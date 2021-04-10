Юрий Гагарин настолько культовая личность, что про него ходят самые разнообразные истории. «360» собрал интересные, человечные и не очень известные истории о первом человеке в космосе и рассказал, какие из них правда, а какие — домыслы.

Развязавшийся шнурок

После полета в космос Гагарина торжественно встречали на Красной площади в Москве. На кадрах кинохроники можно было заметить, что, когда Гагарин шагал к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, у него развязался шнурок на правом ботинке. Поговаривают, когда это заметил диктор Юрий Левитан, у него перехватило голос. Но именно эта деталь заставила многих советских граждан убедиться в том, что на самом деле Гагарин, при всем величии его подвига, такой же обычный человек, как они.

Но, как потом стало известно, это был не шнурок, а подтяжка для носков. Носки раньше делали без резинок и, чтобы их поддерживать, носили подтяжки на икрах. Сын Хрущева Сергей рассказывал, что тогда, во время торжественного приема, на ноге Гагарина отцепилась эта резинка. Железная пряжка больно била его по ноге, но Юрий не споткнулся и невозмутимо держал шаг.

Запасные пуговицы

Гагарин был звездой мирового масштаба — везде, куда бы он ни приехал, его встречали толпы поклонниц, которые не только лезли обниматься и пытались расцеловать его, но и норовили оторвать с его мундира пуговицу. Гагарин рассказывал, что в поездки ему приходилось брать с собой запасные. Конечно, большинство таких одержимых девиц удавалось отгонять охране, но у некоторых из них все же получалось дотянуться до космонавта.

Тайный роман с итальянской звездой

Во время приезда в Москву в июле 1961 года на Гагарина влюбленными глазами смотрела итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Кинозвезда после общего собрания у министра культуры нежно поцеловала космонавта в щеку. Эти кадры облетели всю мировую прессу. После этого ходили слухи, что Гагарин и Лоллобриджида встречались в разных странах и что актриса якобы даже залезала к нему в гостиничный номер через окно.

Но Гагарин хранил верность своей жене и ни разу не был замечен в походах «налево». Ни одна из тех женщин, которым журналисты приписывали романы с космонавтом, за все годы не подтвердила тесную связь с ним.

Лимон из чая на приеме у королевы

Визит Гагарина в Великобританию прошел с большим размахом. По одной из легенд, российский космонавт на приеме в Букингемском дворце во время чаепития выловил из своей чашки лимон и съел его.

Такая простота в поведении Юрия застала многих присутствующих за столом врасплох. Но Елизавета II не растерялась и тут же проделала с лимонной долькой такой же трюк. Но никаких документальных подтверждений этому случаю не нашлось. Психолог Владимир Лебедев, который готовил Гагарина к полету, в своих мемуарах писал, что космонавт, сидя рядом с королевой, решил потрогать ее за ногу, потому что не мог поверить в реальность происходящего. Но о случае с лимоном никаких упоминаний нет.

Гагарин не летал в космос?

Существует конспирологическая теория, что Гагарин вовсе не летал в космос. Например, венгерский писатель Иштван Немере в своей книге заявил, что на самом деле корабль «Восток» полетел в космос не 12 апреля, а на несколько дней раньше, 7 апреля, и на его борту находился летчик-испытатель Владимир Ильюшин, но после возвращения на Землю он выглядел очень плохо, поэтому на роль первого человека в космосе взяли Гагарина, симпатичного парня с широкой улыбкой. А спустя несколько лет, чтобы мир не узнал правду, катастрофу с самолетом, во время испытательного полета на котором погиб Гагарин, якобы подстроили.

Западные журналисты раздули такой слух, поскольку советские власти долгое время держали документы о полете Гагарина в космос под грифом «секретно». Однако политические элиты располагали данными спецслужб и с самого начала не высказывали никаких сомнений в том, что полет состоялся. И со временем появилось достаточно достоверной информации, которая окончательно разбила все эти домыслы.