Gangnam stylе против Despacitо и феномен «Маши и Медведя». Главные YouTube-видео десятилетия

За прошедшие 10 лет на YоuТubе появилось множество видеороликов, которые заслуженно стали легендарными и глубоко засели в памяти пользователей. Топ-10 видео с 2010 по 2020 год — в подборке «360».

Это десятилетие оставило массу воспоминаний, включая клипы, мемы, истории, актеров, певцов и так далее. Важным элементом интернета стал YouTube, куда 1,3 миллиарда человек по всему миру выкладывают, как им кажется, самые лучшие ролики. Далеко не все они являются хорошими, но мы выбрали самые запоминающиеся видео, которые появлялись в течение последних 10 лет.

От любви до ненависти одна Baby

В 2010 году певец Джастин Бибер снял клип на песню Baby. Забавно, что это видео попало как в список самых популярных видео на YouTube (2,1 миллиарда просмотров), так и в перечень самых ненавистных роликов — 10 миллионов дизлайков при 12 миллионах лайков. Именно с этой композиции начался карьерный подъем певца, а клип был самым популярным на YouTube до тех пор, пока песня Gangnam Style исполнителя PSY не обогнала его.

Old Spice: смотрим на мужчину уже 10 лет

В самом начале десятилетия на YouTube появилась реклама, которую спустя 10 лет крутят по телевизору, причем с тем же актером — Исайей Мустафой. Видео ниже — это самая первая реклама Old Spice с участием Исайи Мустафы. Однако уже тогда она стала вирусной, и к 2015 году этого актера и Терри Крюза, который тоже часто появлялся в роликах, прозвали Old Spice Guys.

«Привет, девочки. Посмотрите на своего мужчину, теперь на меня, снова на него, потом на меня. К сожалению, он — не я. Но если бы он перестал давить на себя женские гели и перешел на Old Spice, он бы смог пахнуть, как я», — сказал Мустафа в видео. И примерно такую же фразу он говорит по сей день, когда реклама, чуть измененная, появляется на экране.

«Яяяязь»

В 2011 году на всю Россию прославился вологодский пенсионер Виктор Гончаренко, когда поймал «рыбу своей мечты» — язя. Мужчина самостоятельно снял реакцию на удачный улов. Благодаря YouTube-ролику появилось множество мемов, а апогеем популярности стало присутствие Гончаренко на вручении премии «Золотой граммофон» Диме Билану.

На самом деле была масса и других роликов, которые заслуженно стали мемами и всплывают в интернете до сих пор. Например, «Это разборка питерская» или «Ломай меня полностью».

Феномен «Маши и Медведя»

В списке самых резонансных видео — мультфильм? Удивительно, но такое нельзя пропустить. В начале 2012 года вышла самая обычная 17-я серия мультфильма «Маша и Медведь». Эпизод назывался «Маша плюс каша». Уникальность шестиминутного видео в том, что он магическим образом набрал 4,2 миллиарда просмотров. Это на миллиард больше, чем видео популярнейшего в свое время певца PSY.

Gangnam Style

Казалось бы, только недавно молодежь отрывалась под песню Gangnam Style, да вот проблема — песне-то уже почти восемь лет. Клип вышел в июле 2012 года, после которого южнокорейский певец PSY стал очень популярен. Между прочим, в 2012 году именно этот клип стал самый просматриваемым в истории YouTube.

Шпагат десятилетия от Ван Дамма

Похвастаться безумной популярностью реклама Vоlvо 2013 года с Жан-Клод Ван Даммом не может — всего 95 миллионов просмотров, однако за этим роликом скрывается целая эпоха, связанная с фильмами актера, а именно его умениями и наигранным бесстрашием. В этом ролике можно с уверенностью сказать, что бесстрашие не наигранное. То, что вы видите в видео — ловкость ног и никакого мошенничества.

Эпоха Harlem Shake и челленджей

В 2013 году появился особый феномен в интернете под названием Harlem Shake. Никто не понимал, в чем его суть, но это никого и не волновало. Суть роликов была в том, что первые 10-15 секунд видео один человек в шлеме, маске, каске (любом головном уборе, не подходящим под обстановку) танцует, пока несколько других занимаются своими делами. Во время «припева» кадр менялся и все присутствующие люди начинали делать произвольные движения, зачастую похожие на конвульсии.

Между прочим, автором идеи является ютубер с ником FilthyFrank, чьи видео были довольно безумными. Именно с этого видео пошел Harlem Shake. Но потом парень взял себе другое имя — Joji — и начал петь, причем очень неплохо.

Буквально спустя год, в августе 2014, широкую известность приобрели челленджи. Например, Ice Bucket Challenge, который захватил мир благодаря участию многих известных людей, среди которых Вин Дизель, рэперы Dr. Dre и Эминем, Честер Беннингтон, Рианна, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, писатель Стивен Кинг, Владимир Жириновский и даже физик Стивен Хокинг.

Вообще это десятилетие было завязано на разного рода челленджах: люди добровольно ели молотую корицу без воды (она сушит рот и горло, вызывает кашель и рвоту); ели самые острые сорта перца; подбрасывали бутылки, чтобы они приземлялись на дно или крышку, и так далее.

See You Again — клип для Пола Уокера

Важность этого клипа на песню See You Again певца Wiz Khalifа не заключается только в количестве просмотров (4,3 миллиарда), а в том, что это видео — дань памяти Полу Уокеру, погибшему в 2013 году в автокатастрофе. Актер снимался в роли Брайана О`Коннера вплоть до седьмого «Форсаж». С ним ушла эпоха О`Коннера.

Композиция певца записана для саундтрека к фильму «Форсаж 7» в 2015 году, который так и не смог закончить Пол Уокер. В чарте Billboard Hot 100 песня лидировала в течение 12 недель, установив рекорд по времени нахождения в топе среди рэп-композиций.

Despacito порвал чарты

Пуэрториканский певец Луис Фонси буквально разорвал чарты и сердца людей, когда выпустил композицию Despacito. Это было в 2017 году, а уже по итогам 12 месяцев клип на эту песню стал самым просматриваемым роликом в истории видеохостинга YouTube, набрав пять миллиардов просмотров (по состоянию на 2018-й год). Сейчас клип набрал более 6,5 миллиарда просмотров.

Откровенный «вДудь»

Бывший главред журнала Sports.ru Юрий Дудь в 2017 году выложил на канал «вДудь» первое видео — тогда героем выпуска стал Баста. Суть роликов в интервью с известными людьми — от политиков, журналистов и режиссеров до актеров, музыкантов и комиков. Но не только этим ограничивается деятельность канала. Фильм Дудя «Беслан. Помни» стал вторым самым просматриваемым видео в российском YouTube за 2019 год.

Сейчас на канале уже 99 выпусков и 6,44 миллиона подписчиков. Ролики стремительно набирают несколько миллионов просмотров. Феномен этого YоuТubе-проекта в том, что каждый выпуск становится обсуждаемым событием — о них пишут журналисты, обсуждают в соцсетях.