Гармаш оказался без поддержки коллег, уйдя из «Современника». В театре увидели неоправданные ожидания артиста

В конце июля стало известно, что театр «Современник» покидает российский актер Сергей Гармаш. Он объяснил, что на это его натолкнула «чудовищная ситуация», которая там творится. Его уход спровоцировал шлейф скандалов. Как отреагировали его коллеги — в материале «360».

О своем уходе Гармаш рассказал коллегам, опубликовав открытое письмо в общем чате. В нем он заявил, что театр становится «модным», а в труппе произошел раскол. В этом виноват, по мнению Гармаша, новый худрук Виктор Рыжаков.

Актер также раскритиковал проект «Диалоги „Современника“. Война и мир», созданный к 75-летию Великой Победы. В проекте использовался формат zoom-конференций. Молодые актеры делились друг с другом и старшим поколением коллег своим представлением о войне и мире.

По мнению актера, часть тем, которые поднимались в проекте были кощунственны и провокационны. Гармаш обвинил худрука в том, что тот отредактировал фразы артистов, а тем, кто возмутился, «быстро заткнул рот».

Актер подчеркнул, что сейчас в театре идет «расправа над людьми», отдавшими «Современнику» десятки лет своей жизни. По его словам, он не может смотреть во что превращается театр и покидает его.

Чулпан Хаматова

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Российская актриса Чулпан Хаматова не согласилась с Гармашем. Она не увидела никакой «катастрофической ситуации» в «Современнике». По ее словам, у нового худрука даже не было времени себя показать — он только вступил в должность, и началась самоизоляция.

Вместе с тем Хаматова отметила, что у всех разные взгляды на то, каким должен быть театр. По ее мнению, у Рыжакова есть все шансы сохранить главное, что было в театре — «пульсацию времени и честный разговор со зрителем».

Лия Ахеджакова

Источник фото: flickr.com

Коллега по цеху Лия Ахеджакова также не согласилась с ушедшим со скандалом актером. Она подчеркнула, что никакой «чудовищной ситуации» в театре нет. Актриса призвала Гармаша «посмотреть на себя со стороны».

По ее словам, если бы были живы основатели «Современника», скандала бы не произошло, так как никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре. Нового худрука Ахеджакова охарактеризовала как «интеллигентного и талантливого» режиссера.

Она также напомнила Гармашу, что театр общий, а не принадлежит только ему. И также посоветовала актеру меньше пить, потому что это «разрушает личность».

Марина Неелова

Источник фото: РИА «Новости»

Марина Неелова считает, что уход Гармаша из театра связан с его личными амбициями. Она отметила, что актер покинул «Современник» такой драматически выстроенным путем. По ее мнению, это больше похоже на «неоправданные ожидания, чем творческие декларации».

Кирилл Сафонов

Источник фото: Instagram

Напряженную обстановку в труппе подтвердил и недавний отказ актера Кирилла Сафонова играть вместе с Чулпан Хаматовой, о котором написали СМИ. Артисты вместе играют в постановке «Двое на качелях».

На некоторое время Хаматову заменяла певица Кристина Орбакайте, которая сейчас находится в США. По данным СМИ, Сафонов хочет, чтобы она вернулась. Причина, по которой актер не хочет играть с Хаматовой, он не озвучил.