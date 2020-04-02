Гатчина на карантине. Что происходит в закрытых российских городах

С 31 марта по всей Ленобласти ввели новые ограничительные меры. Они предполагают режим самоизоляции, закрытие всех магазинов и услуг, не связанных с обеспечением населения продовольствием и неотложной медицинской помощью. Но некоторые города полностью изолировали на карантин — вслед за городами области Мурино, Волхов, Тихвин закрыли и Гатчину.

На пути к городу были размещены плакаты с предупреждением о том, что город закрыт на карантин. С сегодняшнего дня на въездах в город были выставлены блокпосты, а инспекторы ГИБДД начали проверять документы у водителей транспортных средств.

Пускать и выпускать будут только тех, кто работает за пределами города, а также машины организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Было ограничено и перемещение из одного населенного пункта в другой.

Город начали полностью дезинфицировать. Хлорсодержащими средствами обрабатывают улицы, детские площадки и подъезды. Пока было продезинфицировано три тысячи квадратных метров.

В городе также задействовали городское оповещение, в том числе и передвижное. Оно каждые два часа будет предупреждать жителей о введении режима повышенной готовности, необходимости оставаться дома и соблюдать правила личной гигиены.

Гатчина присоединилась к Всероссийской акции взаимопомощи во время вспышки пандемии. Волонтеры помогают людям пожилого возраста, оказавшимся в самоизоляции. Им также на дом приносят пенсию. Жители просят купить продукты и лекарства, вынести мусор оплатить счета. Ребята соблюдают все необходимые правила безопасности.

По Ленинградской области также задерживают безответственных нарушителей карантина. Так, задержали 24-летнюю украинку, которая попыталась сбежать после того, как у нее обнаружили коронавирус.

Также по всей области теперь тесты на 2019-nCoV забирают непосредственно из дома, чтобы не допустить лишнего скопления людей.

В Гатчине сейчас ожидают результата на тест у одного-единственного человека, который находится под подозрением. Всего в Ленинградской области заболели коронавирусом 20 человек.

Ранее в соцсетях начали распространять фейки о том, что границы Санкт-Петербурга якобы тоже были перекрыты, но, как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка областного главка МВД Дмитрий Веселов, это ерунда. Никаких блокпостов на въезде в город нет.