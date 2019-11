Галаграфические зомби шоу-бизнеса. Кто использует мертвых знаменитостей

Американский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется в кино. Его цифровая копия сыграет в драме о войне во Вьетнаме. Родственники продали права на внешность Дина киностудии Magic City Films. Этот случай не первый, когда мертвых знаменитостей «воскрешают» с помощью компьютерной графики и, видимо, не последний. О том, как звезды прошлого приносят доход и в наши дни, — в материале «360».

Джеймс Дин погиб на взлете своей карьеры. В момент аварии актеру было 24 года. Популярность ему принесли фильмы «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». Посмертно он стал лауреатом премии «Золотой глобус».

Джеймс Дин сыграет в кино через 60 лет после своей смерти Подробнее

В свое время Дин избежал призыва в армию, заявив, что он гей. Позднее, отвечая на вопрос о своей ориентации, актер якобы произнес: «Нет, я не гомосексуал. Но я также не собираюсь идти по жизни со связанными руками».

Цифровая копия Дина сыграет второстепенного персонажа Рогана в фильме «В поисках Джека» по роману Гарета Крокера. В книге рассказывается о судьбе американского солдата, рискующего ради служебной собаки. Ее вместе с тысячами других военные решили бросить во Вьетнаме.

«Воскрешением» актера займутся студии компьютерной графики Imagine Engine и MOI Worldwide. Для озвучки персонажа наймут живого актера.

Снимать картину будет южноафриканский режиссер Антон Эрнст, известный по боевику 2015 года «Ускорение» с Морганом Фрименом и Ольгой Куриленко; и Тати Голик — актриса, также занимавшаяся продюсированием.

«Мы повсюду искали идеального актера на роль Рогана. У этого персонажа очень сложное развитие по ходу сюжета», — заявил в интервью Эрнст.

Режиссер добавил, что гордится поддержкой семьи Дина, которая «старается сохранить его наследие как одного из самых грандиозных актеров в истории кино». По его словам, наследники считают этот проект четвертым фильмом Дина.

Съемки стартуют уже в этом месяце, премьера назначена 11 ноября 2020 года, когда в США отмечается День ветеранов.

Несмотря на согласие родственников, многие сочли «воскрешение» актера неуместным. Статья в Vice вышла с подзаголовком: «Пожалуйста, не делайте этого!».

Джеймс Дин — далеко не первый актер, образ которого приносит прибыль и после смерти. В 1999 году Ридли Скотт использовал компьютерную графику, чтобы доснять сцены с Проксимо в «Гладиаторе». Оливер Рид, игравший этого персонажа, умер во время съемок.

В 2013 году, во время работы над седьмым «Форсажем» погиб в автокатастрофе актер Пол Уокер. Недостающие сцены с его участием пришлось дорисовывать на компьютере.

По данным портала FandomWire, в девятой части франшизы состоится возвращение Уокера. Сниматься вместо него будет дублер.

Английский актер Питер Кушинг, в 1977 году исполнивший роль губернатора Уилхуффа Таркина в «Звездных войнах», скончался в 1994-м. Это не помешало создателям фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории» (2016) сконструировать его персонаж заново с помощью компьютерной графики.

В этом же фильме появилась молодая принцесса Лея, которую в 1970-х сыграла Кэрри Фишер.

Помимо киноактеров цифровые копии делают и из звезд шоу-бизнеса. Так, в 2012 году на фестивале Coachella выступил голографический рэпер Тупак Шакур. Прозвучали песни Тупака Hail Mary, а также Two Of Amerikaz Most Wanted, записанная вместе со Снуп-Догом.

Цифровой Майкл Джексон появляется на различных музыкальных мероприятиях с 2014 года, когда он выступил на церемонии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе с песней Slave to the Rhythm из посмертного альбома Xscape.

При этом образы обоих певцов не были настоящими голограммами. Создатели спецэффектов использовали для их создания ту же технику, что и иллюзионисты в XIX веке. Картинка проецировалась на огромный прозрачный экран, установленный на сцене под углом 45 градусов. С помощью света экран получилось скрыть от зрителей.