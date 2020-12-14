Умер Гафт, возобновили строительство «Северного потока-2», скандал с ценами на продукты. Неделя в фотогалерее

Очередная неделя декабря запомнится уходом из жизни Народного артиста России Валентина Гафта, неожиданной смертью корейского режиссера Ким Ки Дука. Газопровод «Северный поток — 2» начали достраивать. Президент России Владимир Путин потребовал взять ситуацию с ценами на продукты под контроль. Российский и зарубежный футбол сотрясаются от скандалов.

Про все важные события, которые произошли в России и мире за неделю с 7 по 13 декабря, расскажет фотогалерея «360».

Не стало Валентина Гафта

Народный артист России Валентин Гафт скончался в субботу, 12 декабря. Его жена Ольга Остроумова заявила, что причиной смерти стали осложнения от перенесенного инсульта, который диагностировали у него летом этого года. Долгое время причины госпитализации артиста скрывались, а об его состоянии родные отзывались, как о стабильном.

Гафт закончил школу студию МХАТ и в 1957 году. За год до выпуска он успел сняться в своем первом фильме, а после начал работать в театре имени Моссовета. Почти до конца жизни он совмещал кино и сцену, представая перед зрителями в запоминающихся образах.

Кроме актерского таланта он был мастером сочинять едкие эпиграммы, которые он часто читал на творческих вечерах. Они так и ушли в народ. Многие даже не догадываются, кто был их автором.

Режиссер Никита Михалков заявил, что Гафт обладал быстрым умом и острым языком, но при этом не стал циником и сохранил искренний и открытый взгляд на жизнь. Он отметил, что другого такого человека сегодня нет.

За свою жизнь Валентин Гафт поработал во множестве театров, но основным для него всегда оставался «Современник». Именно там и пройдет гражданская панихида и церемония прощания с артистом во вторник, 15 декабря.

Достройка «Северного потока — 2»

Завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» занялось судно «Фортуна». Об этом сообщил оператор Nord Stream 2. Судну предстоит проложить трубы на участке в 2,6 километра в экономической зоне Германии на глубине не менее 39 метров. По оценке экспертов, сроки сдачи проекта займут от одного до трех месяцев.

Против завершения строительства газопровода в очередной раз выступили США. В прошлом году после угрозы со стороны сенаторов ввести санкции против участников проекта свои корабли забрала швейцарская компания Allseas. Россия направила на место судно «Академик Черский», но для работ требовалось разрешение Дании, которая долго тянула с выдачей документа.

Конгресс США прописал санкции в отношении фирм, которые будут обслуживать трубоукладочные суда для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в военном бюджете. Однако против документа уже выступил президент США Дональд Трамп. Он пообещал наложить на него вето.

Цены на продукты возьмут под контроль

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства разобраться с необоснованным ростом цен на подсолнечное масло, сахар, хлеб и муку. Российский лидер заявил, что пора прекращать эксперименты с пошлинами.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки!» — заявил президент.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуацию из-под контроля выпустили ФАС, МЭР, Минсельхоз и Минпромторг, а также вице-премьеры.

Он потребовал от чиновников подготовить предложения для регуляции цен. Их должны представить в понедельник, 14 декабря. Кроме того, Росстат и ФНС создадут специальную систему мониторинга стоимости социально значимых товаров.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство готово установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло или ввести систему внутреннего регулирования цен для того, чтобы ретейлеры не выходили за установленные нормы.

Поставщики, производители и продавцы готовы сами разобраться в доступности цен на продукты для населения пообещали в Ассоциации компаний розничной торговли. Между тем, собственную проверку начала Генпрокуратура.

Умер Ким Ки Дук

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в одной из больниц Латвии после осложнения коронавирусной инфекции. Он приехал в прибалтийскую республику из Санкт-Петербурга. По сообщениям СМИ, автор культовых картин планировал купить дом в Юрмале, но перестал выходить на связь.

Тревогу подняли коллеги, когда он не пришел на запланированную встречу. Режиссера искали в больницах, но там не разглашали личные сведения пациентов. О смерти Ким Ки Дука стало известно на этой неделе. Ему было 59 лет.

