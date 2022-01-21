Гаджеты и соцсети уже изменили наш мозг. Опасны они и смертельными болезнями

Смартфоны и планшеты уже стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако эти помощники могут и навредить: чрезмерно частое их использование буквально расшатывает организм. Избежать опасности просто — нужно всего лишь уметь вовремя отложить гаджеты.

Гаджеты безопасны лишь номинально

Невролог Александр Евдокимов рассказал «360», что все гаджеты проходят специальную сертификацию и с юридической точки зрения являются безопасными. Однако некоторые исследователи в частном порядке проводят эксперименты, чтобы выяснить, как именно смартфоны и планшеты влияют на человека.

«Они говорят о том, что все дело в дозе. Даже если все технические пороги в норме, но человек сидит с гаджетом по 10-12 часов, это может оказать негативное влияние. Не нужно забывать, что гаджеты — электромагнитные устройства, а человек сам из себя представляет некую электростанцию», — сказал Александр Евдокимов.

Кровь и все жидкости тела — это электролиты. Мы работаем с помощью передачи электрического сигнала, отметил врач. Они могут вызвать перегрузку нервной системы и утомление. Недаром люди, которые отказываются от телефона хотя бы на пару дней, чувствуют себя отдохнувшими и даже воскресшими.

Смартфон в кармане — риск бесплодия?

Мигающие экраны сказываются на зрении и вызывают головную боль. Однако если взрослые все же более-менее приспособлены, то ребенок, часто играющий с планшетом, становится эмоционально нестабильным. Воздействуют гаджеты и на репродуктивную функцию.

«Поэтому любителям носить телефоны в карманах, расположенных близко к детородным органам, стоит изменить эту привычку. В долгосрочной перспективе можно получить бесплодие, причем неясного генеза. Также может снижаться иммунитет и тем самым повышаться риск онкологического заболевания», — сказал Александр Евдокимов.

Он добавил, что бывают нарушения в органах чувств и всем, что связано с центральной нервной системой. Чаще всего в зоне риска люди с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.

Лучше отложить гаджеты перед сном

Социальный психолог Наиля Бирарова в разговоре с «360» отметила, что постоянное зависание в соцсетях очень влияет на психику человека. Такое времяпрепровождение становится настоящей зависимостью: человек должен все время концентрировать свое внимание на экране.

«Мозг сосредоточен на том, что нужно найти какой-то внешний раздражитель, чтобы привлечь свое внимание, — тогда он чувствует себя более спокойно. В то время, когда этого раздражающего фактора нет, человек может испытывать тревогу — и это может даже доходить до панических атак», — пояснила Наиля Бирарова.

В некоторых случаях просматривание социальных сетей может работать как самоуспокоение, уточнила психолог. При этом специалисты рекомендуют проводить с гаджетами не больше двух-трех часов в день. Однако у многих людей компьютер, планшет или смартфон — неотъемлемые инструменты работы.

«Если у человека есть тяга к соцсетям, то плюс к рабочим моментам у него еще добавляется и соцзависимость. Такое наложение одного на другое вызывает бессонницу, неврозы, психозы, психические расстройства. Они связаны с тем, что у него постоянно взгляд сосредоточен на каком-то бесконечном информационном потоке», — сказала Наиля Бирарова.

Она уточнила, что не стоит читать с гаджетов перед сном. С помощью обычных, бумажных книг психика человека успокаивается, в мозге идут более плавные процессы и легче уснуть. Голубой экран гаджета действует наоборот — психика перевозбуждается и потом сложно переключиться на сон.

Гаджеты бьют по чтению и письму

Невролог и психотерапевт Ольга Голубинская пояснила «360», что гаджеты вызывают нешуточную зависимость. Люди очень долго не расстаются с планшетами и смартфонами, персонифицируют, постоянно проверяют соцсети и почту, выкладывают фотографии и ревностно следят за комментариями.

«Есть такой американский термин: „жизнь невыделенных смыслов“. Люди в мегаполисе постоянно видят движение, суету вокруг, мигающую рекламу, и мозг это начинает считывать как клиповое мышление, то есть начинает мыслить образами. Начинается переформатирование мозга: зрительные зоны берут большую нагрузку, а от височных, которые отвечают за чтение и интуицию, она уходит», — рассказала Ольга Голубинская.

Начинает ускоряться речь, трудно читать и писать, что особенно сегодня заметно при обучении детей, которые с раннего возраста уже приучены к гаджетам. Трудно смотреть фильмы, которые не изобилуют экшен-сценами. Мозг и облик человека меняются, и это не делает его умнее.

«От чрезмерного общения с компьютерными устройствами у людей меньше эмпатии, они не могут считывать эмоции друг друга. Поэтому в обществе нарастают разделение и социальная разница, меняется формулировка речи, развивается гиподинамия», — сказала Ольга Голубинская.