхому фонду. В нем 16 квартир. По данным МЧС, в нем проживают 30 человек, из них 25 могли находиться в своих квартирах в момент взрыва.

Местная прокуратура назвала предварительной причиной взрыва неисправность газового оборудования. Однако в администрации Елецкого района сообщили «Интерфаксу», что специалисты газовой службы проводили проверки в пострадавшем доме. А один из источников агентства предположил, что утечка могла произойти в квартире пьющей семьи.

Спасатели продолжают работать на месте, несмотря на угрозу обрушения конструкций. Стены дома поддерживают строительной техникой.

На место взрыва утром прибыл губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что власти окажут всем пострадавшим всю необходимую помощь. Он назвал произошедшее страшной трагедией.

Жильцам купят новые квартиры

Семьи погибших, чьи квартиры полностью были разрушены, получат 1,5 миллиона рублей. При частичном разрушении жилья компенсация составит миллион рублей. Такие же выплаты получат семьи погибших. При частичном ущербе жителям выплатят по 500 тысяч рублей, столько же получат пострадавшие, сообщили власти региона.

Губернатор заявил, что здание пойдет под снос. Жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Им либо купят новые квартиры, либо выдадут денежную компенсацию.

Следственный комитет по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура также организовала проверку.