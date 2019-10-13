«Чипсеки» и другие удовольствия. Самые смешные мемы этой осени

В самом разгаре осень — время фотографироваться с листьями, смотреть на дождь и греться в пледике. Считается, что это время хандры и печали. Но в любую погоду есть верный способ поднять себе настроение — мемы. «360» подготовил подборку самых популярных мемов, которые появились этой осенью.

«Чипсеки»

В октябре Рунет буквально заполонили мемы с сильно искаженными картинками котиков. На них с намеренными орфографическими ошибками написали названия вкусной, но вредной еды — «чипсеков» и «сухареков».

Позже к надписям присоединились такие вредные вкусности, как «певасик», «лемонадек», «шакалатка по акции», «чокопайки», «арешки» и, конечно же, «сыр косичка».

Сперва эти мемы высмеивали подростков, которые только и думают о том, чтобы потратить свои деньги на «вредную» еду. Затем пользователи стали обыгрывать безуспешные попытки взяться за здоровый образ жизни и отказаться от чипсов и других снеков.

После создатели мемов вспомнили о вреде такой еды и предрекли «гастритек» и «ожиреньице» всем, кто злоупотребляет «чипсеками» и «сухареками».

Некоторых этот мем настолько впечатлил, что его обыграли в стихах.

В итоге эти мемы и вовсе отошли от тематики еды.

Майк с лицом Салли

Спустя 18 лет после выхода мультфильма «Корпорация монстров» неожиданно получил популярность мем с его персонажами — Майком Вазовски и Джеймсом Салливаном. Все началось с того, что на стоп-кадре одного момента из первой части мультфильма героям поменяли лица. Наибольшую популярность получил именно зеленый монстр.

Сперва мем «Майк с лицом Салли» использовали, чтобы выразить свое недовольство в любой ситуации.

Затем этот мем стали использовать для шуток с неожиданным поворотом.

IPhone

После презентации IPhone в социальных сетях появились сотни коллажей и мемов на тему дизайна новых смартфонов. В них пользователи высмеивали новую, тройную камеру, которую создатели разработали для iPhonе 11 Pro.

Кто-то увидел в камере сходство с электрической плитой.

Кто-то — со спиннером.

А другие вообразили как будут выглядеть будущие модели «яблочных» смартфонов.

«Никто. Абсолютно никто»

Еще один мем, который приобрел популярность этой осенью. Изначально он высмеивал никому не интересные ситуации, к которым активно привлекает внимание один человек.

Но затем суть мема поменялась, и теперь его часто используют, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, либо указать на оригинальность предмета.