В селе в Самарской области произошел взрыв газа — во время ремонтных работ случайно повредили незаконную врезку в газовую магистраль. Местные жители смогли снять огненный столб, вырывавшийся из трубы, на видео. «360» узнал, кто, как и зачем в России ворует газ.

Пожар на газопроводе в Самаре произошел в результате ремонтных работ — строители повредили незаконно врезанную трубу, которая отводила часть газа от магистрали. Поселок эвакуировали, пострадавших не оказалось. Проблема нелегальных врезок оказалась для России крайне насущной.

Дорого и долго

Воровать газ в России значительно проще, чем может показаться, потому что найти подобные нелегальные врезки практически невозможно, рассказал «360» руководитель российской газовой компании, пожелавший остаться анонимным.

«Легальная врезка — это не один миллион рублей. Чтобы сделать врезку и подключение для ветерана войны — это миллион рублей, а для остальных 1,2 миллиона минимум», — уверен он.

При этом официальные работы могут длиться не один месяц, а иногда и не один год. В таких ситуациях компании, по словам эксперта, зачастую не говорят о полной стоимости прокладки газа сразу, но в течение всех работ выписывают чеки — на проектировку, прокладку труб и так далее.

Сложности и дороговизна процедуры официального подключения к газовой магистрали сподвигают многих людей заниматься газификацией своих домов самостоятельно.

«Людям надоело заниматься этой ерундой, и они просто откапывают трубу под давлением делают вварку, для любого сварщика это проблем не составляет. А потом просто прокладывают трубу, и поди потом ее найди, это же под землей все», — объяснил эксперт.

Только в Дагестане в 2018 году было обнаружено более двух тысяч незаконных врезок в газопровод. Аналогичные случаи то и дело появляются в региональных новостях — в Югре, Липецке, Назрани и в десятках других российских городов.

Газовая мафия

А вот найти нелегальные врезки в газопровод очень сложно из-за того, что вся система труб находится под землей. По подсчетам эксперта, около половины всех пользователей газа в России сегодня могут быть незаконными, причем зачастую люди могут не знать о том, что платят за свой газ мошенникам.

«Некоторые делают вот такие нелегальные врезки, а потом ходят по деревням, обещают сделать газ, собирают деньги. Люди думают, что это легально», — рассказал эксперт.

Причем при желании заработать на таких газовых махинациях можно легко и быстро, ведь даже если предлагать провести газ чуть дешевле, чем это делается официально, цена все равно достигает нескольких сотен тысяч рублей. Сама же врезка проста в исполнении, а трубы — даже качественные — стоят достаточно дешево.

Способов бороться с подобной деятельностью в России практически нет. Несмотря на то, что в 2018 году за незаконные врезки в газопровод ввели уголовную ответственность, количество подобных «левых» труб не снизилось. Решить вопрос «малой кровью» нельзя, уверен собеседник «360».

«Нужно сломать старую систему и строить новую, чтобы счетчики были на нейтральной территории, чтобы все можно было проверить. Вырубать все, что есть, и прокладывать все заново — с кранами, с новой автоматикой. Вопрос только — за чей счет?» — заключил эксперт.

Аварии, между тем, случаются не так часто. Во многих случаях поломка подобной нелегальной трубы может остаться незамеченной не только для прессы, но и для властей.

Ситуация в Самаре отличается от тысяч других только тем, что газ загорелся. Но так происходит далеко не всегда — тогда утечку может обнаружить только тот, кто пользуется незаконной врезкой, и устранить ее так же незаметно, как сделал саму врезку.