Он стал первым режиссером Южной Кореи, которого признал мир. Во время показа его картины «Остров» на Венецианском кинофестивале около зала дежурили медики. На премьере одна из зрительниц упала в обморок, впечатленная жестокостью некоторых сцен.

На родине Ким Ки Дука считали маргиналом за его картины и критику мейнстрима. Сам он объяснял кадры своих фильмов непережитыми травмами от японской оккупации и разделения страны.

Семья режиссера через посольство Южной Кореи в Латвии попросила кремировать тело и захоронить его прах Прибалтике, так как из-за пандемии они не могут организовать транспортировку.

Бойня в Армавире

Жителя Армавира подозревают в убийстве своей возлюбленной и ее девятилетнего брата. По данным СМИ, мужчина снял обе расправы на видео. Ролики он разослал знакомым и опубликовал в социальных сетях.

В своем видеообращении на фоне мертвого тела девушки он обвинил убитую, что она потратила впустую лучшие годы его жизни, «парафинила мозги», а на убийство он пошел из-за измен. Также он выразил намерение покончить с собой.

По версии следствия, армавирец забил возлюбленную ножом в порыве ревности. Оттащил ее тело в ванну, а после поехал в станицу Новоалексеевкую, где расправился с ее младшим братом. По неподтвержденным данным, он подверг мальчика пыткам, пытаясь узнать у него имена любовников сестры.

Следователи завели уголовное дело. Подозреваемого в двойном убийстве объявили в федеральный розыск.

Барный бунт

Ужесточение эпидемических мер в Санкт-Петербурге привело к настоящему бунту владельцев ресторанов и баров. Из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом губернатор Александр Беглов принял постановление, которое запретило заведениям общественного питания работать с 23:00 до 6:00. Когда ситуация с количеством свободных коек стала критической, то меры ужесточили.

От заведений потребовали прекратить работать с 30 декабря по 3 января. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января запретили обслуживать клиентов после 19:00. Но при этом разрешили продавать еду на вынос и организовывать доставку.

В знак протеста владельцы баров устроили протест. Они выложили в Сети «Карту сопротивления», где указали адреса заведений, которые не намерены подчиняться требованиям властей. Туда пришли с проверкой следователи и завели два уголовных дела за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В минувший четверг авторы закрыли сайт и заявили, что власти их услышали и теперь ограничения начнут вводить после согласования с бизнесом. В Смольном заявили, что рассматривают возможность разрешить кафе и ресторанам открыть зимние террасы. Кроме того, Фонд микрокредитов для бизнеса увеличат на 500 миллионов рублей.

Футбольные скандалы

Проявление расизма остается одной из главных проблем мирового футбола. На этой неделе Матч Лиги чемпионов между французским клубом «Пари Сен-Жермен» и командой «Истанбул Башакшехир» остановили после первого тайма. Причиной стала фраза румынского судьи в адрес помощника тренера турецкой команды и бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Акилле Вебо.

Судья показывал члену команду красную карточку, требовал удалиться с поля и назвал «черным парнем». За члена команды вступился сенегалец Демба Ба и тренер команды Окан Бурук. В знак протеста игроки «Истанбул Башакшехир» покинули поле. Вслед за ними ушли и футболисты «Пари Сен-Жермен».

Арбитр пытался оправдаться, что слово использовал слово negru на румынском языке и не имел в виду ничего плохого. Но в деле теперь будет разбираться инспектор по этике, которого назначили в UEFA. Матч доиграли только на следующий день.

В российском футболе без скандалов с расистской подоплекой тоже не обошлось. После матча РПЛ между командами «Спартака» и «Сочи» московский клуб выпустил заявление, где потребовал разобраться в оскорблении главного тренера Доменико Тедеско, которому во время перерыва представитель клуба «Сочи» Дмитрий Бородин указал на его национальность и потребовал покинуть Россию.

Бородин в беседе с журналистами пояснил, что в беседе Тедеско сказал фразу «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого собеседник назвал его расистом. Но только этим скандалом история не закончилась. Тедеско также заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил один из игроков «Сочи».

В пресс-службе РПЛ позже уточнили, что после игры в подтрибунном помещении между Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым произошла словесная перепалка. Их пытались развести игроки и персонал стадиона. В это время полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ударил Хинкеля. По данному факту проводится проверка. Оценку случившегося даст Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.