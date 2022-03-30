Запасов газа в Германии недостаточно для нового сезона. Это грозит забастовками и потерей денег

Германия отказалась платить за газ рублями. Власти страны гордо заявили, что хранилища заполнены на 25%, и посоветовали местным жителям экономить топливо. Специалисты уверены, что такого количества газа крайне мало. А ведь речь идет о том, что осталось после отопительного сезона. Тем временем стране еще в феврале надо было делать запасы на новый сезон. Отсутствие газа грозит Германии финансовыми потерями и забастовками.

Немцам посоветовали экономить газ

Германия не планирует переходить на рублевые расчеты за газ с Россией. Такое заявление сделал вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, в противном случае будут нарушены действующие контракты.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — процитировало Хабека агентство ТАСС.

Вице-канцлер Германии напомнил, что страны G7 отклонили возможность платить за российский газ в рублях.

При этом Хабек подчеркнул, что безопасность энергоснабжения Германии обеспечена. Ведь хранилища газа сейчас заполнены на четверть.

«В настоящее время нет перебоев в снабжении. Я могу сказать, что хранилища сейчас заполнены на 25%. До сих пор контракты по поставкам соблюдались», — отметил министр по делам экономики и защиты климата.

Он добавил, что ФРГ получает газ из СПГ-терминалов в Бельгии, Франции и Нидерландах. Однако министр все же посоветовал немцам экономить топливо.

«Отныне каждый потребитель газа — от бизнеса до частного домохозяйства — также обязан максимально сократить свое потребление», — подчеркнул Хабек.

Владимир Путин принял решение о переводе в рубли расчетов поставок российского газа для недружественных стран 23 марта.

Проблема нового сезона

Указанное количество газа, которое осталось в хранилищах ФРГ, приемлемо для окончания отопительного сезона. Вот только дальше хранилища стоит снова заполнять. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Грядет новый отопительный сезон. Значит, нужно успеть закачать газ — хотя бы до уровня 80-90%. <…> Так что придется газ закупать. Надо понимать, что часть газа, которая находится в хранилищах, — это так называемый буферный газ, который нельзя выкачивать полностью. Иначе давление в хранилищах уменьшится и туда будет вода заходить. Примерно 10% — вообще буферный газ. Ниже него опускаться нельзя», — отметил он.

С этим согласен и независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Он пояснил, что для нынешней ситуации газа у ФРГ «маловато». Хранилища рассчитаны на пиковые потребления, которые происходят зимой. А эта зима была теплой.

«Соответственно, никто не переживал, все распродавали газ, тем более что цена на него была высокой. Высокие цены на споте. <…> Строго говоря, немцы спекулировали газом для остальной Европы. Но не только немцы, владельцы хранилищ, которые купили газ по 150 у „Газпрома“. Вот его продавали по 1600», — заявил Адамидов.

А перед новым сезоном хранилища нужно было активно заполнять с конца февраля. Тем временем, пока ФРГ будет препираться из-за рублей, газ ей не поставят. Если же еще грядущая зима будет достаточно холодной, выяснится, что топлива попросту нет.

«А на пиковой нагрузке газ можно будет не купить — за любые цены. Просто потому, что его не будет. Его ж нельзя отнести в контейнере. Он будет всем нужен, долго не хранится, только в хранилищах. <…> Если они (власти Германии — прим. ред.) протянут несколько месяцев сейчас, то энергетический кризис может повториться зимой — в худшем виде, чем в этом году», — заявил Адамидов.

Договариваться или переплачивать

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Митраховича, у ФРГ теперь есть несколько вариантов заполнения хранилищ. Первый — продолжать отношения с Россией и закупать газ у нее. Второй — скупать сжиженный природный газ (СПГ) по спотовым ценам. Правда, СПГ может не хватить, да и стоит это весьма недешево.

«Потребление газа в Европе практически полностью импортное, за исключением того, что добывается внутри ЕС, — это Нидерланды. И за пределами ЕС есть добыча в Норвегии. <…> Большая часть — 90% с лишним того, что европейцы потребляют, — это то, что они импортируют», — отметил Митрахович.

Это касается не только Германии, но и всех стран Европы, которые вынуждены покупать газ. Ведь собственная добыча топлива там очень сильно снизилась за последние 10-15 лет.

Если Германия и Россия не договорятся о дальнейших поставках газа, то немцы пострадают очень сильно, уверен Митрахович. Единственным вариантом для немцев станет прекращение работы энергоемкой промышленности: химической, пищевой, металлургической.

«Машиностроение потребляет электричество. Электричество тоже в значительной степени зависит от газа, особенно в те дни, когда нет достаточного ветра и солнца. Поэтому проблемы будут серьезные. Там уже идут предупреждения на уровне профессиональных ассоциаций, на уровне профсоюзов. <…> Если эти профсоюзные ассоциации перейдут от слов к забастовкам, то, думаю, у немецкого правительства и господина Шольца будут большие проблемы», — заключил Митрахович.