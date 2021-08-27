Нужные вещи: 5 гаджетов с набором функций, которые заменят другие девайсы

Технологии призваны упрощать жизнь людей. Но иногда умных гаджетов становится слишком много — вплоть до того, что на всех не хватает розеток. Выход есть: для экономии времени, денег и электричества созданы многофункциональные гаджеты. С их помощью можно делать несколько дел одновременно и даже попробовать себя в чем-то новом.

1. Моющие пылесосы

Уборка в квартире всегда отнимает время. Сначала нужно пройтись пылесосом и только потом достать швабру и ведро. Но можно существенно сэкономить время и силы при помощи моющих пылесосов. В отличие от обычных, у них есть резервуар, откуда идет вода для влажной уборки. Пылесос умнее, чем кажется, — он возвращает грязную пену в другой резервуар.

К воде можно добавлять чистящие средства — это поможет очищать не только пол и ковры, но и мягкую мебель. Такой пылесос также сможет сэкономить ваши деньги на химчистке чехлов от мебели или ковров. За сырую мебель можно не бояться: благодаря насадкам отработанная поверхность быстро высыхает.

Цена — от 11 490 до 42 990 рублей.

Источник фото: Интернет

2. Многофункциональные зарядки

Чем больше гаджетов, тем больше зарядок в доме. А иногда на зарядку телефона, умных часов и наушников может не хватать розеток. Исправят ситуацию беспроводные зарядки, которые могут подходить одновременно для телефона, наушников, планшета и умных часов.

Выглядят они по-разному: как настольные часы или как минималистичная подставка. Неоспоримый плюс — быстрая зарядка. Такая подойдет как для личного пользования, так и для подарка другу.

Цена — от 3399 до 9900 рублей.

Источник фото: интернет

3. Настольная лампа с беспроводной зарядкой

Беспроводная зарядка — хит сезона, особенно если она идет вместе с другим девайсом. Для удобной работы за столом и зарядки телефона достаточно купить всего один гаджет — светильник с беспроводной зарядкой.

Некоторые лампы даже позволяют заряжать несколько телефонов одновременно — для этого в них есть специальный разъем. Зачастую такие лампы светодиодные, а значит, не потратят много электроэнергии и прослужат дольше. Не стоит переживать, если устройство нагрелось.

Цена — от 1055 до 4990 рублей.

Источник фото: интернет

4. Умная духовка

Время на кухне можно значительно сократить и научиться готовить изысканные и необычные блюда, не приобретая другие приборы. В этом поможет умная духовка.

Внешне она похожа скорее на микроволновку, чем на духовой шкаф. Приготовить в ней можно многое — десерты, хлеб, пожарить стейки и просто подогреть еду. Некоторые можно использовать как фритюрницу. Духовками можно управлять со смартфона.

Цена: от 11 999 рублей до 19 500 рублей.

Источник фото: интернет

5. Многофункциональный вспениватель

Любители кофе, чая и горячего шоколада могут ликовать. Теперь для вкусных и качественных напитков достаточно всего лишь одного гаджета для кухни. Вспениватель со множеством функций заменит кофеварку и френч-пресс и сделает утро по-настоящему бодрым.

С помощью капучинаторов можно не только подогреть и взбить молоко, но и сварить вкусный кофе, мокачино и горячий шоколад. А любители экзотики смогут приготовить в них матчу и травяные отвары. У гаджетов есть несколько уровней для получения молочной пены нужной плотности.

Цена: от 10 297 до 19 990 рублей.