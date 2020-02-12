Galaxy S20 с 100-кратным зумом, раскладушка Z Flip и беспроводные наушники. Samsung представил новые флагманы

Южнокорейская корпорация Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20, компактную раскладушку Galaxy Z Flip с гибким экраном и новые беспроводные наушники. Мероприятие прошло в Сан-Франциско.

Galaxy Z Flip

Раскладушку Galaxy Z Flip впервые показали в рекламе во время вручения «Оскаров». По сравнению со старшим братом Galaxy Fold, который из телефона превращается в небольшой планшет, эта новинка в сложенном состоянии, скорее, напоминает квадратную пудреницу.

В Z Flip узкий 6,7-дюймовый экран. При включенной камере он делится на две половинки: на одной остается изображение, а на другой появляются кнопки управления. Это удобно для селфи или видеозвонков, говорят в компании. Также на каждой половинке экрана можно запустить отдельное приложение.

Источник фото: www.samsung.com

В компании обещают, что складывать смартфон можно будет до 200 тысяч раз. В сложенном состоянии у него есть еще небольшой дополнительный дисплей диагональю один дюйм.

Galaxy Z Flip оснащен 256 гигабайтами встроенной памяти и 8 гигабайтами оперативки. Купить смартфон можно будет с 14 февраля по цене около 120 тысяч рублей.

Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra

Помимо раскладушки компания представила свои передовые смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Главное отличие от предыдущих моделей — это камеры, с помощью которых пользователи должны «рассказывать истории из своей жизни через фотографии».

Источник фото: www.samsung.com

В S20 и S20+ основная камера имеет разрешение 64 мегапикселя, в S20 Ultra — 108 мегапикселей. Новинки используют комбинацию гибридного оптического зума и цифрового увеличения с применением искусственного интеллекта. В итоге даже при большом приближении камера должна убирать со снимков посторонние шумы. На S20 и S20+ используется 30-кратный зум, на S20 Ultra изображение можно увеличить в 100 раз.

Диагональ экрана Galaxy S20 составляет 6,2 дюйма, у S20+ экран 6,7 дюймов, у S20 Ultra — 6,9 дюйма. В каждом устройстве по 128 гигабайт встроенной памяти, также они поддерживают карты microSD до одного терабайта.

Источник фото: www.samsung.com

В зависимости от модели емкость аккумулятора составит 4000, 4500 или 5000 миллиампер-часов.

В России смартфоны начнут продавать 13 марта. Galaxy S20 будет стоить около 70 тысяч рублей, S20+ можно будет купить за 80 тысяч, S20 Ultra — за 100 тысяч.

Galaxy Buds+

Новые беспроводные наушники-капельки Samsung Galaxy Buds+ могут похвастаться увеличенным временем работы. Производитель обещает до 11 часов воспроизведения музыки. Еще столько же они смогут проработать при зарядке от чехла-аккумулятора.

Источник фото: www.samsung.com

В наушниках, как и в Apple AirPods, используется система шумоподавления, которую можно в любой момент отключить. Кроме того, они снабжены адаптивной системой из трех микрофонов. Программа сможет отфильтровать речь, даже если человек разговаривает по этой гарнитуре в шумном месте.

В России наушники будут стоить без малого 11 тысяч рублей.