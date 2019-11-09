Жуткие, удивительные и прекрасные. Галерея уникальных зимних явлений

На берега Финляндии Балтийское море выбросило необычных гостей: пляжи острова Хайлуото оказались усеяны «ледяными яйцами» — шарами изо льда, образующимися при определенных погодных условиях. «360» собрал еще несколько зимних природных аномалий, которые достойны того, чтобы попасть к вам в Instagram.

Ледяные яйца

Такие ледяные сферы появляются нечасто, потому что для этого нужно, чтобы сошлось сразу несколько параметров: определенные скорость и направление ветра, температура воздуха и воды, к тому же ледяные яйца бывают только на песчаных пляжах.

Если все складывается благополучно, то из-за температуры и ветра вода обволакивает песчинки, мгновенно замерзая. А дальше ледяной шарик, как снежный ком, обрастает новыми слоями. В итоге берег оказывается в маленьких ледяных заготовках для армии снеговиков!

Многие говорят, что «ледяные яйца» — явление крайне редкое, но жители Петербурга, например, в прошлом и позапрошлом годах уже наблюдали такое на Финском заливе.

Кающиеся снега

Снежные иглы, которые могут достигать шести метров в высоту, также называют «кающимися монахами», или кальгаспорами. Они образуются из плотно слежавшегося, зернистого многолетнего, так называемого прошлогоднего снега при низких температурах. Обычно они появляются в горах — из-за резкой перемены температур снег то подтаивает, то замерзает снова, образуя иглы-пирамиды.

Свое название «кающиеся снега» получили из-за того, что издалека они похожи на группу молящихся коленопреклоненных монахов.

Ледяные волосы

Ледяные волосы — еще их называют ледяной шерстью или бородой — образуются на поваленных деревьях и принимают форму тонких, шелковистых нитей. Они появляются из-за высокой влажности подгнивающей древесины и низких температур. Ученые предполагают, что провоцирует рост «ледяной бороды» у деревьев особый грибок. Причем на коре ледяная шевелюра не растет — только на оголившихся ветках.

Ледяные цветы

Невысокие «бутоны» кристаллов образуются на тонких корочках льда. Причем появляются они только в том случае, если градус воздуха значительно ниже, чем льда — от перепада температур кристаллики налипают друг на друга у поверхности замерзшей воды, где воздух отличается повышенной влажностью.

Перфорированное облако

Метеорологи часто называют такие явления дырявыми облаками. Они образуются, когда температура воды в облаках опускается ниже нуля, но замерзнуть не успевает. Но когда лед все же образуется, то кусочек облака буквально падает с неба на землю. Все дело в том, что кристаллики льда вызывают эффект домино, который «роняет» часть облака.

Если через облачный слой пролетит самолет, то после его турбин при необходимой температуре, образуется такая дыра — турбины резко охладят воздух и за самолетом потянется шлейф ледяных капель. А еще их часто принимают за НЛО!

Блинчатый лед

Такие ледяные блинчики получаются из снежной каши — ее также называют «снежным салом», — состоящей из рыхлого снега. Если воздух сильно охлаждается и на поверхность водоема выпадет снег, а ветер оказывается достаточно интенсивным, то блинчики начинают постепенно замерзать. А потом образовавшиеся наросты из снега шлифует ледяная вода, придавая им круглую форму. Так зима печет блины!

Снежные рулоны

Снежные рулоны образуются без помощи людей — ветер и сила тяжести гонят комья снега со склонов и получаются такие «снежные пончики». Причем встретить их может не каждый, потому что для этого должно сойтись множество факторов. Снег обязательно должен быть влажным, но не слишком, чтобы не слипся с нижними слоями — иначе ничего не получится.

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При этом температура не должна быть слишком холодной, желательно — чуть выше нуля. Ветер тоже важен — он должен быть достаточно сильным, чтобы подталкивать снежные комья, но не слишком, иначе рулончики могут разрушиться. Обычно такое явление можно наблюдать в холмистой местности, но случается встретить ледяные пончики и на замерзших водоемах.

При этом снежные рулоны очень легко разваливаются под собственным весом или под слишком сильным ветром, поэтому человек часто их просто не замечает. Хотя если уж природа решит покатать пончики из снега, то обычно делает это масштабно — сотнями, а то и тысячами.

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Каждый год лед Байкала наполняется красивыми замерзшими пузырями — это метан, который образуется на большой глубине из-за разложения животных. При этом, если такой пузырик поджечь, можно получить хорошую струю огня, а видео того, как на Байкале горит лед не один раз поражало весь мир. А еще это явление — метан, вмерзший в лед, — появлялось в повести Алексея Толстого «Детство Никиты».