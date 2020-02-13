Гараж попал под снос? Мы узнали, что делать и как избежать проблем

В России готовится «гаражная амнистия». Закон упростит оформление прав на гаражи и землю, на которой они расположены. То есть россияне смогут официально сдавать их в аренду, продавать, дарить или закладывать. Однако в стране продолжается массовый снос гаражей. Зачем это делают и как защитить свое имущество — в материале «360».

Власти решили упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и землю, на которых они располагаются. Закон внесли на рассмотрение правительства. Над документом работали Минэкономразвития и Росреестр в течение двух лет. Он предусматривает особый механизм оформления прав граждан на земли, где располагаются гаражи, а также на машино-места, расположенные в кооперативах.

Согласно законопроекту, упрощенный порядок регистрации прав предложат только владельцам гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года — то есть до появления Градостроительного кодекса.

Новые правила, считает Росреестр, упростят жизнь 4,5 млн автовладельцев, чьи гаражи не зарегистрированы. Общее число таких объектов — 3,5 миллиона единиц, согласно официальным данным.

Граждане смогут оформить права на гаражи и землю по документам, подтверждающим длительное добросовестное использование объекта, доказывающим, что владелец исправно платил кооперативу и государству.

«Гаражная амнистия» начнется в 2021 году. Ее сравнивают с дачной, которую начали реализовать еще в 2006 году и планировали завершить в 2015-м, но сроки перенесли до 2018, а потом до 2020 года.

В России большое число гаражей находится вне правового поля. В законодательстве страны нет отдельного нормативного правового акта, который регламентировал бы деятельность гаражно-строительных кооперативов. Не существует юридического понятия «гараж», «гаражный кооператив» и так далее. Сейчас в России зарегистрировано 36,9 тысячи кооперативов, а на кадастровый учет поставлено более 5,6 миллиона гаражей. Однако Росреестр нашел как минимум два миллиона гаражей, которые находятся вне правового поля.

Большинство из них возвели еще в СССР, поэтому их правовой статус отсутствует в законодательстве. При этом такие объекты нельзя назвать самовольными постройками, но часто у них нет документов, поэтому граждане не могут противостоять их сносу.

Но что делать, если все официально оформлено, но гараж все равно грозятся снести?

Разобраться в вопросе

Адвокат, член Ассоциация юристов России Всеволод Мелехин в беседе с «360» отметил, что просто так в России гаражи никогда не сносили. Но иногда планы развития городских территорий подразумевают «очистку» той или иной земли от того, что мешает. Такое часто бывает при строительстве домов. Что делать, если владельцу гаража пришло уведомление о сносе?

Надо понять, есть ли здесь основания для сноса. Если это правильно оформленная частная собственность, то, конечно, просто так ее сносить не могут. Если ошибка произошла, то [владельцу нужно] либо представить документы городским властям, которые занимаются сносом, либо жаловаться в прокуратуру. В крайней ситуации - обращаться в суд, если будет не поздно Всеволод Мелехин.

Что касается гаражей, которые были оформлены на «птичьих правах», их, скорее всего, снесут. Жаловаться куда-то бессмысленно, считает Мелехин.

Для зарегистрированных объектов, которые хотят снести, предусмотрена компенсация. Сумма выплаты зависит от региона, где располагается гараж, и от материала, из которого он построен. Кирпичные дороже.

Никакой пассивной позиции

С адвокатом Константином Евтеевым «360» разобрал практическую ситуацию, когда у человека есть официально оформленный гараж, но вдруг приходит уведомление, что постройку сносят. Что делать?

Для защиты своего имущества нужно проанализировать требования, которые выставлены, и сопоставить их с нормами закона. Если они формальные, без законодательного подкрепления, то можно решить этот вопрос в досудебном порядке. Евтеев отметил, что спорить с органами государственной власти сложно, но попробовать можно. Например, нет смысла бодаться с властями, если гараж одного человека стоит возле МФЦ. Однако если там несколько гаражей, то здесь больше шансов на успех.

В этом вопросе, по словам Евтеева, «никакой пассивной позиции быть не может», и нужно отстаивать свои права. Тем более, если все документы есть, объект находится в хорошем состоянии.

Но стоит помнить, что некоторые гаражи хотят сносить небезосновательно. Ряд объектов находится в таком запущенном состоянии, что даже сносить их страшно — внутри могут быть древние газовые баллоны, самодельные «ямы» (куда залезает человек, чтобы посмотреть подвеску автомобиля), переломанные стены и так далее.

Евтеев напомнил, что на днях увеличили компенсации за гаражи, которые подлежат сносу. За кирпичный гараж дадут до 350 тысяч рублей, а за металлический — до 175 тысяч. Адвокат подчеркнул, что следует обратить внимание на то, что если говорится до 350 тысячи рублей, это не значит, что владельцу дадут ровно такую сумму.

[Суммы компенсацией] зависят от того, где расположен — если в центре, допустим, там будет одна сумма, если на окраине, в таком случае будет совсем другая. Будет зависеть от состояния гаража. Я не встречал таких случаев, чтобы 175 тысяч рублей получил человек. Это исключение из правил, нежели правило Константин Евтеев.

Тем, у кого неофициально оформлен гараж, Евтеев посоветовал быстрее его зарегистрировать официально. Это избавит человека от лишней бюрократии и непонятных моментов. Например, одна из проблем — сумма компенсации. Если гараж оформлен неофициально, то никто не знает, сколько он стоит и какая положена компенсация.