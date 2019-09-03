Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьера. Что это значит для России?

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьера бывшего главу МВД Георгия Гахарию. Вскоре он представит парламенту обновленный состав Кабмина. Бывший глава администрации президента Грузии Петрэ Мамрадзе рассказал «360», чего ждать России от нового премьера и нового правительства.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. На своей странице в Facebook он сообщил, что выполнил свою миссию на данном этапе. Теперь место лидера правительства займет глава МВД Георгий Гахария. В том, что так произойдет, не сомневается бывший глава администрации президента Грузии, глава грузинского Института стратегии и управления Петрэ Мамрадзе.

«Гахария — протеже Иванишвили. Мы это видим. Если Иванишвили сказал, что он за данного человека, то никто из сторонников не пойдет против этого. Про себя разве что будут чертыхаться», — заявил Мамрадзе.

Собеседник «360» считает, что Гахарию выдвинули, потому что он кажется более надежным партии «Грузинская мечта». Этот человек давно работал с Иванишвили.

«Он был в иванишвиливском бизнесе, то есть бизнес-омбудсменом, потом министром внутренних дел. При этом никакого понятия, что такое МВД, он до этого не имел. Но тем не менее по телевидению он себя проявил как фигура внушительная, вызывающая почтение и доверие. В отличие от Бахтадзе», — рассказал политолог.

Он отметил, что бывший премьер нормально работал в целом, но ряд неприятных эпизодов подорвал доверие к нему. «Однажды он выступал так, что все решили, что он пьян, — вспоминает Мамрадзе. — И еще в июне произнес очень неубедительную речь, что якобы никакого газа не будет, резиновых пуль не будет в ходе протестов в Тбилиси, так как мы не живем в режиме Саакашвили. И буквально через 5-10 минут полиция применила спецсредства».

Замена премьера понятна: это попытка поднять престиж Кабинета [министров] и рейтинг и доверие к «Грузинской мечте», которые были утеряны после 2012 года в преддверии выборов Петрэ Мамрадзе.

Чего ждать России от нового грузинского премьера? Особых изменений в отношениях не будет ни в ту, ни в другую сторону, полагает Мамрадзе.

«Но я хочу подчеркнуть, что сам Гахария и „Грузинская мечта“ не допустят никаких провокационных действий по отношению к России. Я их критикую за другой разный политический идиотизм, но вот именно этого нет. Попытаться сделать какой-то масштабный шаг в сторону восстановления дипотношений с Россией они не сумеют. Из-за вопроса Абхазии и Южной Осетии это исключено», — полагает собеседник «360».

Политолог назвал позитивным шагом и происходящее с крупным телеканалом страны «Рустави 2». После скандала с жесткими высказываниями ведущего Габунии о Владимире Путине его покинула большая команда журналистов и медиаменеджеров.

«Важно, что нет этого рупора, из которого шла постоянна ругань в отношении России, вот как в случае с Габунией. Этого нет пока и не будет, надеюсь», — подчеркнул Мамрадзе.