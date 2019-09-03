Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьера. Что это значит для России?
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. На своей странице в Facebook он сообщил, что выполнил свою миссию на данном этапе. Теперь место лидера правительства займет глава МВД Георгий Гахария. В том, что так произойдет, не сомневается бывший глава администрации президента Грузии, глава грузинского Института стратегии и управления Петрэ Мамрадзе.
«Гахария — протеже Иванишвили. Мы это видим. Если Иванишвили сказал, что он за данного человека, то никто из сторонников не пойдет против этого. Про себя разве что будут чертыхаться», — заявил Мамрадзе.
Собеседник «360» считает, что Гахарию выдвинули, потому что он кажется более надежным партии «Грузинская мечта». Этот человек давно работал с Иванишвили.
«Он был в иванишвиливском бизнесе, то есть бизнес-омбудсменом, потом министром внутренних дел. При этом никакого понятия, что такое МВД, он до этого не имел. Но тем не менее по телевидению он себя проявил как фигура внушительная, вызывающая почтение и доверие. В отличие от Бахтадзе», — рассказал политолог.
Он отметил, что бывший премьер нормально работал в целом, но ряд неприятных эпизодов подорвал доверие к нему. «Однажды он выступал так, что все решили, что он пьян, — вспоминает Мамрадзе. — И еще в июне произнес очень неубедительную речь, что якобы никакого газа не будет, резиновых пуль не будет в ходе протестов в Тбилиси, так как мы не живем в режиме Саакашвили. И буквально через 5-10 минут полиция применила спецсредства».
Замена премьера понятна: это попытка поднять престиж Кабинета [министров] и рейтинг и доверие к «Грузинской мечте», которые были утеряны после 2012 года в преддверии выборовПетрэ Мамрадзе.
Чего ждать России от нового грузинского премьера? Особых изменений в отношениях не будет ни в ту, ни в другую сторону, полагает Мамрадзе.
«Но я хочу подчеркнуть, что сам Гахария и „Грузинская мечта“ не допустят никаких провокационных действий по отношению к России. Я их критикую за другой разный политический идиотизм, но вот именно этого нет. Попытаться сделать какой-то масштабный шаг в сторону восстановления дипотношений с Россией они не сумеют. Из-за вопроса Абхазии и Южной Осетии это исключено», — полагает собеседник «360».
Политолог назвал позитивным шагом и происходящее с крупным телеканалом страны «Рустави 2». После скандала с жесткими высказываниями ведущего Габунии о Владимире Путине его покинула большая команда журналистов и медиаменеджеров.
«Важно, что нет этого рупора, из которого шла постоянна ругань в отношении России, вот как в случае с Габунией. Этого нет пока и не будет, надеюсь», — подчеркнул Мамрадзе.