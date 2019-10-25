В 2020 году России придется по-прежнему поставлять газ в Европу через Украину. К этому ее подтолкнут долгосрочные контракты с покупателями, а также недостроенные «Турецкий поток», «Северный поток — 2» и газопроводы в Евросоюз. Транзитный договор все еще не подписан. И хотя с ним могут возникнуть проблемы, новый контракт помог бы как России с Украиной, так и Европе.

В 2020 году России придется осуществлять транзит газа через Украину. Об этом в беседе с изданием «Сегодня.uа» заявил зампред Нацбанка Дмитрий Сологуб. Действующий контракт истекает 31 декабря 2018 года. Сейчас представители России, Украины и Еврокомиссии проводят трехсторонние консультации, но условия продолжения транзита еще не согласованы.

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«Чтобы выполнить свои обязательства, „Газпрому“ придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров. Как минимум», — сказал он.

Эксперты оценивали заключенные контракты, объемы газа в украинских хранилищах и возможность использовать газопроводы в обход страны. Вместе с тем Сологуб не исключил, что Киев может временно прикрыть транзит топлива. К этому, пояснил он, готовятся и в «Нафтогазе», и в «Укртрансгазе».

Три вопроса

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов пояснил «360», что у России есть долгосрочные контракты на поставки газа в Европу. Но нет других транспортных мощностей, которые позволили бы полностью отказаться от прокачки топлива через Украину. Поэтому в любом случае транзитный контракт продлят.

«Сейчас обсуждают три вопроса: срок транзитного контракта, объем газа в этом контракте и величину транзитной ставки. Соответственно, так или иначе стороны придут к какому-то компромиссу и где-нибудь в декабре подпишут контракт», — сказал он.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил «360», что если бы контракт заключили, все стороны оказались бы в выигрыше. Европа получила бы газ для зимнего сезона. Россия исполнила бы контрактные обязательства. А Украина, кроме платы за транзит, спокойно прошла бы отопительный сезон. Ведь часть топлива Киев приобретает реверсом, покупая российский газ у европейских посредников.

«И если не будет транзита газа, не будет и реверса. И получается, Украина сама себя лишает возможности нормально пройти отопительный сезон. На самом деле тут большой вопрос, кому больше нужен транзит на 2020 год», — сказал он.

Пока без вариантов

Проблема в том, сказал Правосудов, что по договорам «Газпром» обязан передавать топливо покупателям на границе этих стран с Украиной. Киев давно предлагал перенести точку передачи на восток, то есть на границу с РФ. Но европейские покупатели не хотят брать ответственность за прокачку топлива через Украину. Пока других вариантов для поставок нет: строящиеся «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» не будут готовы заменить украинскую ГТС с 2020 года.

Ситуация, считает Правосудов, изменится после завершения строительства газопроводов и транзитных мощностей на территории стран Евросоюза. Когда они будут достроены и если объем закупок газа европейскими клиентами сильно не вырастет, то теоретически от украинской ГТС можно отказаться.

«Правда, зимой поставки обычно больше, чем летом. Поэтому в этот период, возможно, придется качать и через Украину. С другой стороны, летом можно закачивать больше газа в подземные хранилища, чтобы решить проблему зимы», — добавил эксперт.

На экстренный случай

Но в «Газпроме», рассказал Юшков, весь 2019 год готовились к экстренному варианту, при котором договор так и не будет продлен. В частности, компания закачала подземные хранилища Европы газа «чуть ли не больше, чем проектная мощность хранилищ», подготовилась поставлять покупателям сжиженный природный газ морем. А чтобы усилить входные мощности, туда из Калининграда пригнали регазификационный терминал «Маршал Василевский».

«Хотя, конечно, спокойнее было бы иметь этот транзитный договор. Но опять же речь идет не обо всем 2020 годе, а о первых трех месяцах. Потом будет достроен „Турецкий поток“ до Балкан и „Северный поток — 2“ — его продолжение на территории ЕС», — добавил Юшков.