Участники протестов Black lives matter в Великобритании потребовали убрать памятник Махатмы Ганди, которого назвали расистом. Речь идет о статуе, установленной в городе Лестер. Соответствующая петиция уже собрала более пяти тысяч подписей. Почему активисты ополчились на лидера индийского национально-освободительного движения и действительно ли он был расистом?

«Один из величайших миротворцев»

В интернет-петиции Ганди назвали «фашистом» и «сексуальным хищником». Поводом стали выдержки из его писем, которые он писал из Африки. При этом пока сторонники движения Black lives matter в Лестере собирают подписи, в Лондоне активисты перешли к действиям — на местном памятнике лидера индийского национально-освободительного движения появилась надпись «расист».

Требование протестующих избавиться от статуи стало неожиданностью для живущих в Великобритании выходцев с полуострова Индостан. Встать на защиту памятника индийского политического и общественного деятеля решил бывший член британского парламента Кит Ваз.

«Памятники Ганди в Лестере и Лондоне побуждают к миру, гармонии и ненасилию. Он был одним из величайших миротворцев в истории… Если она (петиция — прим. „360“) не будет отозвана, я обращусь в полицию для вынесения определения о разжигании расовой ненависти», — заявил Ваз. Он вместе с горсткой добровольцев из индуистской благотворительной организации даже образовал живое кольцо вокруг памятника, чтобы не дать его осквернить.

Как Ганди перестал быть расистом?

«Я лично против петиции и сноса памятника. Для меня Ганди — это великая историческая фигура. Он ключевая фигура в движении деколонизации. Он многое сделал и для демократии. Он оказал большое положительное влияние не только на историю Индии, но и был важной фигурой для всего мира. Памятник не должны убирать», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

Он уверен, что власти сделают все, чтобы сохранить памятник. Ведь если скульптуру позволят снести, разозлят индийское сообщество в Великобритании. А оно очень важно для местных политиков в качестве электората. Также это может испортить отношения Великобритании с Индией.

По словам Меркуриса, когда Ганди был молодым активистом и адвокатом, он поехал в Южную Африку. Это было в 1890. Он был там до начала Второй мировой войны. Тогда Ганди действительно был расистом.

Но его опыт жизни в Индии и влияние Льва Толстого, чьи произведения Ганди читал, полностью изменили его взгляды. Когда он покинул Африку, расистом уже не был. Он стал верить в равные права для всех, поддерживал африканцев. И к моменту своей смерти его мнение было полной противоположностью тому, с каким он приехал в Южную Африку Александр Меркурис юрист.

Еще стоит отметить, что он поехал туда, получив образование в Лондоне. Великобритания в то время была очень расистской. Каждый предполагал, что белая раса — высшая. Ганди просто вырос на этом мнении, отметил собеседник «360». Индийский политический деятель тогда думал так, как 99% людей в Лондоне того времени. Однако его большим достижением является то, что он смог научиться думать вне этих рамок, считает юрист.

«Думаю, юного Ганди нельзя судить по стандартам нынешнего времени. Тогда все работало не так. Людей, которые были против расизма в 1890-х, можно пересчитать по пальцам. На самом деле, Ганди позже стал одним из немногих, кто изменил взгляд на расы. И это важно понимать», — подчеркнул Меркурис.

Кто еще пострадал ни за что?

Протестующие объявили войну памятникам после беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда в США. Под ударом оказались скульптуры людей, связанных с Конфедерацией — объединением 13 южных рабовладельческих штатов в Гражданскую войну в США 1861–1865 годов. Однако выяснилось, что от активистов досталось монументам и тех, кто к рабству или расизму отношения никогда не имел.

Так, участники демонстраций осквернили или снесли сразу несколько памятников первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Они решили, что знаменитый мореплаватель, открывший континент для европейцев, — символ угнетения коренных народов колонистами.

Досталось даже освободителю американских рабов, национальному герою американского народа Аврааму Линкольну. Ни за что пострадал и американский предприниматель, изобретатель Уильям Маттиас Болдуин. Этот мужчина боролся за права афроамериканцев, а также жертвовал деньги на строительство школ для их детей.

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе, США. Его спровоцировало убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими во время задержания. В Сети появился ролик, на котором правоохранители надели на мужчину наручники и повалили его на землю. При этом один из полицейских наступил темнокожему коленом на шею. Флойд повторял, что не может дышать, но сотрудник правоохранительных органов так и не убрал ногу. Вскоре задержанный перестал говорить.