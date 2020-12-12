Тяжелый характер открытого человека. Валентин Гафт в воспоминаниях коллег и друзей

Народному артисту Валентину Гафту всегда прощали его тяжелый характер, едкие эпиграммы и жесткие требования к актерской игре партнеров по сцене. Все это меркло перед его талантом актера и литератора.

Сценический трудоголик

За свою актерскую карьеру Валентин Гафт сменил несколько театров, но главным для него оставался «Современник». Его пригласил туда основатель Олег Ефремов еще в 1969 году. После его ухода пост художественного руководителя заняла Галина Волчек, про которую Гафт сочинил едкую эпиграмму:

В ней — толковой совместилось емко

Любовь к искусству и комиссионкам.

Волчек вспоминала, что с Гафтом ей было работать очень непросто. Мешали тяжелый характер и его обидчивость, если ему доставались маленькие роли. Она вспоминала, какой аргумент сработал, чтобы он сыграл Фирса в «Вишневом саде».

«Он сразу начал вспоминать, кто играл эту роль во МХАТе, в других театрах, и был весьма недоволен, что она небольшая. Помню, как долго я его уговаривала, но подействовало на него мое объяснение. Я ему сказала: „Ты понимаешь, Фирс это не маленькая собачка, которую забыли. Это огромный, красивейший дог“. Это его доконало, и он согласился», — рассказывала Волчек.

Многие отмечали, что между худруком «Современника» и Гафтом была неуловимая связь, которая помогала не только на сцене, но и в жизни. Драматург Николай Коляда вспоминал, что когда Гафт болел, спектакли отменяли — Волчек отказывалась вызывать актера.

«Подожди, говорила, вот Валя день посидит дома, другой, а на третий день скажет: „Что-то давно я ничего не играл“. И потом будет три месяца выходить на сцену как проклятый. Пусть отдохнет нормально», — рассказал драматург.

Работавшие с Гафтом на сцене артисты вспоминали его манеру общаться на отвлеченные темы прямо во время спектакля. Актриса Ульяна Лаптева рассказывала, что Валентин Иосифович очень любил комментировать игру тех, кто работает рядом с ним на сцене.

«Мог тихо-тихо что-то нашептывать: „О, это он молодец. Ты посмотри, что он творит! Круто! Здорово!“ И у него постоянно шел этот бубнеж, который, с одной стороны, мешал, а с другой — ты все время получал мгновенную обратную связь», — поделилась она.

Александр Олешко рассказал, что ему Гафт шепотом говорил какую-то фразу и просил обязательно ее запомнить, чтобы потом за кулисами записать. После это превращалось в стихи и эпиграммы.

«Люди вокруг него записывали — кто на салфетках, кто на рукавах, кто на бумажках — какие-то фразы или рифмы, потому что что-то такое ему Бог ему надиктовывал особенное и он превращал это в удивительные стихи», — пояснил он в разговоре с «360»..

Поэтический дар

На написание эпиграмм Гафта сподвиг Олег Ефремов. Сам актер вспоминал в интервью, что однажды его, Волчек и Ефремова пригласил в гости один скрипач. О неверности жены хозяина дома знали все.

Гафт рассказывал: «Я приготовил тост:

Мне слух раздражала фальшивая нота.

Всю жизнь проверял я проклятое ля.

Как поздно дошло до меня, идиота,

что скрипка в порядке, жена моя …».

По его словам, после этого Ефремов ему сказал, что нужно писать эпиграммы. Едкие стихи Валентина Иосифовича нравились далеко не всем. Лия Ахеджакова однажды обиделась на актера за стихотворение следующего содержания:

Всегда играет одинаково

Актриса Лия Ахеджакова

Великолепно! В самом деле

Всегда играет на пределе.

Гафт тут же попросил коллегу не дуться, заявив, что она играет всегда одинаково хорошо.

Его друг и коллега Олег Шкловский рассказал, что стал первым человеком, сделавшим аудиозапись с эпиграммами Гафта.

«Мне тогда подарили крошечный магнитофон. Он начал читать свои эпиграммы, тогда это все только начиналось. Я включил этот магнитофончик и записал его в первый раз», — поделился он. По его словам, запись передавали из рук в руки. Так магнитофончик и исчез.

Гафт писал эпиграммы на всех и не мог обойтись без небольшого стишка в свой адрес. По мнению многих, он всегда отличался повышенной самокритикой:

Гафт очень многих изметелил

И в эпиграммах съел живьем.

Набил он руку в этом деле,

А остальное мы набьем.

Открытый человек

Валентин Гафт никогда не скрывал своих личных переживаний. Он просто рассказывал о своих чувствах каждому, кто был рядом. Об этом «360» вспомнил народный артист России Николай Бурляев. Он дружил с Гафтом более 60 лет.

«Я с ним познакомился, когда я еще был мальчишкой, а он был актером, профессионалом. Я помню, как мы шли с ним по улице и он со мной делился своими личными переживаниями. Какими-то неладами в браке и так далее. Он был абсолютно открытый человек», — поделился он.

Вместе они снимались в фильме Михаила Бортко «Мастер и Маргарита». По словам Бурляева, Гафт приехал на съемки в Иерусалим поздним вечером и сразу пошел к нему в номер. На тумбочке он схватил фотографию со съемок, где была изображена сцена распятия.

«Он долго глядел на нее, потом вдруг мне говорит: „Коля, какие глаза, а в них вся боль, за всех за нас. Ну что же они о тебе говорят? Ну я им покажу“», — вспомнил артист.

Когда Гафт чувствовал, что ему нужно с кем-то поговорить, то он просто звонил своим друзьям и коллегам, невзирая на разницу во времени. Александр Олешко заявил, что пока не может принять того факта, что теперь не будет ночных звонков, когда Валентин Иосифович читает свои стихи и эпиграммы.

«Очень трудно привыкать к тому, что о таких людях начинаешь говорить в прошедшем времени», — подчеркнул он.

Народная артистка Светлана Немоляева познакомилась с Валентином Гафтом еще во время студенчества. Но работала с ним только на съемочных площадках.

«Каждый раз для меня это было большое счастье и радость. Помимо того, что он очень интересный актер, необыкновенно одаренный, он еще и как человек, как личность всегда со своим мнением, со своими суждениями, со своими оценками очень неожиданный. Никогда от него не знаешь, что ты услышишь», — сказала она.

Немоляева отметила, что в этот тяжелый високосный год ушла целая эпоха неповторимых людей, среди которых был актер, поэт и мыслитель Валентин Гафт.

На счету ушедшего актера несколько сотен ролей в спектаклях и фильмах. «360» вспомнил самые яркие образы, которые подарил зрителям Валентин Гафт.