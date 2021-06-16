Гараж с трупами нашли в Забайкалье. Местный морг закрыли за несоблюдение санитарных норм

Жители Забайкальского края жалуются на то, что в их городе морг закрыли еще в прошлом году, а теперь покойников просто складывают в гараж. В СК и Минздраве обещали провести проверку после того, как фото трупов разлетелось по СМИ. Местные жители утверждают, что и до этого писали жалобы, но никакой реакции властей не получали.

В городе Могоче Забайкальского края около полугода назад закрыли единственный на два района морг, об этом «360» рассказал общественный деятель Дмитрий Плюхин. По его словам, никто не знает, куда передавать покойников из больниц. Выход нашли нетривиальный: трупы складывают в гараже на территории могочинской больницы.

«Люди возят умерших за 300 километров в поселок Чернышевск, несут большие расходы. А кто не может вывезти, их умершие остаются в гараже — открытом, доступном. И гниют там», — рассказал Плюхин.

Там на фотографии труп в полиэтилене, со слов работников больницы, вообще туберкулезный, умер от туберкулеза. Его сожительница отказалась хоронить, и он лежит там с марта Дмитрий Плюхин.

По словам общественника, зайти в гараж может кто угодно. Он никак не закрыт, более того, одна из дверей гаража якобы даже отваливается.

«Жители просто уже за этот год настолько натерпелись, что это все не работает и не функционирует, что невозможно вовремя оформить покойника и похоронить его, что написали мне, прислали фотографии», — объяснил он.

Официальный ответ

Старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкальскому краю Евгений Синельников заявил «360», что в ведомстве уже в курсе ситуации, началась доследственная проверка.

«Следователи проведут осмотр места происшествия, установят владельца гаража, опросят руководство и персонал больницы города Могоча, а также изымут и изучат документы, регламентирующие данное направление деятельности», — сказал он.

Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи Сергей Базаров заявил «360», что они начали служебную проверку. В самой могочинской больнице комментировать ситуацию отказались.

Причем 16 июня, уже после жалоб и обещаний разобраться в ситуации, местные жители нашли два свежих трупа в гараже-морге.

Шило на мыло

Гараж, по словам местных жителей, находится рядом с бывшим моргом, который закрыли из-за несоответствия санитарным требованиям. Местная жительница Виктория Томских рассказала «360», что еще в январе, когда у нее умерла мама, старый морг действовал, но условия там были немногим лучше.

Врачи говорят: „Тащите ее в морг“. Отец сказал, что не потащит ее в такие условия, чтобы она валялась где-то, как, извиняюсь, бичиха какая-то Виктория Томских.

«Там нет ни света, ни отопления, окна наверху не вставлены до конца. Он вообще не соответствует ни СанПиНам — ни чему», — уверена Виктория.

Причем умершую родственницу, по ее словам, врачи предложили «тащить» в морг самостоятельно. Там тело должно было пролежать до того момента, пока семья не сможет увезти скончавшуюся родственницу в Чернышевск — за 300 километров.

«Мы маму похоронили, я написала на них жалобу, пошла к прокурору. Нам же справку о смерти не дали, потому что мы не согласились ее в такие условия бросать», — добавила она.

Предположительно, в это время старый морг и закрылся, а вместо него решили использовать гараж.

«У нас через неделю умер знакомый, и нам сказали, что уже даже в морг не таскают их. В гараж этот сбрасывают их всех. Они лежат там с января, он стоит от морга шагах в 15–20, там еще помойка рядом», — заключила Виктория.