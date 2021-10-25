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    25 октября 2021, 15:36

    Гантер — самый любимый эпизодический персонаж. Как актер массовки получил роль в «Друзьях»

    Создатель сериала «Друзья» Крейн вспомнил, как Джеймс Майкл Тайлер получил роль Гантера

    Ксения Дагаева

    Актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале «Друзья», скончался. Ему было 59 лет. Он начал свой путь в шоу как один из участников массовки, но позже стал любимчиком как фанатов сериала, так и его создателей. Коллеги по съемочной площадке отметили невероятное чувство юмора звезды. По их словам, без Джеймса Майкла Тайлера «Друзья» не были бы «Друзьями».

    Гантер — самый любимый эпизодический персонаж. Как актер массовки получил роль в «Друзьях»

    Смерть Гантера из «Друзей»

    Джеймс Майкл Тайлер ушел из жизни тихо, в воскресенье утром в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом таблоиду TMZ рассказал представитель актера. Причиной смерти стал рак простаты, который у актера диагностировали в 2018 году.

    «Миру он был известен как Гантер (седьмой из „друзей“) из популярного сериала „Друзья“, но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа», — отметили в семье звезды.

    По словам родственников, Джеймс Майкл Тайлер любил живую музыку, болел за команду по американскому футболу Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. «Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь», — рассказали близкие актера.

    Тяжелая болезнь

    Впервые у знаменитости диагностировали рак в 2018 году, во время обычного медицинского осмотра. Звезда «Друзей» держал это в секрете три года. Джеймс Майкл Тайлер сообщил о раке простаты четвертой стадии в июне 2021 года. Незадолго до новости он появился в специальном выпуске «Друзья: воссоединение» и не упомянул об этом.

    Именно из-за болезни Джеймс Майкл Тайлер не смог лично присутствовать при съемках спецвыпуска, вышедшего в конце мая, но ненадолго появился на мероприятии, посвященном эпизоду, через Zoom. Позже он объяснил, что не хотел делать из этой личной истории публичную.

    «Я живу с этим диагнозом уже три года. Сейчас у меня четвертая стадия рака простаты. Рак уже распространился на кости. Я хотел стать частью воссоединения „Друзей“ и с самого начала собирался появиться на площадке, иметь возможность участвовать во всех торжествах. Честно говоря, это было горько и сладко одновременно, но я счастлив», — пояснил актер.

    Он признался, что не обратил внимания на симптомы заболевания на ранних стадиях. Это не оставило ему шансов выжить. В качестве лечения актеру назначили гормональную терапию, но за время пандемии болезнь прогрессировала и распространилась на позвоночник. Это привело к параличу нижней части тела.

    Как эпизодическая роль стала звездной

    Джеймс Майкл Тайлер играл сразу в нескольких популярных сериалах и шоу. Среди них «Клиника», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Эпизоды». Однако настоящую славу ему принесла роль Гантера — менеджера кофейни Central Perk — в сериале «Друзья». С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу и появлялся чаще, чем любой другой актер второго плана этого ситкома.

    По сюжету герой Джеймса Майкла Тайлера был влюблен в персонажа Дженнифер Энистон, Рейчел, которая работала официанткой в той же кофейне в первые сезоны шоу. Хотя роль Гантера была второстепенной, персонаж быстро стал одним из самых любимых у поклонников шоу, а сам актер назвал свою работу в сериале «десятью самыми яркими годами своей жизни».

    Коллеги Тайлера в своих соцсетях рассказали о невероятной харизме актера, а также назвали некоторые другие секреты его успеха в сериале. Например, 54-летний Мэтт ЛеБлан (Джоуи) отметил чувство юмора ушедшего.

    «Мы так часто смеялись, друг. По тебе будут скучать. Покойся с миром, мой друг», — написал актер в Instagram.

    Гантер — самый любимый эпизодический персонаж. Как актер массовки получил роль в «Друзьях» | Изображение 1Источник фото: Instagram/mleblanc

    Дженнифер Энистон уверена, что «Друзья» были бы совсем другим сериалом без Тайлера.

    «Спасибо за смех, который ты привнес в шоу и наши жизни. По тебе будут так сильно скучать», — подчеркнула она.

    Кортни Кокс (Моника) отметила благодарность, с которой Джеймс Майкл Тайлер относился ко всем на площадке.

    «И так же я благодарна за то, что знала тебя», — написала актриса.

    Лиза Кудроу (Фиби) в Instagram сказала, что ей будет очень не хватать артиста, с которым вместе смеялась вся съемочная группа.

    Дэвид Крейн, один из создателей «Друзей», рассказал Би-би-си, что покойный актер начинал как один из участников массовки. И ему дали роль просто потому, что он умел обращаться с кофеваркой.

    «Со временем, я думаю, мы поняли, что он забавный — действительно хороший актер. Мы начали вставлять его в сцены все чаще и чаще. И поняли, что есть некая сюжетная линия, его тайная любовь к Рейчел. <…> Его игра была безупречной, он был настолько хорош, что мы обнаружили, что обращаемся к его герою, когда нужна кульминация всей сцены или всего эпизода», — сказал Крейн.