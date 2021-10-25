Актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гантера в сериале «Друзья», скончался. Ему было 59 лет. Он начал свой путь в шоу как один из участников массовки, но позже стал любимчиком как фанатов сериала, так и его создателей. Коллеги по съемочной площадке отметили невероятное чувство юмора звезды. По их словам, без Джеймса Майкла Тайлера «Друзья» не были бы «Друзьями».

Смерть Гантера из «Друзей»

Джеймс Майкл Тайлер ушел из жизни тихо, в воскресенье утром в собственном доме в Лос-Анджелесе. Об этом таблоиду TMZ рассказал представитель актера. Причиной смерти стал рак простаты, который у актера диагностировали в 2018 году.

«Миру он был известен как Гантер (седьмой из „друзей“) из популярного сериала „Друзья“, но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа», — отметили в семье звезды.

По словам родственников, Джеймс Майкл Тайлер любил живую музыку, болел за команду по американскому футболу Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. «Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь», — рассказали близкие актера.

Тяжелая болезнь

Впервые у знаменитости диагностировали рак в 2018 году, во время обычного медицинского осмотра. Звезда «Друзей» держал это в секрете три года. Джеймс Майкл Тайлер сообщил о раке простаты четвертой стадии в июне 2021 года. Незадолго до новости он появился в специальном выпуске «Друзья: воссоединение» и не упомянул об этом.

Именно из-за болезни Джеймс Майкл Тайлер не смог лично присутствовать при съемках спецвыпуска, вышедшего в конце мая, но ненадолго появился на мероприятии, посвященном эпизоду, через Zoom. Позже он объяснил, что не хотел делать из этой личной истории публичную.

«Я живу с этим диагнозом уже три года. Сейчас у меня четвертая стадия рака простаты. Рак уже распространился на кости. Я хотел стать частью воссоединения „Друзей“ и с самого начала собирался появиться на площадке, иметь возможность участвовать во всех торжествах. Честно говоря, это было горько и сладко одновременно, но я счастлив», — пояснил актер.

Он признался, что не обратил внимания на симптомы заболевания на ранних стадиях. Это не оставило ему шансов выжить. В качестве лечения актеру назначили гормональную терапию, но за время пандемии болезнь прогрессировала и распространилась на позвоночник. Это привело к параличу нижней части тела.

Как эпизодическая роль стала звездной

Джеймс Майкл Тайлер играл сразу в нескольких популярных сериалах и шоу. Среди них «Клиника», «Сабрина — маленькая ведьма» и «Эпизоды». Однако настоящую славу ему принесла роль Гантера — менеджера кофейни Central Perk — в сериале «Друзья». С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу и появлялся чаще, чем любой другой актер второго плана этого ситкома.

По сюжету герой Джеймса Майкла Тайлера был влюблен в персонажа Дженнифер Энистон, Рейчел, которая работала официанткой в той же кофейне в первые сезоны шоу. Хотя роль Гантера была второстепенной, персонаж быстро стал одним из самых любимых у поклонников шоу, а сам актер назвал свою работу в сериале «десятью самыми яркими годами своей жизни».

Коллеги Тайлера в своих соцсетях рассказали о невероятной харизме актера, а также назвали некоторые другие секреты его успеха в сериале. Например, 54-летний Мэтт ЛеБлан (Джоуи) отметил чувство юмора ушедшего.

«Мы так часто смеялись, друг. По тебе будут скучать. Покойся с миром, мой друг», — написал актер в Instagram.

Источник фото: Instagram/mleblanc

Дженнифер Энистон уверена, что «Друзья» были бы совсем другим сериалом без Тайлера.

«Спасибо за смех, который ты привнес в шоу и наши жизни. По тебе будут так сильно скучать», — подчеркнула она.

Кортни Кокс (Моника) отметила благодарность, с которой Джеймс Майкл Тайлер относился ко всем на площадке.

«И так же я благодарна за то, что знала тебя», — написала актриса.

Лиза Кудроу (Фиби) в Instagram сказала, что ей будет очень не хватать артиста, с которым вместе смеялась вся съемочная группа.

Дэвид Крейн, один из создателей «Друзей», рассказал Би-би-си, что покойный актер начинал как один из участников массовки. И ему дали роль просто потому, что он умел обращаться с кофеваркой.

«Со временем, я думаю, мы поняли, что он забавный — действительно хороший актер. Мы начали вставлять его в сцены все чаще и чаще. И поняли, что есть некая сюжетная линия, его тайная любовь к Рейчел. <…> Его игра была безупречной, он был настолько хорош, что мы обнаружили, что обращаемся к его герою, когда нужна кульминация всей сцены или всего эпизода», — сказал Крейн.